Tras tragedia, ahora decomisan 19 kilos de pirotecnia en Pesquería, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Luego de la tragedia ocurrida por el almacenamiento ilegal de pirotecnia en una vivienda, que costó la vida de cuatro personas y dejó cinco heridos, ahora la Secretaría de Seguridad Pública de Pesquería, Nuevo León, informó del decomiso de 19 kilos de artificios con pólvora.

A través de un comunicado, la dependencia municipal informó que, gracias a acciones de vigilancia del Operativo Centinela, se logró el aseguramiento en la colonia Colinas de Santa Engracia.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio y explosión por pirotecnia en casa de Nuevo León deja una persona sin vida