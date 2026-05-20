El truco con papel aluminio en los cajones de cocina que te ahorrará horas de limpieza

Pese a que el truco de colocar aluminio en las estufas de nuestras cocinas para evitar manchas difíciles de limpiar es muy utilizado por las familias mexicanas, el uso de este papel puede ser útil en otros lugares del área gastronómica del hogar. Colocar papel aluminio nos ayuda a combatir humedad, facilitar la limpieza, proteger los muebles de madera contra el deterioro y el tiempo, siendo útil no sólo para cocinar un pollo en achiote, un pescado con verduras o una cebolla asada con limón. Por motivos de higiene, colocar papel aluminio en tus cajones de la cocina puede ser la opción que estás buscando.

¿PARA QUÉ SIRVE EL ALUMINIO EN LOS CAJONES? SUS BENEFICIOS Una lámina de aluminio colocada en la base de nuestros cajones de la cocineta impide que el vapor de los alimentos y los líquidos entren en contacto con la superficie, la mayoría de las veces de madera, así como reducir el riesgo de manchas, hinchazón y la aparición de los temidos hongos. Cuando los restos de comida, aceite o especias caen en la madera de la base es una tarea casi imposible de llevar a cabo hasta que esté limpia, dejando una mancha por mucho tiempo; sin embargo, con el aluminio solo bastará con retirar el papel y colocar una nueva lámina, en vez de lavar el interior. Pero en caso de que no pase, su mantenimiento es sencillo, el recambio de la lámina puede hacerse cada mes o un par de meses al mantenerse en buenas condiciones. El vapor generado por la cocción suele acumularse en los cajones de madera, debido a su material; por lo que el aluminio actúa como una barrera para evitar que la superficie se deteriore por esa humedad. También su lado brillante potencia su capacidad reflectante y mejora su desempeño de protección. Al ayudar a reducir la acumulación de electricidad estática, sobre todo donde se almacenan productos que suelen pegarse entre sí, como las bolsas de plástico o envoltorios.

¿CÓMO COLOCAR EL PAPEL ALUMINIO? Aunque puede sonar fácil, te explicamos como hacerlo y si el lado brillante o el lado opaco va para arriba. - Vacía el cajón y limpia la superficie con un paño seco;

- Corta el papel aluminio a la medida del cajón, dejando un pequeño margen en los bordes;

- Coloca el papel aluminio con el lado brillante hacia arriba;

- Presiona suavemente el papel para que se adapte a las esquinas y no queden burbujas;

- No es necesario usar pegamento ni cinta adhesiva; el peso de los utensilios mantiene el aluminio en su sitio;

- Cambia el papel cuando esté visiblemente sucio, húmedo, roto o demasiado arrugado;

- En cajones de uso intenso, reemplaza la lámina cada mes; en otros, puede mantenerse durante más tiempo. Pero si el cajón es muy grande y una lámina no es suficiente, puedes colocar una sobre otra para que la superficie esté totalmente cubierta y sin espacios descubiertos. Mantén el aluminio al evitar colocar objetos filosos directamente sobre la lámina y limpia con un trapo seco los residuos de cualquier producto que se acumulen.

¡CUIDADO! ESTAS SON LAS PLAGAS MÁS COMUNES EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS Nos encontramos en la esperada temporada de lluvias; sin embargo, más allá de ‘refrescar’ el ambiente del intenso calor, también puede traer algunas consecuencias debido al exceso de humedad y las alteraciones en los hábitats naturales de diversas especies. Cucarachas, hormigas, mosquitos, arañas, ratas o ratones, termitas, son algunas de las plagas más comunes por la acumulación de lluvia, muchas de ellas pueden ser portadoras de enfermedades, por lo que es necesario tomar precauciones. Cabe destacar que las inundaciones en temporadas de lluvias favorecen a la multiplicación de plagas, por eso sigue las indicaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). PLAGAS Las cucarachas suelen buscar el calor y comida cuando sus nidos se inundan, por lo que para evitar su presencia se recomienda sellar grietas y rendijas, así como mantener la cocina limpia y libre de restos de comida, por lo que evita dejar los platos sucios durante la noche. Puedes optar por usar cebos diseñados para su control y reducir las condiciones que favorecen su proliferación. Cuando el agua de las lluvias arrastra con las colonias de hormigas, estos insectos son obligadas a buscar refugios en espacios secos y crear de nuevo sus hogares, por eso la importancia de tapar alimentos y sellar envases, así como limpiar los restos de azúcar y comida. Puedes optar por repelentes naturales como vinagre o limón para mantenerlas alejadas. Otra problemática, de la cual se difunde mucha información en temporada de lluvias, es la presencia del mosquito por agua estancada, siendo el lugar ideal para reproducirse. Por lo que para evitar su proliferación es necesario vaciar recipientes con agua acumulada; además de instalar mosquiteros en puertas y ventanas, aplicarse repelentes, colocar larvicidas en contenedores de agua almacenada, así como limpiar regularmente desagües y canales.

Entre las enfermedades transmitidas por el dengue se encuentra la fiebre del zika y el chikungunya, todas contagiadas por la picadura del mosquito Aedes aegypti. También pueden aparecer arañas, es por eso la importancia de mantener la casa libre de rincones oscuros y polvorientos; revisa y sacude ropa o calzado almacenado, aunque, con tiempo, puedes optar por eliminar telarañas con frecuencia. Una plaga que le puede causar asco a muchos son las ratas y ratones, quienes buscan comida y abrigo con las lluvias; evita que ingresen a casa al sellar agujeros en paredes y techos, no dejar restos de comida ni basura al descubierto, además, revisa bodegas o sótanos con regularidad y puedes optar por colocar trampas, así como contactar a un profesional en control de plagas. Las termitas son más comunes en hogares donde su estructura es de madera, sobre todo un ambiente de humedad propicia su desarrollo y expansión, por lo que es crucial evitar la acumulación de madera mojada, repara las goteras y fugas de agua, así como aplicar productos antitermitas y realizar inspecciones periódicas especialmente en zonas húmedas.

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