‘La Fiscalía es la que me odia’, dice periodista Rafael León tras vinculación a proceso en Veracruz
Las autoridades intentaron imputar el delito de terrorismo tras la detención del periodista, el pasado 24 de diciembre
Tras la vinculación a proceso del periodista Rafael ‘Lafita’ León en Veracruz, circuló en redes sociales un video de una de sus declaraciones ante medios de comunicación.
En su discurso, el comunicólogo manifestó: “La Fiscalía es la que me odia, me detesta, por las cosas que he puesto, que tiene su dedito de poder, su evidencia”.
Rafael León fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública. Por ello, “se continuará el proceso en contra del ahora imputado, a quien se le impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año”.
RETIRAN CARGO DE TERRORISMO
Las autoridades intentaron imputar el delito de terrorismo tras la detención del periodista, el pasado 24 de diciembre. Sin embargo, gracias a una gran presión ejercida por medios de comunicación y familiares, finalmente se retiró.
Fue en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, donde el juez José Guadalupe Nucamendi Albores dictó que no había elementos suficientes para sostener la imputación por terrorismo.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz indicó que “esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas, conduciéndose con estricta objetividad y sujetándose al tamiz jurisdiccional”.
Asimismo, reiteró su compromiso de “realizar investigaciones profesionales, transparentes y sin distingo alguno. Se continuará informando a la opinión pública conforme al desarrollo del proceso y en apego a los tiempos legales”.