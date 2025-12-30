‘La Fiscalía es la que me odia’, dice periodista Rafael León tras vinculación a proceso en Veracruz

Tras la vinculación a proceso del periodista Rafael ‘Lafita’ León en Veracruz, circuló en redes sociales un video de una de sus declaraciones ante medios de comunicación.

En su discurso, el comunicólogo manifestó: “La Fiscalía es la que me odia, me detesta, por las cosas que he puesto, que tiene su dedito de poder, su evidencia”.

Rafael León fue vinculado a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública. Por ello, “se continuará el proceso en contra del ahora imputado, a quien se le impuso como medida cautelar el resguardo domiciliario por el lapso de un año”.