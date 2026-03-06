Tiene Coahuila una de las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes
La entidad reporta 3.7 jueces por cada 100 mil habitantes, la onceava menor tasa en el país
Coahuila tiene una de las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propósito del Día de las Personas Juzgadoras, que se celebra el 7 de marzo.
De acuerdo con la estadística publicada, al cierre de 2024 Coahuila registraba apenas 3.7 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a 116 jueces en total hasta ese corte.
Estos datos ubican a la entidad como la onceava con menor número de jueces encargados de impartir justicia en las distintas materias a nivel nacional.
En el desglose por área, el Inegi señala que 54 por ciento de los jueces se desempeñan en la materia civil-mercantil, 26.9 por ciento en familiar, 13.8 por ciento en penal y el resto en laboral.
Coahuila se encuentra incluso por debajo de la media nacional, que es de 3.8 jueces por cada 100 mil habitantes.
Las tasas más altas de disponibilidad de jueces se registran en Campeche, con 10.2 jueces por cada 100 mil habitantes, seguido de Chihuahua y Nayarit, con 7.5 y 7.2, respectivamente.
En contraste, las tasas más bajas se observan en Chiapas y Puebla, con 2.1 jueces por cada 100 mil habitantes, así como en San Luis Potosí, con 2.6.
Este indicador permite dimensionar las cargas de trabajo que enfrentan los jueces, así como una posible explicación de las demoras en la resolución de casos.
Desde enero de este año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, anunció la proyección de contratar al menos 30 impartidores de justicia adicionales para la entidad.