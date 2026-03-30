Pasaporte para menores en México: el documento que ahora será obligatorio

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/ 30 marzo 2026
    Pasaporte para menores en México: el documento que ahora será obligatorio
    El proceso también exige la participación activa de los padres o tutores. Foto: Especial.

La Secretaría de Relaciones Exteriores refuerza los requisitos para tramitar pasaportes a menores.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha reiterado y reforzado los requisitos para la emisión de pasaportes a menores de edad, estableciendo que ningún trámite podrá completarse si no se presenta la documentación obligatoria, especialmente la autorización de los padres o tutores legales.

Este ajuste busca garantizar mayor control en la expedición de documentos oficiales para menores, particularmente en contextos internacionales donde el pasaporte es indispensable. La medida impacta directamente a familias que planean viajar, ya que cualquier omisión en los requisitos impedirá obtener este documento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tramite-de-pasaporte-mexicano-aumenta-de-costo-en-2026-cual-es-su-precio-NH18867587

El documento clave: autorización de padres o tutores

Uno de los puntos más importantes es que los menores no podrán tramitar ni renovar su pasaporte sin la presencia y autorización de quienes ejercen la patria potestad. Este requisito no es opcional y funciona como un filtro obligatorio para validar el consentimiento.

Las autoridades señalan que este documento no solo acredita el permiso, sino que también protege los derechos del menor, evitando posibles irregularidades en traslados internacionales.

Requisitos básicos para tramitar el pasaporte

Además de la autorización parental, la SRE establece una serie de documentos indispensables que deben presentarse al momento de la cita. El proceso inicia con la programación a través de la plataforma oficial.

Entre los requisitos principales se encuentran:

- Solicitar una cita mediante el sistema “Mi Consulado”

- Acreditar la nacionalidad mexicana del menor con documentos oficiales

- Presentar una identificación con fotografía del menor

Estos elementos permiten validar la identidad y origen del solicitante, condiciones necesarias para avanzar en el trámite.

$!La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha reiterado y reforzado los requisitos para la emisión de pasaportes a menores de edad.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha reiterado y reforzado los requisitos para la emisión de pasaportes a menores de edad. Foto: Especial.

Documentación obligatoria de los padres

El proceso también exige la participación activa de los padres o tutores, quienes deben acudir personalmente y presentar documentación específica que respalde su relación con el menor.

Entre los documentos requeridos destacan:

- Copia del acta de nacimiento del menor, donde se acredite la filiación

- Identificación oficial vigente de los padres o tutores

- Formato de autorización firmado para la emisión del pasaporte

- Consentimiento para la toma de fotografía del menor

- Comprobante de pago de derechos

Una vez entregados estos documentos, el personal consular captura la información y genera la solicitud oficial. Los responsables deberán revisar los datos y firmar bajo protesta de decir verdad que la información es correcta.

¿Qué pasa si falta algún documento?

La SRE es clara: si no se presenta la documentación completa, el trámite no podrá continuar. Esto incluye tanto los papeles del menor como los de sus padres o tutores. En particular, la falta de autorización parental es motivo suficiente para rechazar la solicitud.

Esta medida busca evitar inconsistencias y fortalecer la seguridad en la emisión de pasaportes, alineándose con estándares internacionales en la protección de menores.

https://vanguardia.com.mx/informacion/usuarios-detectan-presunta-pagina-fraudulenta-de-la-sre-para-tramitar-el-pasaporte-mexicano-FO19246047

Un cambio que impacta la planeación de viajes

Para muchas familias, este endurecimiento en los requisitos implica mayor organización previa. No basta con reunir documentos básicos; ahora es fundamental asegurarse de contar con todos los permisos y validaciones antes de acudir a la cita.

El pasaporte sigue siendo un documento esencial para viajar al extranjero, pero su obtención en el caso de menores requiere un proceso más riguroso. Este ajuste confirma que la autoridad busca mayor control, certeza jurídica y protección en cada trámite, especialmente cuando se trata de menores de edad.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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