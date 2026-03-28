Qué hacer si pierdes o te roban la tarjeta del Bienestar para cobrar la Beca Benito Juárez

Todos los derechohabientes reciben sus recursos mediante esta tarjeta, la cual permite retirar dinero directamente en sucursales o utilizarla en establecimientos con terminal bancaria.

Las autoridades de los Programas para el Bienestar informaron que, en caso de perder o sufrir el robo de la tarjeta del Banco del Bienestar con la que se recibe la Beca Benito Juárez, existe un procedimiento para reponer el plástico sin interrumpir el acceso al apoyo económico.

PASOS PARA REPORTAR EL ROBO O EXTRAVÍO DE LA TARJETA BIENESTAR

Ante un extravío o robo, se recomienda seguir este proceso:

- Reportar de inmediato al número 800 900 2000

- Tener a la mano CURP e identificación oficial vigente

- Solicitar el bloqueo del plástico

- Anotar el número de folio proporcionado

- Contactar posteriormente al programa correspondiente para continuar con la reposición

ASÍ SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LA NUEVA TARJETA DE BIENESTAR PARA RECIBIR LA BECA

Una vez que la nueva tarjeta esté lista, las autoridades se comunicarán con el beneficiario para indicarle dónde recogerla, ya sea en módulos de atención o sucursales del Banco del Bienestar.

Se recomienda guardar el talón de entrega y, al recibir la tarjeta, proteger los datos bancarios y evitar compartir el NIP, número de tarjeta o CLABE interbancaria.

CÓMO COBRAR LA BECA BENITO JUÁREZ SIN LA TARJETA BIENESTAR

Mientras se realiza la reposición, el apoyo puede cobrarse directamente en ventanilla del Banco del Bienestar. Para ello se requiere:

- Identificación oficial vigente

- Contrato de beca

- Con estos documentos, los beneficiarios mantienen el acceso a los recursos sin retrasos.

Las autoridades del programa señalaron que, si el beneficiario no retira el dinero en el momento del depósito, los pagos se acumulan. Esto significa que, aunque exista un retraso por problemas con la tarjeta, el monto total permanece disponible y podrá retirarse posteriormente sin penalizaciones.