‘La Fiscalía es la que me odia’, dice periodista Rafael León tras vinculación a proceso en Veracruz

México
/ 30 diciembre 2025
    ‘La Fiscalía es la que me odia’, dice periodista Rafael León tras vinculación a proceso en Veracruz
    Tras la vinculación a proceso del periodista Rafael ‘Lafita’ León en Veracruz, circuló en redes sociales un video de una de sus declaraciones ante medios de comunicación. VANGUARDIA

Las autoridades intentaron imputar el delito de terrorismo tras la detención del periodista, el pasado 24 de diciembre

Tras la vinculación a proceso del periodista Rafael ‘Lafita’ León en Veracruz, circuló en redes sociales un video de una de sus declaraciones ante medios de comunicación.

En su discurso, el comunicólogo manifestó: “La Fiscalía es la que me odia, me detesta, por las cosas que he puesto, que tiene su dedito de poder, su evidencia”.

TE PUEDE INTERESAR: Retiran a periodista de Veracruz acusación por terrorismo, pero sigue bajo proceso por 2 delitos

Rafael León fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública. Por ello, “se continuará el proceso en contra del ahora imputado, a quien se le impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año”.

RETIRAN CARGO DE TERRORISMO

Las autoridades intentaron imputar el delito de terrorismo tras la detención del periodista, el pasado 24 de diciembre. Sin embargo, gracias a una gran presión ejercida por medios de comunicación y familiares, finalmente se retiró.

Fue en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, donde el juez José Guadalupe Nucamendi Albores dictó que no había elementos suficientes para sostener la imputación por terrorismo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz indicó que “esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Libertad de expresión por encima de todo’: Sheinbaum cuestiona cargo de terrorismo a periodista

Asimismo, reiteró su compromiso de “realizar investigaciones profesionales, transparentes y sin distingo alguno. Se continuará informando a la opinión pública conforme al desarrollo del proceso y en apego a los tiempos legales”.

Temas


Libertad De Expresión
Periodistas
Redes sociales

Localizaciones


Veracruz

Organizaciones


FGE

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

Tren Interoceánico: Será AMLO condenado por sus malas obras
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Misión. Chris Hemsworth vuelve como Thor en un avance que deja ver el lado más humano y temeroso del ‘Dios del Trueno’.

¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
true

La desaparición del Paraíso