El truco con papel aluminio en los cajones de cocina que te ahorrará horas de limpieza

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    El truco con papel aluminio en los cajones de cocina que te ahorrará horas de limpieza
    “Este contenido se produjo con Gemini, en un proceso de mentoría con la Red de Capacitadores en Herramientas Digitales, una iniciativa de Factual y Google News Initiative.” IA | GEMINI

La recomendación definitiva para evitar la humedad, hongos y las manchas difíciles de quitar

Pese a que el truco de colocar aluminio en las estufas de nuestras cocinas para evitar manchas difíciles de limpiar es muy utilizado por las familias mexicanas, el uso de este papel puede ser útil en otros lugares del área gastronómica del hogar.

Colocar papel aluminio nos ayuda a combatir humedad, facilitar la limpieza, proteger los muebles de madera contra el deterioro y el tiempo, siendo útil no sólo para cocinar un pollo en achiote, un pescado con verduras o una cebolla asada con limón.

Por motivos de higiene, colocar papel aluminio en tus cajones de la cocina puede ser la opción que estás buscando.

https://vanguardia.com.mx/vida/sal-de-mesa-es-tan-mala-como-se-afirma-HN20780986

¿PARA QUÉ SIRVE EL ALUMINIO EN LOS CAJONES? SUS BENEFICIOS

Una lámina de aluminio colocada en la base de nuestros cajones de la cocineta impide que el vapor de los alimentos y los líquidos entren en contacto con la superficie, la mayoría de las veces de madera, así como reducir el riesgo de manchas, hinchazón y la aparición de los temidos hongos.

Cuando los restos de comida, aceite o especias caen en la madera de la base es una tarea casi imposible de llevar a cabo hasta que esté limpia, dejando una mancha por mucho tiempo; sin embargo, con el aluminio solo bastará con retirar el papel y colocar una nueva lámina, en vez de lavar el interior.

Pero en caso de que no pase, su mantenimiento es sencillo, el recambio de la lámina puede hacerse cada mes o un par de meses al mantenerse en buenas condiciones.

El vapor generado por la cocción suele acumularse en los cajones de madera, debido a su material; por lo que el aluminio actúa como una barrera para evitar que la superficie se deteriore por esa humedad.

También su lado brillante potencia su capacidad reflectante y mejora su desempeño de protección. Al ayudar a reducir la acumulación de electricidad estática, sobre todo donde se almacenan productos que suelen pegarse entre sí, como las bolsas de plástico o envoltorios.

https://vanguardia.com.mx/vida/amazon-5-baterias-de-cocina-para-preparar-desde-platillos-sencillos-hasta-cenas-familiares-GC20775751

¿CÓMO COLOCAR EL PAPEL ALUMINIO?

Aunque puede sonar fácil, te explicamos como hacerlo y si el lado brillante o el lado opaco va para arriba.

- Vacía el cajón y limpia la superficie con un paño seco;
- Corta el papel aluminio a la medida del cajón, dejando un pequeño margen en los bordes;
- Coloca el papel aluminio con el lado brillante hacia arriba;
- Presiona suavemente el papel para que se adapte a las esquinas y no queden burbujas;
- No es necesario usar pegamento ni cinta adhesiva; el peso de los utensilios mantiene el aluminio en su sitio;
- Cambia el papel cuando esté visiblemente sucio, húmedo, roto o demasiado arrugado;
- En cajones de uso intenso, reemplaza la lámina cada mes; en otros, puede mantenerse durante más tiempo.

Pero si el cajón es muy grande y una lámina no es suficiente, puedes colocar una sobre otra para que la superficie esté totalmente cubierta y sin espacios descubiertos.

Mantén el aluminio al evitar colocar objetos filosos directamente sobre la lámina y limpia con un trapo seco los residuos de cualquier producto que se acumulen.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-el-nino-godzilla-a-mexico-clima-extremo-azotara-a-estos-estados-con-lluvias-torrenciales-sequia-y-calor-FI20822351

¡CUIDADO! ESTAS SON LAS PLAGAS MÁS COMUNES EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Nos encontramos en la esperada temporada de lluvias; sin embargo, más allá de ‘refrescar’ el ambiente del intenso calor, también puede traer algunas consecuencias debido al exceso de humedad y las alteraciones en los hábitats naturales de diversas especies.

Cucarachas, hormigas, mosquitos, arañas, ratas o ratones, termitas, son algunas de las plagas más comunes por la acumulación de lluvia, muchas de ellas pueden ser portadoras de enfermedades, por lo que es necesario tomar precauciones.

