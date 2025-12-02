Tras tragedia, ahora decomisan 19 kilos de pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

/ 2 diciembre 2025
    Tras tragedia, ahora decomisan 19 kilos de pirotecnia en Pesquería, Nuevo León
    En un operativo ejecutado en la colonia Colinas de Santa Engracia se logró el decomiso de 19 kilos de pirotecnia. FOTO: CORTESÍA

La Secretaría de Seguridad Pública municipal invitó a la ciudadanía a denunciar el almacenamiento ilegal de pirotecnia

Monterrey, Nuevo León.- Luego de la tragedia ocurrida por el almacenamiento ilegal de pirotecnia en una vivienda, que costó la vida de cuatro personas y dejó cinco heridos, ahora la Secretaría de Seguridad Pública de Pesquería, Nuevo León, informó del decomiso de 19 kilos de artificios con pólvora.

A través de un comunicado, la dependencia municipal informó que, gracias a acciones de vigilancia del Operativo Centinela, se logró el aseguramiento en la colonia Colinas de Santa Engracia.

“Dentro de lo asegurado se encontraron diversos tipos de cohetes y juegos pirotécnicos prohibidos, conforme a lo establecido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, detalló el escrito.

El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal invitó a la ciudadanía a denunciar el almacenamiento ilegal de pirotecnia a los números 911 y 089 para denuncias anónimas.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

