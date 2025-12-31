$!Frente frío #25 dejarán de afectar a México, pero masa de aire ártico provoca lluvias

Para el miércoles 31 de diciembre de 2025, el último día del año, el frente frío número 25 dejará de afectar a México, sin embargo, la masa de aire ártico asociada al frente cubrirá el noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, manteniendo lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Puebla, Campeche y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Yucatán, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Se prevé que al finalizar el día la masa de aire ártico comenzará a modificar sus características térmicas. TE PUEDE INTERESAR: Estados donde nevará y habrá lluvia engelante en México durante el Fin de Año

El frente frío #25 se extenderá sobre el mar Caribe y dejará de afectar al país, sin embargo, la masa de aire ártico que lo impulsa cubrirá la mayor parte del país y mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Puebla, Campeche y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Yucatán. Continuará registrándose evento de "Norte" muy fuerte a intenso de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde, en la costa de Veracruz (centro y sur), y vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con oleaje elevado en costas de dichos estados; además persistirá el ambiente muy frío a frío con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo al Valle de México, y con bancos de niebla en el oriente y sureste del país. De igual forma, persistirán bancos de nieblas en entidades del oriente y sureste de México. Al final del periodo de pronóstico, se prevé que la masa de aire ártico modifique sus características térmicas. Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, en interacción con un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, originarán rachas fuertes de viento, lluvias puntuales muy fuertes en la Península de Baja California e intervalos de chubascos en Chihuahua y Sinaloa, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche en la sierra de San Pedro Mártir, B.C. Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en el occidente y sur del territorio nacional. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con nubes y claros a cielo soleado. La temperatura máxima alcanzará los 19 °C, mientras que la mínima será de 4 °C. Ramos Arizpe se espera un día con nubes y claros a cielo soleado. La temperatura máxima será de 19 °C, mientras que la mínima será de 5 °C. Torreón tendrá un día con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 22 °C, mientras que la mínima será de 6 °C. En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 21 °C, mientras que la mínima será de 7 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, mientras que la mínima será de 6 °C.

LLUVIAS Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California y Baja California Sur. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Yucatán. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, B.C. caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, B.C. Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes podrán estar acompañadas con descargas eléctricas, además podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. TEMPERATURAS Máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero. Máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

VIENTO Y OLEAJE Evento de Norte con vientos de 40 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Evento de Norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde: costas de Veracruz (centro y sur). Evento de Norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, disminuyendo durante la tarde: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte). Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California y Baja California Sur. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Sonora y costas de Sinaloa y Jalisco. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.