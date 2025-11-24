Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México

    Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México
    Con tractores, pancartas y presencia constante, manifestantes advierten que no levantarán plantón hasta tener respuestas concretas; refleja hartazgo de quienes sostienen la producción alimentaria del país y denuncian el abandono institucional. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO

Google Maps y mapas interactivos informa cómo se ven las carreteras y tramos carreteros bloqueados por transportistas y campesinos

Como un llamado al alto a la violencia, transportistas y productores agrícolas realizaron un paro nacional en carreteras, bloqueando los accesos principales de México, este 24 de noviembre.

La movilización comenzaron este lunes desde las 6:00 y 8:00 horas en diversos puntos del país, cabe destacar que anunciaron sería de una duración indefinida hasta obtener respuesta de la Secretaría de Gobernación y autoridades federales.

Estos cierres fueron convocados por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y otras agrupaciones del sector.

¿CÓMO SE VEN LOS BLOQUEOS CARRETEROS?

La plataforma de Google Maps y demás mapas interactivos informa cómo se ven las carreteras y tramos carreteros bloqueados por transportistas y campesinos. Así que toma en cuenta para futuros viajes terrestres.

Carretera Federal 15D

$!Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México

Autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí (Carretera 80D)

$!Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México

Carretera 196

$!Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México

Autopista Oaxaca-Istmo (190D)

$!Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México

Arco Norte | Carretera México-Tuxpan (40D)

$!Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México

Autopista México-Querétaro (57D)

$!Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México

Autopista México-Querétaro (57D)

$!Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México

Carretera Federal 40D | Durango-El Salto

$!Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México

Carretera Torreón-Jiménez (49D)

$!Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México

Carretera Los Mochis-Culiacán (1D)

$!Paro Nacional de Transportistas: Así se ven los bloqueos carreteros en México

ESTADOS CON CIERRES O BLOQUEOS CONFIRMADOS

Las afectaciones se extienden a: Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Puebla.

Otros estados mantienen alerta por protestas, sin listado exacto de carreteras:Veracruz, Jalisco, Yucatán, Quintana Roo, Baja California y Nayarit.

SEGOB INTERVIENE

Durante la noche de ayer la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado subrayando la apertura al diálogo. “La dependencia hace un llamado respetuoso a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y la interlocución directa, subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a terceros.”

“Con la finalidad de avanzar en la atención de sus planteamientos y fortalecer los espacios de diálogo, la Secretaría de Gobernación invita a una mesa de trabajo, a realizarse en sus instalaciones, ubicadas en Abraham González No. 48, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, el día de mañana, 24 de noviembre a las 11:00 horas.”

“A dicha reunión asistirán representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, así como personal de la propia Secretaría de Gobernación.”

“Durante este encuentro se escucharán sus posiciones y se revisarán los temas de su interés, incluyendo aquellos relacionados con la actividad productiva, las disposiciones en materia hídrica buscando siempre acuerdos que beneficien al sector agrícola, al de transporte, sobre todo, a la sociedad en general.”

“La Secretaría de Gobernación exhorta a las y los convocantes a evitar acciones afecten a la ciudadanía, a las actividades comerciales y al libre tránsito, reiterando que el Gobierno de México mantiene disposición plena para atender sus planteamientos en un marco de legalidad y el bien común.”

TRANSPORTISTAS DESMIENTEN DIÁLOGO

En el contexto de los bloqueos desplegados este lunes en distintas carreteras del país, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Ortiz, rechazó que exista un diálogo real con autoridades federales y desestimó las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien aseguró que el gobierno mantiene comunicación con los líderes del sector.

En entrevista para MILENIO Televisión, Ortiz afirmó que el objetivo de las movilizaciones no es afectar a la población, sino exigir acciones concretas para atender la inseguridad que enfrentan los transportistas en todo el país.

No es de ahorita, es de toda la vida. Siempre que hay mesas de trabajo nada más va uno, se toma la foto, nos saluda, nos abraza y no hace nada. Estamos perdiendo miles de operadores, tenemos operadores desaparecidos y muertos por el alto índice de violencia”, señaló el dirigente durante su intervención telefónica.

De acuerdo con su testimonio, numerosas denuncias relacionadas con ataques, desapariciones y robos a operadores se quedan en una carpeta archivada y nunca se hace nada, situación que, sostuvo, mantiene al gremio en un estado de vulnerabilidad permanente.

