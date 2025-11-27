Mejoran sistema de agua potable e instalan paneles solares en ejido Las Norias, en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez encabezó una nueva entrega del programa “Tú Decides” en el ejido Las Norias, donde las familias decidieron utilizar los recursos municipales para fortalecer su sistema de abastecimiento de agua potable. Con la instalación de paneles solares, nuevo equipo de bombeo y la rehabilitación integral de la planta potabilizadora, más de 100 habitantes resultaron beneficiados con mejoras directas en su servicio.

Durante su visita, el alcalde destacó que el programa se basa en la participación activa de cada comunidad y se focaliza en las propuestas que ellos hacen.

“Aquí no hay proyectos impuestos: cada ejido define qué necesita y nosotros cumplimos. En Las Norias el agua era prioridad y hoy estamos entregando soluciones que les van a dar tranquilidad y un servicio mejorado”, afirmó.

La directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, explicó que estas obras surgieron de solicitudes planteadas directamente por los habitantes, quienes identificaron el abastecimiento de agua como la necesidad más urgente. Añadió que el municipio continúa brindando apoyos permanentes a las diferentes comunidades rurales a través de programas específicos y acciones complementarias.