Usuarios detectan presunta página fraudulenta de la SRE para tramitar el pasaporte mexicano

Ante un alza de reportes por una presunta página fraudulenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para el trámite del pasaporte, VANGUARDIA considera necesario recordarles a las y los usuarios cuáles son las claves para identificar las estafas de este tipo. De acuerdo con los testimonios que fueron compartidos, la página web parecía ser idéntica a la oficial del gobierno: mismos logotipos, calendarios y formularios. Esta apariencia generó confianza en el usuario. TE PUEDE INTERESAR: SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad Sin embargo, el fraude fue notorio cuando en el apartado de formas de pago, el sitio web ofrecía depósitos desde tiendas de conveniencia, como Oxxo y Seven Eleven. La narración del caso expone que, cuando la persona acudió a las instalaciones de la SRE, le informaron que no había registro de pago ni de cita. LA SRE NO PIDE DEPÓSITOS EN TIENDAS DE CONVENIENCIA EN EL TRÁMITE DEL PASAPORTE Es sumamente importante recordar que la Secretaría acepta únicamente pagos realizados en ventanillas de instituciones bancarias autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Cualquier otra forma de pago (depósitos en tiendas, transferencias desde bancas móviles o en efectivo) son incorrectas para el proceso.

CÓMO IDENTIFICAR LAS PÁGINAS FRAUDULENTAS: CONSIDERA ESTOS CONSEJOS VANGUARDIA recomienda verificar una serie de datos, para poder discernir las páginas fraudulentas: 1. Si harás un trámite, ¡investiga!: Verifica con anticipación si los trámites que deseas realizar tienen algún costo o si son gratitos. 2. Revisa el código URL, link o enlace : Si la leyenda del código presenta errores, es un indicador de que debes sospechar de la página. 3. Checa el candado: Verifica el símbolo del candado que está junto al link o enlace. 4. Que no pase desapercibida la cuenta bancaria: Estafadores siempre utilizarán sistemas de pago como STP, Paypal, Easypago o Netpay. QUÉ HACER SI DETECTAS UNA PÁGINA FRAUDULENTA 1. Denuncia la Página Fraudulenta: La forma de denunciar puede variar según, pero generalmente existen canales de comunicación específicos para reportar delitos cibernéticos o fraudes: * Policía Cibernética o Unidad de Delitos Cibernéticos: Busca el contacto de la Policía Cibernética de tu localidad o país (por ejemplo, en México, la Guardia Nacional o la Policía Cibernética de la Ciudad de México). Ellos tienen la capacidad de investigar este tipo de sitios. Puedes contactarlos por teléfono o correo electrónico para informar sobre el sitio web que suplanta a una dependencia de gobierno. En México, la Guardia Nacional tiene el número 088 para reportes anónimos. * Entidad Gubernamental Suplantada: Comunícate directamente con la dependencia de gobierno que está siendo víctima de la suplantación. Busca el teléfono oficial de atención ciudadana o el correo de contacto de esa institución legítima para informarles sobre el fraude. * Agencias de Protección al Consumidor o Financiera: Si la página fraudulenta está relacionada con trámites financieros, créditos, o afecta a tus derechos como consumidor, puedes presentar una denuncia ante la institución correspondiente (por ejemplo, la CONDUSEF o la PROFECO en México, si aplica). * Google o Motor de Búsqueda: Puedes informar a Google o al motor de búsqueda para que marquen el sitio como malicioso o fraudulento, ayudando a prevenir que otros usuarios caigan en el engaño. Google tiene un formulario para informar sitios web fraudulentos (phishing).