Cabe destacar que las inundaciones en temporadas de lluvias favorecen a la multiplicación de plagas, por eso sigue las indicaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

PLAGAS

Las cucarachas suelen buscar el calor y comida cuando sus nidos se inundan, por lo que para evitar su presencia se recomienda sellar grietas y rendijas, así como mantener la cocina limpia y libre de restos de comida, por lo que evita dejar los platos sucios durante la noche. Puedes optar por usar cebos diseñados para su control y reducir las condiciones que favorecen su proliferación.

Cuando el agua de las lluvias arrastra con las colonias de hormigas, estos insectos son obligadas a buscar refugios en espacios secos y crear de nuevo sus hogares, por eso la importancia de tapar alimentos y sellar envases, así como limpiar los restos de azúcar y comida. Puedes optar por repelentes naturales como vinagre o limón para mantenerlas alejadas.

Otra problemática, de la cual se difunde mucha información en temporada de lluvias, es la presencia del mosquito por agua estancada, siendo el lugar ideal para reproducirse. Por lo que para evitar su proliferación es necesario vaciar recipientes con agua acumulada; además de instalar mosquiteros en puertas y ventanas, aplicarse repelentes, colocar larvicidas en contenedores de agua almacenada, así como limpiar regularmente desagües y canales.

https://vanguardia.com.mx/informacion/milagro-en-san-luis-potosi-obreros-aseguran-aparicion-de-imagen-de-la-virgen-de-guadalupe-en-una-roca-GL20819816

Entre las enfermedades transmitidas por el dengue se encuentra la fiebre del zika y el chikungunya, todas contagiadas por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

También pueden aparecer arañas, es por eso la importancia de mantener la casa libre de rincones oscuros y polvorientos; revisa y sacude ropa o calzado almacenado, aunque, con tiempo, puedes optar por eliminar telarañas con frecuencia.

Una plaga que le puede causar asco a muchos son las ratas y ratones, quienes buscan comida y abrigo con las lluvias; evita que ingresen a casa al sellar agujeros en paredes y techos, no dejar restos de comida ni basura al descubierto, además, revisa bodegas o sótanos con regularidad y puedes optar por colocar trampas, así como contactar a un profesional en control de plagas.

Las termitas son más comunes en hogares donde su estructura es de madera, sobre todo un ambiente de humedad propicia su desarrollo y expansión, por lo que es crucial evitar la acumulación de madera mojada, repara las goteras y fugas de agua, así como aplicar productos antitermitas y realizar inspecciones periódicas especialmente en zonas húmedas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bienestar
Cocina
Hogar

Localizaciones


México

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El primer tren para el tramo Saltillo-Nuevo Laredo arribará durante la segunda mitad del 2027.

Ya fabrican los trenes para el tramo Saltillo-Nuevo Laredo; estarán listos para el segundo semestre de 2027
Arrestan al boxeador Omar Chávez Carrasco

Detienen al boxeador Omar Chávez Carrasco, hijo menor de Julio César Chávez
La Fiscalía de Puebla investiga la desaparición de Blanca Adriana tras acudir a una clínica estética en Santa Cruz Buenavista

Desaparece Blanca Adriana tras acudir a clínica estética en Puebla; localizan auto vinculado al caso
Integrantes de diversos frentes nacionales del campo se manifestaron marchando por Paseo de la Reforma

Agricultores levantan denuncia contra Ebrard por traición a la patria

Las Fuerzas Armadas de Israel han empezado a interceptar al grupo de diez barcos de la flotilla humanitaria que continuaba rumbo a Gaza.

Hamás: el vídeo de los activistas humillados expresa el ‘sadismo’ de Israel

Estados Unidos identificó y sancionó a presuntos operadores financieros y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

OFAC identifica y sanciona a miembros del CDS que operaban redes de lavado de criptomonedas y dinero

Rubio afirmó que Estados Unidos, que ha comprometido unos 13 millones de dólares en ayuda tras los drásticos recortes aplicados el año pasado, espera abrir unas 50 clínicas para tratar el ébola en la República Democrática del Congo.

Rubio critica la respuesta de la OMS ante el ébola mientras EU continúa con los drásticos recortes en la salud pública
La acusación formal estaba relacionada con el presunto papel de Castro en el derribo de dos avionetas operadas por el grupo de exiliados Hermanos al Rescate, con sede en Miami.

EU imputa cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por derribo de aeronaves en 1996