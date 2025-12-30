Adiós a los íconos: las figuras del espectáculo que fallecieron en 2025

Cada fin de año es un momento de reflexión y también de despedidas. Aunque no forman parte de la vida personal del público, las figuras del espectáculo que fallecen dejan huella a través de su trabajo, sus historias y los recuerdos que compartieron con millones de personas. Por ello, en VMÁS recordamos algunas de las partidas más dolorosas de 2025. Sin duda, este fue un año de crudas despedidas para el cine, la música y la televisión. Algunos fallecimientos estuvieron ligados a largas batallas contra enfermedades; otros ocurrieron de forma repentina, conmocionando a la industria del entretenimiento. Este recuento busca rendir un homenaje a su memoria y legado.

LEO DAN El cantautor argentino murió el 1 de enero de 2025, a los 82 años, por causas naturales. La noticia se dio a conocer a través de redes sociales mediante un mensaje de su familia: “Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito”. Su fallecimiento cerró una de las trayectorias más prolíficas de la balada romántica en español, con canciones que marcaron a generaciones en América Latina.

PAQUITA LA DEL BARRIO El 17 de febrero se apagó una de las voces más emblemáticas de la música popular mexicana. Francisca Viveros Barradas murió a los 77 años a causa de un infarto. Paquita convirtió el despecho y el desamor en bandera, con temas como Rata de dos patas y Tres veces te engañé, que trascendieron lo musical para convertirse en símbolos culturales.

OZZY OSBOURNE El llamado “Príncipe de las Tinieblas” falleció el 22 de julio de 2025, a los 76 años, tras enfrentar complicaciones derivadas del Parkinson y problemas cardiovasculares. Como líder de Black Sabbath y posteriormente como solista, fue una figura clave en la consolidación del heavy metal a nivel mundial.

XAVA DRAGO El cantante mexicano murió en agosto, a los 56 años, luego de una larga batalla contra el cáncer de estómago. Como vocalista de Coda, se convirtió en una de las voces más representativas del rock mexicano de los noventa, especialmente por el tema Aún.

ACE FREHLEY El guitarrista original de Kiss falleció el 16 de octubre de 2025, a los 74 años, tras sufrir complicaciones derivadas de una caída. Su estilo fue fundamental para definir el sonido y la estética de la banda durante su etapa más influyente.

VAL KILMER El actor estadounidense murió el 1 de abril de 2025, a los 65 años, debido a complicaciones derivadas del cáncer que padeció durante varios años. Su fallecimiento marcó el cierre de una era del cine noventero, en la que destacó en títulos como Batman Forever.

DAVID LYNCH El cineasta falleció el 15 de enero de 2025, a los 78 años, tras una prolongada lucha contra el enfisema pulmonar. Con obras como Twin Peaks y El hombre elefante, dejó una huella indeleble en el cine y la televisión.

MICHELLE TRACHTENBERG La actriz murió de manera sorpresiva el 26 de febrero, a los 39 años. Los exámenes forenses confirmaron que la causa fue la diabetes mellitus que padecía. Participó en filmes como Sueños sobre hielo, 17 otra vez y Euroviaje, además de la serie Gossip Girl.

DIANE KEATON El 11 de octubre, Hollywood perdió a una de sus estrellas más brillantes. Keaton murió a los 79 años debido a complicaciones por neumonía. Su legado incluye clásicos como El padrino, Sueños de un seductor y El padre de la novia.

DANIEL BISOGNO El conductor mexicano falleció el 20 de febrero de 2025, a los 51 años, tras complicaciones por un padecimiento hepático. Su muerte generó una fuerte reacción en el medio del espectáculo, donde fue una figura polémica e irreverente.

MEMO DEL BOSQUE El productor de televisión murió en abril de 2025, luego de una larga lucha contra el cáncer. Estuvo detrás de programas que marcaron una etapa clave de la televisión mexicana.

EDUARDO MANZANO El comediante mexicano falleció el 5 de diciembre, a los 87 años. Con personajes como Agallón Mafafas y Gordolfo Gelatino, dejó un legado imborrable en la comedia nacional y se mantuvo vigente hasta sus últimos años en Una familia de diez.