Transportistas desmienten diálogo con Segob y mantienen bloqueos: ‘No hay diálogo real, solo fotos y promesas’

México
/ 24 noviembre 2025
    Transportistas realizan un bloqueo en la carretera Toluca-México, como parte de la movilización nacional en demanda de seguridad en todas las carreteras del país, piden un alto a los asaltos de los que son víctimas de manera constante, así como apoyo a los agricultores para un pago justo de su producto. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR | CUARTOSCURO

En el contexto de los bloqueos desplegados este lunes en distintas carreteras del país, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Ortiz, rechazó que exista un diálogo real con autoridades federales y desestimó las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien aseguró que el gobierno mantiene comunicación con los líderes del sector.

En entrevista para MILENIO Televisión, Ortiz afirmó que el objetivo de las movilizaciones no es afectar a la población, sino exigir acciones concretas para atender la inseguridad que enfrentan los transportistas en todo el país.

No es de ahorita, es de toda la vida. Siempre que hay mesas de trabajo nada más va uno, se toma la foto, nos saluda, nos abraza y no hace nada. Estamos perdiendo miles de operadores, tenemos operadores desaparecidos y muertos por el alto índice de violencia”, señaló el dirigente durante su intervención telefónica.

De acuerdo con su testimonio, numerosas denuncias relacionadas con ataques, desapariciones y robos a operadores se quedan en una carpeta archivada y nunca se hace nada, situación que, sostuvo, mantiene al gremio en un estado de vulnerabilidad permanente.

$!ANTAC reclama atención urgente a la inseguridad que afecta a miles de operadores en todo el país
ANTAC reclama atención urgente a la inseguridad que afecta a miles de operadores en todo el país FOTO: ANTAC

SEGOB SEÑALA QUE PODRÍA HABER MOTIVACIONES PARTIDISTAS TRAS BLOQUEO; TRANSPORTISTAS LO RECHAZAN

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, la titular de Segob sugirió que detrás de algunos bloqueos podrían existir motivaciones partidistas. El vicepresidente de ANTAC rechazó esa versión.

Nosotros somos apartidistas, ningún partido nos está apadrinando. [El bloqueo] lo hacemos por el trato que recibimos de las autoridades hacia los transportistas, que somos el motor de México”, afirmó.

Ortiz indicó también que su postura se ha modificado en los últimos años:Yo voté por Morena y estuve con ellos, pero me arrepiento de haberlo hecho, comentó al periodista Carlos Zúñiga.

SEGOB CONVOCA A MESA DE DIÁLOGO; TRANSPORTISTAS MANTIENEN BLOQUEO

A las 13:00 horas del 24 de noviembre, Segob convocó públicamente a una reunión con organizaciones de transportistas. Rosa Icela Rodríguez señaló:

Aquí estamos a la disposición de poder atenderlos, pero que quiten los bloqueos”.

Sin embargo, Ortiz afirmó que la convocatoria no fue emitida mediante canales oficiales hacia la ANTAC y que, por ello, el gremio no considera suficiente el llamado.

Se mantiene el bloqueo”, declaró inicialmente. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que las movilizaciones continúen en los próximos días sin un acuerdo con el gobierno, expresó: “Vamos a seguir en pie de lucha”.

TRANSPORTISTAS ESTÁN DISPUESTOS A DIALOGAR ÚNICAMENTE SI ES RAZONABLE

El dirigente sostuvo que están dispuestos a dialogar únicamente si se busca una solución de fondo. Si vamos a tener un diálogo, tengamos un diálogo razonable y que satisfaga las necesidades que nosotros tenemos, expuso.

De acuerdo con Ortiz, hasta el mediodía del 24 de noviembre no habían tenido contacto ni atención por parte del personal de Segob, e incluso afirmó haber recibido “presiones” de la dependencia.

$!ANTAC insiste en que no hay diálogo formal con Segob pese a la convocatoria pública.
ANTAC insiste en que no hay diálogo formal con Segob pese a la convocatoria pública. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA | ANTAC

SEGOB SEÑALA INVESTIGACIONES PREVIAS CONTRA ALGUNOS LÍDERES DE TRANSPORTISTAS

Antes de las declaraciones de Ortiz, la titular de Segob aseguró que los líderes de algunas organizaciones relacionadas con los bloqueos cuentan con investigaciones abiertas desde años previos.

Estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años, por obstrucción de vías principales, incluso algunos de ellos han estado detenidos, comentó.

ROSA ICELA DESTACA REUNIONES PREVIAS Y DESESTIMA MOTIVOS PARA MEGABLOQUEOS CARRETEROS

Posteriormente, mediante redes sociales, Rodríguez destacó que durante la actual administración se han llevado a cabo:

- 316 reuniones con líderes transportistas

- Más de 200 reuniones recientes con agricultores

Según la funcionaria, estas mesas tienen el objetivo de atender demandas legítimas y evitar afectaciones a la población.

“No hay motivo para que organizaciones afecten el derecho al libre tránsito. Las convocamos a una nueva mesa de diálogo a las 13:00 horas y a evitar repercusiones en movilidad, salud, abasto, actividades laborales y educativas”, publicó.

Hasta el cierre de esta edición, las movilizaciones continuaban en múltiples entidades del país, mientras dirigentes de ANTAC insistían en que no se ha establecido un canal formal de diálogo con autoridades federales.

