Operativos contra pirotecnia apuntan a comercios cerca de Colegio Civil, en Monterrey

Información
8 diciembre 2025
Tras el incidente de Pesquería, los operativos contra la pirotecnia se han vuelto tendencia, ya que su venta y almacenamiento ha cambiado de modus operandi

Desde el primer fin de semana del mes de diciembre, las expectativas e interrogantes sobre la venta de pirotecnia se han vuelto tendencia en varias plataformas de redes sociales y de información.

El pasado 3 de diciembre, la red de noticias ABC expuso que Monterrey, en las cercanías del Colegio Civil, por las concurridas calles de 5 y 15 de mayo, el abastecimiento de fuegos artificiales o pirotecnia es extenso y parte del comercio local.

Se informó que el modus operandi de los comerciantes, en dichas zonas, no es mostrar la mercancía para el público, sino que se almacena en bodegas, al igual en cajas, para continuar con su venta discreta. El cliente paga por la mercancía, y posteriormente, uno de los vendedores va al almacén clandestino para retirar lo comprado y darlo.

No obstante, ante el enfoque de los medios sobre la mercancía, el Secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal, reiteró que tales zonas de comercio, en el centro de Monterrey, serán prioridad para operativos anti pirotecnia.

‘Estamos enfocándonos ahorita en una inspección física en la zona de Colegio Civil, principalmente, y en el Mesón Estrella. En años anteriores fueron ubicadas bodegas clandestinas en estas zonas y nos hemos enfocado en estos puntos porque ahí muchos detallistas y pequeños comerciantes acuden a surtirse para vender a detalle en tiendas de barrio. Esa actividad, incluso a menor escala, es prohibida y altamente peligrosa’ expresó el funcionario público.

Se ha reportado que el mismo alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó a medios locales que se implementaran los operativos para decomisar todo tipo de pirotecnia; en varios espacios de información se ha destacado sobre las características ‘peligrosas’ que dichos materiales representan para los ciudadanos.

Se ha vuelto a destacar el incidente en el municipio de Pesquería, Nuevo León, donde a causa del mal manejo de pirotecnia almacenada en un hogar, una explosión terminó con la vida de 3 personas, lesionó a 4 y dañó 48 residencias.

Temas


Navidad
Pirotecnia
comercio

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

