$!‘Lo personal es político’: cuál es el origen y significado de una de las consignas clave del feminismo

La frase "lo personal es político" se ha convertido en una de las consignas más reconocidas del feminismo contemporáneo. Sin embargo, su significado original no se limita a una invitación a la introspección personal ni a un eslogan motivacional. Se trata de una tesis política que sostiene que las experiencias individuales de las mujeres están profundamente vinculadas con relaciones de poder y estructuras sociales de dominación. El concepto fue desarrollado por la feminista estadounidense Carol Hanisch, quien en 1970 publicó el ensayo "The Personal Is Political", un texto que cuestionaba la idea de que las actividades consideradas privadas, como los cuidados, la crianza, el trabajo doméstico no remunerado o el aborto, debían permanecer fuera del debate público y de las políticas públicas. La reflexión surgió en el contexto del movimiento de liberación de las mujeres en Estados Unidos durante finales de la década de 1960, un periodo marcado por debates internos sobre las estrategias del feminismo y el papel de las mujeres dentro de los movimientos políticos de la época.

¿QUÉ SIGNIFICA ‘LO PERSONAL ES POLÍTICO? ASÍ LO DEFINIÓ CAROL HANISCH La expresión propone una redefinición del término “político”. Para Hanisch, lo político no se limita a la política electoral, los partidos o las instituciones gubernamentales, sino que abarca las relaciones de poder que atraviesan la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, situaciones que durante décadas se consideraron asuntos privados, como la desigual distribución del trabajo doméstico, la violencia en el hogar o las expectativas sociales sobre las mujeres, son en realidad fenómenos vinculados con estructuras sociales más amplias, como el patriarcado o la división sexual del trabajo. De esta manera, el lema plantea que los problemas que parecen individuales tienen raíces colectivas y estructurales. UN ENSAYO SURGIDO DE DEBATES INTERNOS El texto de Hanisch no fue concebido inicialmente como una consigna pública. Según la propia autora, el documento fue redactado en febrero de 1969 bajo el título “Some Thoughts in Response to Dottie’s Thoughts on a Women’s Liberation Movement Meeting”, como respuesta a críticas realizadas por la activista Dottie Zellner. Posteriormente, el ensayo comenzó a circular entre activistas feministas y fue publicado en 1970 dentro de la colección “Notes from the Second Year”, editada por las feministas radicales Shulamith Firestone y Anne Koedt. La activista Kathie Sarachild fue quien propuso el título definitivo “The Personal Is Political”, con el que el texto alcanzó una amplia difusión dentro del movimiento feminista. El ensayo surgió además dentro de espacios organizativos vinculados al Comité de Mujeres del Fondo del Sur (SCEF) y a colectivos feministas como Mujeres Radicales de Nueva York, donde las activistas realizaban reuniones para analizar sus experiencias cotidianas.

GRUPOS DE TOMA DE CONCIENCIA PERMITIÓ TRANSFORMAR RELATOS PERSONALES EN ANÁLISIS SOCIALES El desarrollo de esta idea estuvo vinculado con la práctica de los llamados grupos de toma de conciencia, espacios de reunión donde mujeres compartían experiencias personales para identificar patrones comunes en sus vivencias. A través de estas conversaciones colectivas, muchas participantes descubrieron que situaciones que creían únicas o individuales eran en realidad experiencias compartidas por otras mujeres. Este proceso permitió transformar relatos personales en análisis sociales. Las conversaciones que surgían en estos encuentros no se consideraban simples ejercicios de introspección, sino un método para identificar cómo las experiencias individuales estaban conectadas con estructuras más amplias de desigualdad. “Una de las primeras cosas que descubrimos, en estos grupos, es que los problemas personales son problemas políticos. No hay soluciones personales por el momento. Solo hay acción colectiva para una solución colectiva”, relató la activista. HANISCH SEÑALA QUE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES NO SE TRATAN CON ‘TERAPIA PERSONAL’ Durante los primeros años del feminismo radical, los grupos de toma de conciencia fueron criticados por sectores conservadores y también por parte de la izquierda tradicional, que calificaba estas reuniones como “terapia personal” o ejercicios de introspección. Hanisch rechazó esta interpretación. En su ensayo señaló que el término “terapia” implicaba asumir que las mujeres tenían un problema individual o psicológico que debía resolverse de manera privada. En contraste, su planteamiento sostenía que: - Las mujeres no estaban enfermas, sino que enfrentaban condiciones sociales de desigualdad. - Los problemas personales reflejaban estructuras de poder existentes en la sociedad. - La solución no era la adaptación individual, sino la transformación de esas condiciones sociales. “La palabra ”terapia” es evidentemente inapropiada si se lleva a su definición lógica. La terapia supone que alguien está enfermo y que en ella está su cura como, por ejemplo, una solución personal. Me ofende enormemente que yo o cualquier otra mujer piense en necesitar una terapia en primer lugar. Las mujeres tienen problemas, ¡noestán enfermas! Lo que necesitamos es que cambien las condiciones objetivas, no ajustarnos a ellas y la terapia se está acomodando como alternativa al malestar personal.”, señaló Carol. Desde esta perspectiva, el análisis colectivo de la vida cotidiana se convertía en una forma de acción política.

