Viven transportistas hasta 70 robos diarios; acusan extorsiones de policías

En las carreteras del país, los transportistas sufren hasta 70 robos diarios de unidades y de mercancías, pérdidas a las que se suman las extorsiones en retenes de las policías estatales y municipales, acusó David Estévez, presidente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC).

Ante esa situación, este lunes se sumarán al bloqueo carretero que a nivel nacional han convocado agricultores y campesinos, que a su vez demandan que no se reforme la Ley de Aguas Nacionales ni se modifiquen los títulos de concesión.

“La inseguridad aumentó desde el pasado sexenio y sigue en aumento. Nos robaban siete u ocho carros (diarios) en los tiempos que ellos (los del gobierno) llaman neoliberales y el sexenio pasado llegaron a 35. Hoy están robando de 54 a 70”, acusó Estévez en entrevista.

En el marco de la renegociación del T-MEC, el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, pidió a la administración Trump solicitar a México mayor protección en las carreteras del país para garantizar el transporte de mercancías.

Estévez indicó que la mayor incidencia en asaltos se da en carreteras de estados como Puebla, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, entre otros.