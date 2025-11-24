Lista de carreteras cerradas por megabloqueo de transportistas y agricultores este 24 de noviembre en México

    Lista de carreteras cerradas por megabloqueo de transportistas y agricultores este 24 de noviembre en México
    México vive este 24 de noviembre un megabloqueo nacional con cierres en carreteras, autopistas y accesos estratégicos, impulsado por transportistas y productores agrícolas que exigen seguridad, mejores tarifas y atención a trámites pendientes FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Transportistas y productores mantienen bloqueos en carreteras de más de 20 estados como parte del megaprotesta nacional del 24 de noviembre

México enfrenta este lunes 24 de noviembre un megabloqueo coordinado en carreteras y accesos estratégicos del territorio nacional, convocado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), entre otras organizaciones de transportistas y productores agrícolas.

Desde las primeras horas del día se registran cierres totales y parciales en rutas federales, autopistas urbanas, corredores logísticos y aduanas, con afectaciones en más de 20 estados.

Las movilizaciones, que comenzaron entre las 6:00 y 8:00 horas, aunque en algunas entidades iniciaron desde la madrugada, fueron anunciadas como indefinidas hasta recibir respuesta de las autoridades federales.

POR QUÉ LOS TRANSPORTISTAS Y AGRÍCOLAS CERRARON LAS CARRETERAS DE MÉXICO EL 24 DE NOVIEMBRE

Los cierres fueron convocados por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y otras agrupaciones del sector.

Entre las principales exigencias se encuentran mayor seguridad en carreteras, tarifas diferenciadas de combustibles, trámites pendientes ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), precios de garantía para productos agrícolas, exclusión de granos básicos de disposiciones del T-MEC, freno a reformas en la Ley Nacional de Aguas, banca de desarrollo para el campo y el pago de apoyos retrasados.

En la capital del país y el Valle de México se reportan afectaciones severas en autopistas, avenidas arteriales y accesos metropolitanos.

CARRETERAS CERRADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ESTADO DE MÉXICO

Entre los puntos bloqueados o con paso intermitente se encuentran:

- Autopista México–Toluca

- Autopista México–Cuernavaca

- Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

- Autopista México–Querétaro

- Autopista México–Pachuca

- Autopista México–Puebla

- Autopista Naucalpan–EcatepecAvenida José López Portillo

- Avenida Gustavo Baz Prada

- Autopista México–Texcoco

- Autopista México–Tulancingo

- Boulevard Lomas Verdes

- Circuito Exterior Mexiquense

Autoridades locales anticiparon congestionamientos prolongados en zonas logísticas y de acceso a terminales de carga.

CARRETERAS CERRADAS EN SAN LUIS POTOSÍ

En San Luis Potosí se registran cierres en:

- Carretera 57 (tramos San Luis Potosí–Querétaro y San Luis Potosí–Matehuala)

- Ruta San Luis Potosí–Rioverde

- San Luis Potosí–Zacatecas

- Entradas y salidas de la Zona Industrial

- Accesos a Villa de Ramos, Moctezuma, Ciudad del Maíz y regiones productoras de limón en la Huasteca y la región Media

CARRETERAS BLOQUEADAS EN SINALOA

Los bloqueos afectan la circulación de tráileres, transporte de personal y distribución de mercancías.

En Sinaloa, productores y transportistas cerraron casetas desde las 10:00 horas en puntos del corredor agrícola del norte y centro:

- San Miguel

- Cuatro Caminos

- Alhuey

- Pisal

- Costa Rica

Además:

- Cierre de la empresa Minsa en Los Mochis

- Envío de contingentes a la aduana de Nogales, en Sonora

CIERRE DE CARRETERAS EN CHIHUAHUA

Los bloqueos contemplan:

- Puente de Lázaro Cárdenas

- Entronque caseta fitosanitaria de Camargo

CIERRE DE CARRETERAS EN GUANAJUATO

En Guanajuato se reportan cierres en:

- Carretera Federal 45 (León–Silao–Irapuato)

