Tiene Coahuila una de las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes

Coahuila tiene una de las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propósito del Día de las Personas Juzgadoras, que se celebra el 7 de marzo.

De acuerdo con la estadística publicada, al cierre de 2024 Coahuila registraba apenas 3.7 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a 116 jueces en total hasta ese corte.

TE PUEDE INTERESAR: Poder Judicial reconoce que la violencia vicaria debe ser utilizada solamente en favor de las mujeres: Miguel Mery

Estos datos ubican a la entidad como la onceava con menor número de jueces encargados de impartir justicia en las distintas materias a nivel nacional.

En el desglose por área, el Inegi señala que 54 por ciento de los jueces se desempeñan en la materia civil-mercantil, 26.9 por ciento en familiar, 13.8 por ciento en penal y el resto en laboral.

Coahuila se encuentra incluso por debajo de la media nacional, que es de 3.8 jueces por cada 100 mil habitantes.