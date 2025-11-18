Nuevo frente frío ingresa a México; en qué estados bajará la temperatura y caerá aguanieve

Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este martes, el frente frío 15 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional, y en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Baja california (norte y centro) y Sonora (noroeste y norte), chubascos en Baja California Sur y Chihuahua; además de condiciones para caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora. También, originará descenso de temperatura y vientos muy fuertes en el noroeste del país, con rachas de 60 a 80 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí. Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur); así como lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, en el resto del país predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer. TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones? VIENE MÁS FRÍO Para el miércoles, el nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán descenso de temperatura, vientos muy fuertes a intensos e incremento de la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas. A su vez, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. El jueves, el frente frío 15 recorrerá gradualmente el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, continuará asociado con una circulación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, por lo que se prevé descenso de la temperatura, vientos muy fuertes a intensos, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.

El viernes, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México, se asociará con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando descenso de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos en dicha región. A su vez, se prevé posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Se prevé que la probabilidad de lluvia se incremente en gran parte del país, debido al persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y a la proximidad de la vaguada monzónica a las costas del Pacífico Sur mexicano. Así mismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.