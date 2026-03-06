Marcha 8M: Horarios y rutas de las manifestaciones feministas en CDMX, Monterrey y Guadalajara

El 8 de marzo ciudades se pintarán de morado y verde al sonido de las voces que exigen justicia, respeto y reconocimiento. Las mujeres se harán presentes en lugares que van desde las grandes urbes hasta los callejones más estrechos. Por la gran magnitud de este movimiento, en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, es sumamente importante que identifiques la ruta que seguirá la marcha en tu ciudad, los contingentes y otras medidas que garantizarán tu seguridad. TE PUEDE INTERESAR: ‘Lo personal es político’: cuál es el origen y significado de una de las consignas clave del feminismo MARCHAS 8M EN MÉXICO: COLECTIVAS, HORARIOS Y RUTAS EN CDMX, MONTERREY Y GUADALAJARA 1. Ciudad de México: * Marcha 8 de marzo: Se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Paseo de la Reforma hasta el Zócalo. * Red Nacional de Refugios: El punto de reunión será a las 12:00 horas para iniciar la marcha a las 14:00.

* Médicas verde violeta: Marchan por el derecho a una medicina feminista e interseccional. El punto de reunión es en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 11:00 horas, rumbo al Zócalo. * Contingente sobre ruedas: Es específico para mujeres que quieran ir en bicicleta, patineta o patines. El lugar de reunión es Skatepark Jardín de Arte a las 10:00 horas rumbo al Zócalo. * We R Women On Fire: Se convocó a reunirse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 9:00 horas y la salida será a las 10:30.

* Acto de memoria y acción feminista: Marchan para rescatar la genealogía feminista a través del diálogo, arte y cine. La convocatoria será en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a las 17:00 horas. * Marcha por primera vez con Inspiring Girls México: Es para quienes son primerizas en la marcha del 8M. El punto de reunión es en Frontón México, a un costado del Monumento a la Revolución, a las 11:00 horas y la salida será a las 11:45 horas. * Ella: Convoca a las mujeres sáficas a conformar un contingente transincluyente en el Monumento a la Revolución, a las 11:00 horas con salida a las 13:00.

* Contingenta menstrual: Hace un llamado a las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes a marchar por la salud y dignidad menstrual desde el Monumento a la Revolución, a las 11:30 horas. * Contingente verde por el aborto libre: Se reunirán en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en punto de las 11:30 horas. * Marcha poderosa: Inicia en el Monumento a la Revolución a las 11:00 horas para hacer carteles e iniciar la marcha a las 13:00 horas.

2. Monterrey, Nuevo León: * Marcha incluyente anticapitalista y antifascista: Se reunirán en la Plaza Hidalgo rumbo al Palacio de Gobierno en punto de las 10:00 horas. * Morras feministas Mty: El colectivo realizará varias actividades frente al Palacio de Gobierno a partir de las 14:00 horas, cuando se realizará la Mercadita Feminista: De morras para morras. A la vez, se realizará un punto de sororidad feminista que incluye un espacio de asesoría legal gratuita y apoyo psicológico. Posteriormente, a las 15:00 horas iniciará el Macro tendedero: Expongamos a los agresores, donde se colocarán imágenes de violentadores.

En el lugar, también se dará espacio para las Pequeñas voces rebeldes con actividades diversas para las infancias, así como oportunidad de expresiones artísticas feministas, con exposiciones de arte y demás. Será en punto de las 16:30 que se realizará el acomodo de los contingentes para arrancar la marcha a las 17:30 horas. TE PUEDE INTERESAR: Brecha salarial: Cifras revelan que un 46.7% de las mujeres en México reciben salario mínimo

DVNnSeQDnd1

3. Guadalajara, Jalisco: * Red yo voy 8 de marzo: Bajo el lema “NUNCA MÁS guerreras y ocupaciones genocidas. NUNCA MÁS, presxs, ni presxs políticos. NUNCA MÁS desaparecidxs. NUNCA MÁS feminicidios”, se convocó en el Parque Morelos a las 16:00 horas.

* Frente feminista de Jalisco: Se citó a todas las interesadas a reunirse en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en punto de las 12:00 horas. A las 13:30 horas partirán rumbo a la Plaza de Armas bajo el lema “México 2026: Sede mundial de la violencia contra las mujeres”, para concluir el movimiento en la Antimonumenta. (Con información de La Cadera de Eva)

Publicidad