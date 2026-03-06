Vinculan a proceso a Jared Alejandro ‘N’ por la desaparición de la estudiante Kimberly Joselin

Una juez de Control del estado de Morelos vinculó a proceso a Jared Alejandro ‘N’, de 21 años de edad, por el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de Kimberly Joselin, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien fue localizada sin vida el 2 de marzo, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos. El fiscal Fernando Blumenkron Escobar señaló que con el apoyo de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, actuaron respondiendo a la familia de Kimberly y a “las exigencias de justicia de la comunidad universitaria y de la sociedad morelense”. TE PUEDE INTERESAR: Desaparece Alondra María Stephanye Contreras, estudiante de Nutrición de la UAEM; es el tercer caso “Con hechos, estamos respondiendo a la familia, y a las y los universitarios. No habrá impunidad a los delitos contra las mujeres. Ese es nuestro compromiso. Justicia para Kimberly”, aseveró Blumenkron Escobar.

La jueza determinó que en tres meses debe concluirse el proceso al considerar que hay pruebas suficientes para concluir ese tiempo. Pese al delito por el cual fue enviado a proceso penal y que aún cuando hay elementos para financiarle el delito de feminicidio, la FGE de Morelos afirmó que esperará otro momento para imputarle ese delito. Jared Alejandro ‘N’ podría pasar hasta 75 años en prisión en caso de ser declarado culpable del delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada. TE PUEDE INTERESAR: FGE Morelos confirma que cuerpo encontrado corresponde a Karol Toledo Gómez, estudiante de la UAEM DESAPARICIÓN Y MUERTE DE KIMBERLY En el caso de Kimberly sus familiares denunciaron su desaparición el viernes 20 de febrero y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) encontró el cuerpo sin vida el lunes 2 de marzo, en un predio contiguo a la UAEM. Kimberly Joselin Ramos fue vista por útima vez el pasado 20 de febrero en el plantel Chamilpa de la UAEM; un día después, su familia reportó la desaparición ante la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, por lo que se activaron protocolos de búsqueda. El 26 y 27 de febrero, familiares y estudiantes realizaron marchas y protestas para exigir la localización con vida de la joven y denunciar la lentitud de las investigaciones, la primera ocurrió en avenidas aledañas a sedes del Gobierno de Cuernavaca, la segunda movilización ocurrió en las instalaciones universitarias campus Chamilpa, las cuales se prolongaron por más de ocho horas con el cierre de accesos al campus y se exigió la presencia de autoridades universitarias. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Morelos confirma que cuerpo hallado es Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM desaparecida

La misma noche de las protestas en la UAEM, la Viridiana Aydeé León Hernández acudió al campus acompañada de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Nadxieellii Carranco Lechuga, para dialogar con la comunidad estudiantil. Al no ver resultados, las movilizaciones se intensificaron y durante el fin de semana las puertas del plantel Chamilpa volvieron a cerrarse; el lunes 2 de marzo, fue tomada la Torre de Rectoría, donde se registraron daños en la entrada. A la par, el 28 de febrero, la Fiscalía de Morelos informaba la detención de Jared Alejandro ‘N’, por su probable participación en la desaparición de Kimberly Joselín. Luego de la denuncia de desaparición, los indicios correspondientes llevaron al detenido. TE PUEDE INTERESAR: Hallan con vida a Alondra María Stephanye, alumna de la UAEM reportada como desaparecida “Habría indicios para presumir su participación en la desaparición de la joven universitaria”, indicó en un comunicado; un día después un juez le impuso prisión preventiva por el delito de desaparición de personas cometida por particulares agravada. Fue hasta el lunes que la dependencia informó el hallazgo del cuerpo sin vida de Kimberly en una zona boscosa en uno de los polígonos de rastreo cercanos al campus. El martes, tras practicar los estudios correspondientes por la Coordinación General de Servicios Periciales, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que el cuerpo hallado sin vida el 2 de marzo corresponde a la joven Kimberly Joselin ‘N’, “de acuerdo a los estudios practicados en las últimas horas”.

TE PUEDE INTERESAR: Exrector de la UAEM se deslinda del caso ‘Cruzada contra el Hambre’ tras ser detenido En un comunicado, el fiscal dijo: “No habrá impunidad. Este es nuestro compromiso institucional”, asegurando que habrá justicia en el caso la de joven desaparecida en Cuernavaca, quien fue localizada durante la diligencias de búsqueda en la zona boscosa del poblado Chamilpa, Cuernavaca, justo en las inmediaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Blumenkron Escobar señaló que la información sobre la identidad del cuerpo fue comunicada a su familia, “privilegiando su derecho a conocer la verdad antes de cualquier pronunciamiento público” y dijo que la investigación se ha conducido bajo el principio del debido proceso, dignidad de la víctima y de las víctimas indirectas.

