Pasión de Cristo en Iztapalapa es declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Desde hace 182 años , habitantes de la alcaldía organizan de manera ininterrumpida una escenificación que cada Semana Santa congrega a millones de personas, convirtiéndose en un símbolo de identidad y unión para el país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ), reconoció oficialmente la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La inscripción, realizada el 10 de diciembre de 2025 en Nueva Delhi, consolida a esta celebración como una de las expresiones religiosas y comunitarias más relevantes de México.

La noticia fue celebrada por autoridades culturales y gubernamentales, quienes destacaron que este reconocimiento subraya el valor histórico, artístico y social de una tradición preservada durante generaciones.

AUTORIDADES CELEBRAN EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la jefa de Gobierno Clara Brugada por gestionar formalmente la inscripción de esta tradición ante la UNESCO. También reconoció a la comunidad organizadora, cuya participación voluntaria ha sostenido la representación durante casi dos siglos.

La Secretaría de Cultura federal, a través del INAH y la UCUVI, afirmó que este logro honra la continuidad de una manifestación profundamente arraigada en la memoria colectiva de Iztapalapa. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, calificó el nombramiento como un reconocimiento histórico a la fe, identidad y organización comunitaria.

En nombre del pueblo de Iztapalapa, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz agradeció la declaratoria y subrayó el carácter comunitario de la Pasión, afirmando que “nuestra pasión es vida, es pueblo, es historia”, y que la tradición “cruza mares y continentes”.

UNA TRADICIÓN QUE NACE DEL PUEBLO

La alcaldesa destacó que esta representación surgió del “latido humilde de una comunidad”, transformándose en un legado compartido gracias al trabajo silencioso de miles de manos que año con año reconstruyen la escenificación.

Recordó que este esfuerzo involucra actores, familias, organizadores y vecinos que mantienen viva una tradición que ya trasciende su carácter religioso, convirtiéndose en un patrimonio vivo que une a México con el mundo.

Añadió que las expresiones culturales sostenidas “con devoción, con historia y con unidad” pueden convertirse en herencia universal, como ocurre ahora con la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

Con la inscripción de la UNESCO, esta manifestación reafirma su permanencia basada en la memoria colectiva y en la participación comunitaria, consolidándose como un símbolo cultural que conecta a millones cada Semana Santa.

DATOS CURIOSOS

• La representación de Iztapalapa inició como una promesa comunitaria tras una epidemia en 1843.

• Cada año participan más de 5,000 actores voluntarios.

• Es uno de los eventos religiosos más grandes del mundo fuera de Jerusalén.