LA LÍNEA A FAVOR DE LA MUJER’ PERMITIÓ EXPLICAR CONDUCATAS DESDE UN ENFOQUE MATERIALISTA Dentro de este enfoque, el feminismo radical desarrolló un marco analítico conocido como “línea a favor de la mujer”, que buscaba explicar las conductas femeninas desde un enfoque materialista. Este análisis partía de varias premisas: - Todas las mujeres forman parte de una clase social trabajadora, en la medida en que deben trabajar, remunerada o no remuneradamente, para sostener la vida cotidiana. - Muchas conductas criticadas en las mujeres son estrategias de supervivencia dentro de un sistema de supremacía masculina. - El análisis debe centrarse en quién se beneficia de la opresión femenina, en lugar de responsabilizar a las mujeres por su situación. “Asumimos la posición de que ’las mujeres están mal tratadas, no enfermas’, sacamos el foco de la lucha individual y lo colocamos en un grupo o en la lucha de clases, quedando al descubierto la necesidad de un movimiento independiente de liberación de la mujer para hacer frente a la supremacía masculina”. ESTRATEGIAS DE SUPERVIVIENCA EN UN SITEMA DESIGUAL En este marco teórico, algunas conductas tradicionalmente criticadas en las mujeres fueron reinterpretadas como respuestas racionales a un contexto de desigualdad estructural. “Las mujeres como pueblo oprimido actúan por necesidad... no por voluntad propia. Las mujeres han desarrollado estrategias para su propia supervivencia (lucir bonitas y sonreír para conseguir o mantener un trabajo o un hombre), las que deben ser usadas cuando sea necesario hasta que logre tener poder u ocupar un lugar” Entre los ejemplos mencionados por Hanisch se encuentran: - Lucir bonitas o sonreír para obtener o mantener un empleo. - Actuar de forma simplona o “hacerse la tonta” frente a hombres con poder. - Utilizar coquetería o risa coqueta como recurso social. - Emplear tácticas de confrontación para defender intereses propios. Según este análisis, estas conductas no reflejan rasgos de carácter individuales, sino estrategias utilizadas por un grupo social que enfrenta limitaciones estructurales.

DE LA EXPERIENCIA INDIVIDUAL A LA ACCIÓN COLECTIVA Uno de los aportes centrales del planteamiento de Hanisch es la idea de que no existen soluciones puramente personales a problemas que tienen raíces estructurales. Por ello, el lema “lo personal es político” plantea que: - Las experiencias individuales pueden revelar patrones de desigualdad social. - El análisis colectivo permite transformar el malestar personal en conocimiento político. - La acción colectiva es necesaria para generar cambios estructurales. Este enfoque influyó en el desarrollo de múltiples agendas del feminismo contemporáneo, incluyendo debates sobre trabajo doméstico, violencia de género, derechos reproductivos y desigualdad laboral.

VIGENCIA DEL CONCEPTO EN LA ACTUALIDAD En reflexiones posteriores publicadas en 2006, Carol Hanisch expresó su preocupación por algunas reinterpretaciones del lema que, según señaló, lo alejaban de su significado original. Para la autora, la frase no pretendía justificar un enfoque individualista, sino subrayar la necesidad de transformaciones estructurales en la sociedad. Entre las condiciones que mencionó como fundamentales para la liberación de las mujeres se encuentran: - Independencia económica, sintetizada en la idea de “tener su propio monedero”. - Servicios públicos de cuidado, como guarderías. - Reorganización del trabajo y de la vida familiar. - Distribución equitativa del trabajo doméstico entre hombres y mujeres. Más de medio siglo después de su formulación y con el crecimiento del movimiento feminista mundialmente, la consigna continúa siendo utilizada para analizar cómo las experiencias personales pueden reflejar estructuras sociales más amplias y para plantear la relación entre la vida cotidiana y la política.

