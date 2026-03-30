Pago de Beca Benito Juárez en abril: ¿depósito doble será antes o después de Semana Santa?

Con base en los periodos de depósito anteriores, se estima que el pago podría llegar durante la segunda semana de abril, es decir, después del periodo vacacional. También se ha mencionado una agenda tentativa que iniciaría el lunes 13 de abril y se extendería hasta el viernes 24 del mismo mes.

El próximo pago para beneficiarios de la Beca Benito Juárez está programado para el mes de abril y corresponderá al bimestre marzo-abril. Aunque el calendario oficial aún no se ha publicado, existe expectativa sobre si el depósito se realizará antes o después del periodo vacacional de Semana Santa.

La beca está dirigida a estudiantes de nivel medio superior inscritos en preparatorias públicas del país. Cada beneficiario recibe un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos durante los 10 meses del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por corresponder a vacaciones.

RECIBIRÁN DEPÓSITO DOBLE ALGUNOS ESTUDIANTES

El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio León, explicó en “La Mañanera del Pueblo” del 16 de marzo que algunos estudiantes recibirán un pago doble.

El funcionario detalló que los beneficiarios de nivel medio superior y superior no recibieron el depósito correspondiente al mes de febrero, por lo que ese monto será entregado junto con el siguiente pago. Esta medida aplicaría en el próximo periodo de dispersión.

CANALES OFICIALES PARA CONSULTAR INFORMACIÓN

Mientras se publica el calendario definitivo, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como de las comunicaciones del titular del programa.

También se habilitó atención telefónica para dudas o aclaraciones en el número 55 1162 0300, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

CÓMO VERIFICAR SI YA LLEGÓ EL PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ

Existen distintas formas para consultar si el depósito ya fue realizado:

- A través del Buscador de Estatus, ingresando con la CURP en el portal oficial.

- Por teléfono, marcando al 800 900 2000 e ingresando los 16 dígitos de la tarjeta.

- Mediante la aplicación del Banco del Bienestar para consultar el saldo.

- Acudiendo directamente a cajeros automáticos del banco.