- Autopista 45D (León–Aguascalientes)

- Autopista 57 (San Luis Potosí–Querétaro)

- Celaya

–Salvatierra

- Carretera Federal 110 (Dolores Hidalgo–San Miguel de Allende)

- Accesos a Pénjamo y Abasolo

- Libramiento Sur de Irapuato

BLOQUEO DE CARRETERAS EN TAMAULIPAS

El Frente Estatal de Productores Agropecuarios informó interrupciones en:

- Bodega La Herradura (km 201, carretera Victoria–Matamoros)

- Carretera Mante–Nuevo Morelos–Abra (km 32)

- Carretera González–Aldama (Puente Roto, km 27, Altamira)

- Zona ribereña: Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán

- Carretera Reynosa–Monterrey (km 30)

- Brecha 102 (Reynosa–Río Bravo)

- Puente de Progreso (Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo)

- Aduana de Nuevo Laredo

CIERRE DE CARRETERAS Y CASETAS EN MICHOACÁN

- Caseta de Panindícuaro

- Caseta de Zinapécuaro

- Caseta de Ecuandureo

- Caseta de Vista Hermosa

La aduana de Manzanillo suspendió operaciones, lo que genera saturación en vialidades portuarias y urbanas debido a la acumulación de unidades de carga.

ESTADOS CON CIERRES O BLOQUEOS CONFIRMADOS

Las afectaciones se extienden a: Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Puebla.

Otros estados mantienen alerta por protestas, sin listado exacto de carreteras:Veracruz, Jalisco, Yucatán, Quintana Roo, Baja California y Nayarit.

ORGANIZACIONES ANUNCIAN CIERRES TOTALES Y PERMANENCIA INDEFINIDA

En una conferencia de prensa conjunta, representantes de ANTAC, FNRCM y MAC afirmaron que los cierres serán totales y que no permitirán paso vehicular hasta que se atiendan sus demandas. Las organizaciones señalaron que los puntos principales se concentran en accesos a la Ciudad de México y corredores industriales.

A través de redes sociales, transportistas denunciaron que operadores de carga son víctimas constantes de asaltos, extorsiones y amenazas, tanto por parte de grupos delictivos como de autoridades locales, municipales e incluso federales.

También acusaron que diversos trámites ante la SICT, como placas, licencias, revisiones físico-mecánicas y citas médicas, se han vuelto procesos lentos o inaccesibles, lo que afecta las condiciones laborales del gremio.

SEGOB HACE LLAMADO AL DIÁLOGO Y CONVOCA A MESA DE TRABAJO

Durante la noche de ayer la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado subrayando la apertura al diálogo. “La dependencia hace un llamado respetuoso a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y la interlocución directa, subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a terceros.”

“Con la finalidad de avanzar en la atención de sus planteamientos y fortalecer los espacios de diálogo, la Secretaría de Gobernación invita a una mesa de trabajo, a realizarse en sus instalaciones, ubicadas en Abraham González No. 48, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, el día de mañana, 24 de noviembre a las 11:00 horas.”

“A dicha reunión asistirán representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, así como personal de la propia Secretaría de Gobernación.”

“Durante este encuentro se escucharán sus posiciones y se revisarán los temas de su interés, incluyendo aquellos relacionados con la actividad productiva, las disposiciones en materia hídrica buscando siempre acuerdos que beneficien al sector agrícola, al de transporte, sobre todo, a la sociedad en general.”

“La Secretaría de Gobernación exhorta a las y los convocantes a evitar acciones afecten a la ciudadanía, a las actividades comerciales y al libre tránsito, reiterando que el Gobierno de México mantiene disposición plena para atender sus planteamientos en un marco de legalidad y el bien común.”

El megabloqueo de este 24 de noviembre representa una de las movilizaciones simultáneas más grandes registradas en los últimos años por parte de sectores del transporte y el campo. Las autoridades federales y estatales mantienen operativos de vigilancia, mientras que los organizadores reiteraron que las acciones continuarán “el tiempo que sea necesario”.

