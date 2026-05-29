$!¡Olvídate de los químicos! 5 plantas que aleja a las cucarachas de tu hogar y huelen delicioso

En ciertas temporadas del año, como la primavera y el verano, debido a las altas temperaturas, el metabolismo y ciclo de reproducción de las cucarachas hacen que salgan de las calles para entrar a los hogares en busca de agua, humedad y comida. Sin embargo, persiste como una amenaza para la salud pública, gracias a su capacidad de adaptarse en entornos humanos, así como su influencia directa en brotes de enfermedades y alergias. Aunque en el mercado existen diversas opciones de insecticidas químicos para combatir las plagas de cucarachas, su resistencia biológica y los riesgos toxicológicos en los seres humanos ha impulsado la búsqueda de alternativas más seguras para la salud en los hogares, como lo son las plantas.

¿QUÉ PLANTAS PUEDO UTILIZAR CONTRA LAS CUCARACHAS? Se ha demostrado que ciertas plantas aromáticas poseen compuestos que actúan tanto como repelentes contra las cucarachas, por lo que las convierte en una alternativa viable y práctica para evitar las plagas en casa. Además de su potencial para alejar plagas, cada una de estas plantas también tiene la capacidad de funcionar como condimentos para los alimentos. Romero El romero es una de las plantas más eficaces para repeler cucarachas, según el Servicio de Extensión AgriLife de la Universidad Texas A&M; distribuye algunas ramas frescas o secas, así como colocarlas dentro de bolsas de tela delgada en zonas que podría verse afectadas como las entradas, despensas y rincones de la cocina. El aroma aún continuará en las hojas y tallos, lo que crea un ambiente inhóspito para las plagas, se recomienda renovar las ramas cada pocas semanas para mantener su intensidad. También puedes optar por macetas de romero en patios internos, ventanas o accesos exteriores refuerza la protección como obstáculo y emisión constante del compuesto aromático.

Menta con hierba gatera Al poseer un olor agradable para muchos, colocarse como sazonador en las comidas hasta prepararse con algunas bebidas alcohólicas, la planta de menta también es comúnmente utilizada para alejar plagas de insectos, de acuerdo con Pro Bosque Chapultepec. Investigaciones de la Universidad Estatal de Iowa y Auburn han validado que colocar hojas y tallos de menta, o bolsitas de tela con hierba gatera triturada, en alacenas, detrás de electrodomésticos y en rincones oscuros, genera una reacción de huida inmediata en las cucarachas y evitar áreas donde buscarían alimento y refugio. Renueva las plantas o tritúralas periódicamente.

Laurel Organismos como el CONICET y la Universidad de Nebraska-Lincoln señalan que se emplea tradicionalmente para proteger alimentos y ambientes cerrados. Preferentemente rotas o machacadas en estantes, rincones y detrás de muebles libera compuestos aromáticos que interfieren en el ciclo de vida de las cucarachas, por lo que dificulta su reproducción y asentamiento. El laurel seco ofrece protección residual durante meses, ideal para zonas de difícil acceso o que no permiten reposición frecuente. Mientras que el laurel fresco libera aroma más intenso, recomendado para intervenciones rápidas o áreas donde se haya detectado actividad reciente de insectos

Citronela Pro Bosque de Chapultepec afirma que la citronela no solo sirve para alejar cucarachas, sino también a los mosquitos, por lo que es más recomendable tener varias macetas repartidas por la casa en zonas donde el sol les pueda dar También puedes optar por su versión en aceite esencial, agregar una gota directamente en rincones, botes de basura, coladeras y orillas de las ventanas o trapea tus pisos y limpia encimeras con productos que contengan aceite de citronela.

Albahaca El sazonador por excelencia en gastronomías como la italiana cuenta con propiedades aromáticas que pueden alejar a las cucarachas de los hogares. Coloca macetas en ventanas, puertas y terrazas para evitar que los insectos se cuelen, ubícalas cerca de la cocina, alacenas o áreas de basura donde suelen rondar. También puedes esparcir hojas frescas o secas directamente en los rincones oscuros y escondites.

TOMA EN CUENTA ESTO... Aunque son una alternativa útil como apoyo o prevención contra las plagas, no sustituye la limpieza constante, ni el control profesional de plagas cuando la infestación es grande. Se opta por estas plantas porque son económicas, fáciles de cuidar y además ayudan a decorar espacios como ventanas, balcones y entradas, sin arriesgar la salud con insecticidas. Su efecto depende de la intensidad y duración del aroma, por lo que es necesario renovar las hojas o ramas con frecuencia. También, no se recomienda emplear plantas aromáticas en combinación con cebos insecticidas comerciales, ya que el efecto repelente puede impedir que las cucarachas consuman los cebos y neutralizar la estrategia de control de plagas. ¡CUIDADO! ESTAS SON LAS PLAGAS MÁS COMUNES EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Nos encontramos en la esperada temporada de lluvias; sin embargo, más allá de ‘refrescar’ el ambiente del intenso calor, también puede traer algunas consecuencias debido al exceso de humedad y las alteraciones en los hábitats naturales de diversas especies. Cucarachas, hormigas, mosquitos, arañas, ratas o ratones, termitas, son algunas de las plagas más comunes por la acumulación de lluvia, muchas de ellas pueden ser portadoras de enfermedades, por lo que es necesario tomar precauciones. Cabe destacar que las inundaciones en temporadas de lluvias favorecen a la multiplicación de plagas, por eso sigue las indicaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

PLAGAS Las cucarachas suelen buscar el calor y comida cuando sus nidos se inundan, por lo que para evitar su presencia se recomienda sellar grietas y rendijas, así como mantener la cocina limpia y libre de restos de comida, por lo que evita dejar los platos sucios durante la noche. Puedes optar por usar cebos diseñados para su control y reducir las condiciones que favorecen su proliferación. Cuando el agua de las lluvias arrastra con las colonias de hormigas, estos insectos son obligadas a buscar refugios en espacios secos y crear de nuevo sus hogares, por eso la importancia de tapar alimentos y sellar envases, así como limpiar los restos de azúcar y comida. Puedes optar por repelentes naturales como vinagre o limón para mantenerlas alejadas. Otra problemática, de la cual se difunde mucha información en temporada de lluvias, es la presencia del mosquito por agua estancada, siendo el lugar ideal para reproducirse. Por lo que para evitar su proliferación es necesario vaciar recipientes con agua acumulada; además de instalar mosquiteros en puertas y ventanas, aplicarse repelentes, colocar larvicidas en contenedores de agua almacenada, así como limpiar regularmente desagües y canales. Entre las enfermedades transmitidas por el dengue se encuentra la fiebre del zika y el chikungunya, todas contagiadas por la picadura del mosquito Aedes aegypti. También pueden aparecer arañas, es por eso la importancia de mantener la casa libre de rincones oscuros y polvorientos; revisa y sacude ropa o calzado almacenado, aunque, con tiempo, puedes optar por eliminar telarañas con frecuencia. Una plaga que le puede causar asco a muchos son las ratas y ratones, quienes buscan comida y abrigo con las lluvias; evita que ingresen a casa al sellar agujeros en paredes y techos, no dejar restos de comida ni basura al descubierto, además, revisa bodegas o sótanos con regularidad y puedes optar por colocar trampas, así como contactar a un profesional en control de plagas. Las termitas son más comunes en hogares donde su estructura es de madera, sobre todo un ambiente de humedad propicia su desarrollo y expansión, por lo que es crucial evitar la acumulación de madera mojada, repara las goteras y fugas de agua, así como aplicar productos antitermitas y realizar inspecciones periódicas especialmente en zonas húmedas.

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