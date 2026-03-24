Beca Rita Cetina 2026: cómo recuperar el comprobante de registro y cuándo se entregará el apoyo
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Familias pueden descargar el comprobante en el portal del programa mientras avanza la validación de beneficiarios
Las familias mexicanas que realizaron el registro para la Beca Rita Cetina, un apoyo dirigido a estudiantes de primaria pública que otorga 2 mil 500 pesos para la adquisición de útiles y uniformes escolares, se encuentran a la espera de los resultados, siendo el comprobante de registro uno de los documentos más importantes que se debe de tener.
Tras el cierre del proceso de inscripciones, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar inició la validación de la información proporcionada por tutores y estudiantes. Una vez concluida la revisión, se prevé la integración de los nuevos beneficiarios al padrón y la apertura de cuentas en el Banco del Bienestar.
CÓMO RECUPERAR EL COMPROBANTE DE REGISTRO
Para quienes completaron su registro pero no descargaron el comprobante, aún existe la opción de recuperarlo ingresando nuevamente al portal oficial del programa. El acceso se realiza mediante la cuenta LLAVE MX, que corresponde al correo electrónico y número telefónico registrados.
Dentro de la plataforma, los usuarios deben localizar la sección “Mis registros” o el apartado de consulta de la beca, seleccionar su solicitud y utilizar la opción para descargar o imprimir el documento.
PASOS PARA DESCARGAR EL COMPROBANTE
1. Ingresar al portal oficial del programa.
2. Iniciar sesión con usuario y contraseña de LLAVE MX.
3. Acceder a la sección “Mis registros” o consulta de la beca.
4. Seleccionar el registro correspondiente.
5. Dar clic en “Descargar comprobante” o “Imprimir”.
RECOMENDACIONES PARA EVITAR PROBLEMAS
Autoridades sugieren considerar algunas medidas al momento de recuperar el documento:
- Intentar ingresar en horarios de menor tráfico si la página presenta saturación.
- Guardar el archivo en formato PDF en el celular o computadora.
- Imprimir el comprobante o enviarlo por correo electrónico como respaldo.
El comprobante es importante para cualquier aclaración o gestión posterior relacionada con el apoyo.
De acuerdo con el calendario previsto, las tarjetas para el depósito del recurso se entregarán entre mayo, junio y julio, con la expectativa de que los fondos estén disponibles en agosto de 2026.
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA LA BECA RITA CETINA
La beca está destinada exclusivamente a estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas que no sean beneficiarios de otro programa federal similar. Las familias que reciben la Beca Benito Juárez no pueden acceder simultáneamente a este apoyo.
El registro del programa social se realizó de manera gratuita a través del portal oficial, donde los tutores completaron la solicitud. El apoyo económico de 2 mil 500 pesos se entregará en una sola exhibición durante el ciclo escolar 2026, beneficiando a estudiantes de primero a sexto grado.
Mientras avanza la validación de datos, la entrega del comprobante garantiza a los solicitantes un respaldo del trámite realizado. Posteriormente, el proceso continuará con la integración del padrón, la apertura de cuentas y la distribución de tarjetas para el depósito del apoyo.