Pasión de Cristo en Iztapalapa es declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Información
/ 10 diciembre 2025
    Pasión de Cristo en Iztapalapa es declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
    La Pasión de Cristo en Iztapalapa fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La UNESCO reconoció oficialmente la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un logro histórico para la comunidad

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reconoció oficialmente la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La inscripción, realizada el 10 de diciembre de 2025 en Nueva Delhi, consolida a esta celebración como una de las expresiones religiosas y comunitarias más relevantes de México.

Desde hace 182 años, habitantes de la alcaldía organizan de manera ininterrumpida una escenificación que cada Semana Santa congrega a millones de personas, convirtiéndose en un símbolo de identidad y unión para el país.

La noticia fue celebrada por autoridades culturales y gubernamentales, quienes destacaron que este reconocimiento subraya el valor histórico, artístico y social de una tradición preservada durante generaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Así se vivió el emblemático Viacrucis de Iztapalapa

AUTORIDADES CELEBRAN EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la jefa de Gobierno Clara Brugada por gestionar formalmente la inscripción de esta tradición ante la UNESCO. También reconoció a la comunidad organizadora, cuya participación voluntaria ha sostenido la representación durante casi dos siglos.

La Secretaría de Cultura federal, a través del INAH y la UCUVI, afirmó que este logro honra la continuidad de una manifestación profundamente arraigada en la memoria colectiva de Iztapalapa. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, calificó el nombramiento como un reconocimiento histórico a la fe, identidad y organización comunitaria.

En nombre del pueblo de Iztapalapa, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz agradeció la declaratoria y subrayó el carácter comunitario de la Pasión, afirmando que “nuestra pasión es vida, es pueblo, es historia”, y que la tradición “cruza mares y continentes”.

UNA TRADICIÓN QUE NACE DEL PUEBLO

La alcaldesa destacó que esta representación surgió del “latido humilde de una comunidad”, transformándose en un legado compartido gracias al trabajo silencioso de miles de manos que año con año reconstruyen la escenificación.

Recordó que este esfuerzo involucra actores, familias, organizadores y vecinos que mantienen viva una tradición que ya trasciende su carácter religioso, convirtiéndose en un patrimonio vivo que une a México con el mundo.

Añadió que las expresiones culturales sostenidas “con devoción, con historia y con unidad” pueden convertirse en herencia universal, como ocurre ahora con la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

Con la inscripción de la UNESCO, esta manifestación reafirma su permanencia basada en la memoria colectiva y en la participación comunitaria, consolidándose como un símbolo cultural que conecta a millones cada Semana Santa.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: más de 25 mil fieles viven la pasión de Cristo en el Santuario del Cerro de las Noas

DATOS CURIOSOS

• La representación de Iztapalapa inició como una promesa comunitaria tras una epidemia en 1843.

• Cada año participan más de 5,000 actores voluntarios.

• Es uno de los eventos religiosos más grandes del mundo fuera de Jerusalén.

Temas


Patrimonio Cultural

Organizaciones


Unesco

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Detienen a “El Limones”, pieza clave de Los Cabrera. García Harfuch agradece a Coahuila su colaboración. Operativo federal logra asegurar armas y frenar una red de extorsión en La Laguna.

García Harfuch agradece al Gobierno de Coahuila por colaborar en detención de integrante de ‘Los Cabrera’
También la reconoce como una “científica destacada con un doctorado en ingeniería energética”.

Sheinbaum, entre las cinco mujeres más poderosas del planeta
La OPS advierte aumento de la influenza H3N2 en el hemisferio norte. México debe reforzar vacunación, vigilancia y prevención ante este subtipo altamente contagioso. Conoce síntomas, riesgos y medidas clave.

‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?
Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita.

Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
Pese a que en la Ley Federal del Trabajo el 12 de diciembre no es considerado un día de descanso obligatorio, hay todo un sector laboral que sí descansará

Estos trabajadores no laborarán el 12 de diciembre en México
Sheinbaum confirma nuevas reuniones con EU para definir el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. México busca un acuerdo justo sin afectar su abasto hídrico y evitar aranceles.

Aún no se tiene resolución tras Ley de Aguas; habrá reuniones: Sheinbaum
César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, cuando fue extraditado a México desde Estados Unidos.

Dictan prisión preventiva a exgobernador César Duarte por desvío

Los organizadores dijeron que ella había “hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy”, pero que “su viaje implicaba un peligro extremo”.

Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre