Tras tragedia, ahora decomisan 19 kilos de pirotecnia en Pesquería, Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Secretaría de Seguridad Pública municipal invitó a la ciudadanía a denunciar el almacenamiento ilegal de pirotecnia
Monterrey, Nuevo León.- Luego de la tragedia ocurrida por el almacenamiento ilegal de pirotecnia en una vivienda, que costó la vida de cuatro personas y dejó cinco heridos, ahora la Secretaría de Seguridad Pública de Pesquería, Nuevo León, informó del decomiso de 19 kilos de artificios con pólvora.
A través de un comunicado, la dependencia municipal informó que, gracias a acciones de vigilancia del Operativo Centinela, se logró el aseguramiento en la colonia Colinas de Santa Engracia.
TE PUEDE INTERESAR: Incendio y explosión por pirotecnia en casa de Nuevo León deja una persona sin vida
“Dentro de lo asegurado se encontraron diversos tipos de cohetes y juegos pirotécnicos prohibidos, conforme a lo establecido por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, detalló el escrito.
El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.
La Secretaría de Seguridad Pública municipal invitó a la ciudadanía a denunciar el almacenamiento ilegal de pirotecnia a los números 911 y 089 para denuncias anónimas.