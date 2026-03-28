Qué hacer si pierdes o te roban la tarjeta del Bienestar para cobrar la Beca Benito Juárez

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 28 marzo 2026
    Qué hacer si pierdes o te roban la tarjeta del Bienestar para cobrar la Beca Benito Juárez
    Beneficiarios de la Beca Benito Juárez pueden solicitar reposición de la tarjeta del Banco del Bienestar y seguir cobrando el apoyo sin perder depósitos VANGAURDIA

Autoridades de Programas para el Bienestar explican cómo reponer la tarjeta y cobrar la Beca Benito Juárez sin interrumpir pagos

Las autoridades de los Programas para el Bienestar informaron que, en caso de perder o sufrir el robo de la tarjeta del Banco del Bienestar con la que se recibe la Beca Benito Juárez, existe un procedimiento para reponer el plástico sin interrumpir el acceso al apoyo económico.

Todos los derechohabientes reciben sus recursos mediante esta tarjeta, la cual permite retirar dinero directamente en sucursales o utilizarla en establecimientos con terminal bancaria.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-2026-como-recuperar-el-comprobante-de-registro-y-cuando-se-entregara-el-apoyo-HG19681226

PASOS PARA REPORTAR EL ROBO O EXTRAVÍO DE LA TARJETA BIENESTAR

Ante un extravío o robo, se recomienda seguir este proceso:

- Reportar de inmediato al número 800 900 2000

- Tener a la mano CURP e identificación oficial vigente

- Solicitar el bloqueo del plástico

- Anotar el número de folio proporcionado

- Contactar posteriormente al programa correspondiente para continuar con la reposición

ASÍ SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LA NUEVA TARJETA DE BIENESTAR PARA RECIBIR LA BECA

Una vez que la nueva tarjeta esté lista, las autoridades se comunicarán con el beneficiario para indicarle dónde recogerla, ya sea en módulos de atención o sucursales del Banco del Bienestar.

Se recomienda guardar el talón de entrega y, al recibir la tarjeta, proteger los datos bancarios y evitar compartir el NIP, número de tarjeta o CLABE interbancaria.

CÓMO COBRAR LA BECA BENITO JUÁREZ SIN LA TARJETA BIENESTAR

Mientras se realiza la reposición, el apoyo puede cobrarse directamente en ventanilla del Banco del Bienestar. Para ello se requiere:

- Identificación oficial vigente

- Contrato de beca

- Con estos documentos, los beneficiarios mantienen el acceso a los recursos sin retrasos.

Las autoridades del programa señalaron que, si el beneficiario no retira el dinero en el momento del depósito, los pagos se acumulan. Esto significa que, aunque exista un retraso por problemas con la tarjeta, el monto total permanece disponible y podrá retirarse posteriormente sin penalizaciones.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pagos-dobles-de-las-becas-bienestar-en-abril-2026-beneficiarios-que-recibiran-3800-hasta-11600-PL19650681

RECOMENDACIONES PARA EVITAR NUEVOS EXTRAVÍOS

El programa y el Banco del Bienestar emitieron medidas para proteger la tarjeta:

- No compartir el NIP ni la CLABE

- No permitir fotografías o copias del plástico

- Cambiar el NIP al recibir la tarjeta

- Guardarla en un lugar seguro y no prestarla

- Consultar el saldo periódicamente en cajeros o aplicación

- Llamado a usar canales oficiales

- Finalmente, las autoridades recomendaron a estudiantes y familias:

- Mantenerse atentos a avisos oficiales

- Evitar intermediarios

- Verificar el estatus de la tarjeta antes de fechas de pago

- Actualizar datos personales cuando sea necesario

Estas acciones buscan prevenir contratiempos y asegurar la continuidad del apoyo económico otorgado a través de la Beca Benito Juárez.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Programas Sociales
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


BANCO DEL BIENESTAR

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Arroja estadística que han aumentado los egresados en carreras con menor porcentaje de colocación laboral.

Coahuila: Cae porcentaje de egresados de UAdeC que se colocan en mercado laboral en primer año
NosotrAs: Rumbo a un teatro con perspectiva de género

NosotrAs: Rumbo a un teatro con perspectiva de género

true

En el México de 1994 pasó de todo, comenzando con el asesinato de COLOSIO
Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica y acusados de terrorismo por usar un dron; quedaron libres bajo fianza y esperan audiencia

Julio Ibáñez y Dani García fueron detenidos en Sudáfrica por terrorismo, revela David Faitelson
La historia criminal de México está atravesada por relatos que estremecen.

Historias reales: 9 asesinos seriales que estremecieron a México
El barril que se extrae del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, se disparó a 105.32 dólares.

El petróleo mexicano supera los 100 dólares por barril
Un costal de fertilizante listo para su uso en la parcela de Elizabeth Wangua, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Limuru, Kenia. (AP Foto/Jackson Njehia)

Guerra en Irán provoca escasez mundial de fertilizantes y amenaza los precios de los alimentos

El caso avivó debates en redes sociales y medios de comunicación sobre la seguridad escolar y de maestros, el control de armas de fuego, la salud mental, así como el crecimiento del discurso ‘incel’ en jóvenes y niños.

Los casos de ataques en escuelas y violencia en el aula que han marcado a México