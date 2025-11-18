Nuevo frente frío ingresa a México; en qué estados bajará la temperatura y caerá aguanieve
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este martes, el frente frío 15 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, y en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja california (norte y centro) y Sonora (noroeste y norte), chubascos en Baja California Sur y Chihuahua; además de condiciones para caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora. También, originará descenso de temperatura y vientos muy fuertes en el noroeste del país, con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.
Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí. Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur); así como lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.
Finalmente, en el resto del país predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.
VIENE MÁS FRÍO
Para el miércoles, el nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán descenso de temperatura, vientos muy fuertes a intensos e incremento de la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas. A su vez, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
El jueves, el frente frío 15 recorrerá gradualmente el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, continuará asociado con una circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, por lo que se prevé descenso de la temperatura, vientos muy fuertes a intensos, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.
El viernes, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México, se asociará con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando descenso de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región. A su vez, se prevé posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.
Se prevé que la probabilidad de lluvia se incremente en gran parte del país, debido al persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y a la proximidad de la vaguada monzónica a las costas del Pacífico Sur mexicano. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 13 y máxima de 27 grado, el miércoles tendremos una máxima de 26 y una mínima de 13 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 23 y mínima de 13.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL
Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO
Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.