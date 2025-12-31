Tren Interoceánico no tiene seguro que proteja a sus pasajeros para 2026

El Tren Interoceánico no cuenta con un seguro que proteja el próximo año a sus pasajeros en caso de accidentes, como el ocurrido el domingo pasado, que dejó un saldo de 13 pasajeros muertos y 98 heridos.

El fallo de la licitación LA-13-J3L- 013J3L001-N-6-2026 “Seguro de Pasajeros del Ferrocarril Interoceánico 2026”, a cargo de la Gerencia de Adquisiciones y Obra Pública del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, detalla que el pasado 19 de diciembre esta licitación fue declarada desierta debido a que ninguna empresa presentó propuestas.

TE PUEDE INTERESAR: Noticias de HOY en México: Vinculan a suegro y cuñado del ‘Chapito’, FGR investiga ‘trenazo’ y productos encarecerán en 2026

Se detalla que este seguro se buscaba que iniciará a partir de mañana 1 de enero y concluyera a las 23:59 horas del 31 de diciembre de 2026.

”Se procedió a acceder a la plataforma Compras MX para verificar la existencia y contenido de las propuestas técnicas/económicas enviadas, la plataforma muestra que NO se presentó ninguna propuesta”.

”De conformidad con lo dispuesto en el Cuarto Transitorio de la Ley, así como en los artículos 47 último párrafo y 58 de su Reglamento, se hace constar en la presente Acta de Apertura de Proposiciones que, derivado de que no se presentaron propuestas durante el acto correspondiente al procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LA-13-J3L-013J3L001-N-6-2026, dicho procedimiento se declara DESIERTO”.

Al declararse desierta la licitación, el Tren Interoceánico tiene la facultad de emitir una segunda convocatoria o entregar en adjudicación directa el contrato de seguro para pasajeros para seguir brindando el servicio, el cual está suspendido tras el accidente del pasado domingo 28 de diciembre.

Lo anterior de acuerdo con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: “Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la dependencia o entidad podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 54, fracción VII, de esta Ley (adjudicación directa)”.

La entrega del contrato de este seguro por adjudicación directa ya fue puesta en marcha este año, cuando la licitación para el seguro fue declarada desierta y se le entregó en adjudicación directa el 14 de enero pasado a la empresa Seguro Ve por Más por casi 10 millones de pesos.400 mil pesos por fallecido En la página 3 del Anexo se indica que esta licitación buscaba garantizar una cobertura por muerte accidental y por incapacidad accidental permanente en el Tren por un máximo de 400 mil pesos.

También se buscaba garantizar un monto máximo de 30 mil pesos por gastos funerarios y hasta 5 mil pesos por la pérdida de equipaje.

”Por muerte accidental: Límite máximo de $400,000; en este riesgo se incluye la muerte del pasajero dentro de los 90 días siguientes a la fecha del accidente”.

”Por incapacidad accidental permanente total: Límite máximo de $400,000; en este riesgo se incluye la pérdida de miembros. Por incapacidad temporal el pago de lo equivalente al doble del salario mínimo general vigente en la zona donde resida el pasajero”.

También se garantizaba el apoyo para asistencia médica, aparatos de prótesis y ortopedia.

Además, en la página 4 del Anexo se advierte que los pasajeros que sufrieran algún accidente a bordo del tren deberían de presentar el boleto del viaje para reclamar el pago del seguro.