Tiene Coahuila una de las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes

Coahuila
/ 6 marzo 2026
    El Poder Judicial de Coahuila ha advertido la necesidad de ampliar la plantilla de juzgadores locales. Especial

La entidad reporta 3.7 jueces por cada 100 mil habitantes, la onceava menor tasa en el país

Coahuila tiene una de las tasas más bajas de jueces por cada 100 mil habitantes, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propósito del Día de las Personas Juzgadoras, que se celebra el 7 de marzo.

De acuerdo con la estadística publicada, al cierre de 2024 Coahuila registraba apenas 3.7 jueces por cada 100 mil habitantes, lo que equivale a 116 jueces en total hasta ese corte.

TE PUEDE INTERESAR: Poder Judicial reconoce que la violencia vicaria debe ser utilizada solamente en favor de las mujeres: Miguel Mery

Estos datos ubican a la entidad como la onceava con menor número de jueces encargados de impartir justicia en las distintas materias a nivel nacional.

En el desglose por área, el Inegi señala que 54 por ciento de los jueces se desempeñan en la materia civil-mercantil, 26.9 por ciento en familiar, 13.8 por ciento en penal y el resto en laboral.

Coahuila se encuentra incluso por debajo de la media nacional, que es de 3.8 jueces por cada 100 mil habitantes.

$!Recientemente, autoridades locales inauguraron la nueva Ciudad Judicial en Saltillo.
Recientemente, autoridades locales inauguraron la nueva Ciudad Judicial en Saltillo. Especial

Las tasas más altas de disponibilidad de jueces se registran en Campeche, con 10.2 jueces por cada 100 mil habitantes, seguido de Chihuahua y Nayarit, con 7.5 y 7.2, respectivamente.

En contraste, las tasas más bajas se observan en Chiapas y Puebla, con 2.1 jueces por cada 100 mil habitantes, así como en San Luis Potosí, con 2.6.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: ¿Aprovechará el Poder Judicial momento para un cambio de fondo con inauguración de su nuevo complejo?

Este indicador permite dimensionar las cargas de trabajo que enfrentan los jueces, así como una posible explicación de las demoras en la resolución de casos.

Desde enero de este año, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, anunció la proyección de contratar al menos 30 impartidores de justicia adicionales para la entidad.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

