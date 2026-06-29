Paneles solares gratuitos de la CFE: Requisitos y cómo acceder al programa de apoyo energético

El consumo de energía eléctrica en los hogares mexicanos se enfrenta a una de las iniciativas de apoyo social más destacadas en materia de sustentabilidad. Con el objetivo de mitigar el gasto familiar provocado por el uso continuo de sistemas de climatización y aire acondicionado, el Gobierno Federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ), ha puesto en marcha un programa de entrega e instalación de sistemas de paneles solares completamente gratuitos.

A diferencia de los esquemas tradicionales, este beneficio no constituye un crédito ni un financiamiento a largo plazo. Se trata de una asignación directa de infraestructura fotovoltaica diseñada para transformar los hábitos de consumo y aliviar la carga económica de las tarifas domésticas durante las temporadas de altas temperaturas.

Requisitos indispensables para postularse al programa

Las reglas de operación dictadas por la CFE señalan de forma estricta que los aspirantes deben poseer un contrato de servicio vigente bajo el esquema de tarifa doméstica y demostrar la propiedad legítima del inmueble. Los requisitos específicos para ingresar la solicitud son los siguientes:

1. Perfil de usuario: Ser cliente doméstico activo de la CFE.

2. Rango de consumo: Mantener un consumo promedio mensual de entre 400 y 1,500 kWh (equivalente a una facturación aproximada de entre 200 y 700 pesos mensuales).

3. Situación de facturación: Contar con el último recibo de luz a nombre del solicitante y no registrar adeudos pendientes.

4. Documentación oficial: Presentar identificación oficial vigente y la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

5. Viabilidad técnica: Disponer de espacio suficiente y adecuado en el techo o azotea de la vivienda para la colocación de las celdas e inversores.

El proceso inicia formalmente al acudir a los centros de atención a clientes de la CFE para llenar el formato oficial de interconexión. Posteriormente, personal técnico e ingenieros de la comisión realizarán una inspección física en el domicilio para certificar la viabilidad estructural de la techumbre y verificar que el área cuente con la incidencia solar necesaria.