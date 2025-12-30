Cristiano Ronaldo anota su gol 957... ¡con la espalda!
Cristiano Ronaldo se acercó a los 960 goles como profesional con una anotación atípica, desviando el balón con la espalda, en el empate 2-2 de Al-Nassr ante Al-Ettifaq
Cristiano Ronaldo volvió a marcar en la Saudi Pro League y alcanzó un nuevo hito en su extraordinaria carrera: su gol número 957 como profesional, aunque de una forma poco habitual.
Fue durante el empate 2-2 de Al-Nassr ante Al-Ettifaq, correspondiente a la fecha 12 del campeonato saudí.
En el partido disputado este martes, el conjunto local se adelantó en el marcador con un gol de Georginio Wijnaldum, pero Al-Nassr reaccionó tras el descanso.
João Félix igualó el encuentro al minuto 47 y, al 67’, Ronaldo consiguió el 2-1 cuando un remate de Félix dentro del área terminó desviándose en la espalda del propio CR7, descolocando al arquero y enviando el balón al fondo de la red.
Esa acción, registrada oficialmente como gol del portugués, significó su anotación número 957 en el profesionalismo.
A pesar de ponerse arriba en el marcador, Al-Ettifaq no bajó los brazos y encontró el empate definitivo en la recta final del encuentro, nuevamente por conducto de Wijnaldum, para sellar el 2-2 final.
Con este resultado, Al-Nassr dejó puntos en el camino en su pelea por la cima del torneo, mientras que el cuadro local rescató una igualdad valiosa ante uno de los principales aspirantes al título.
El tanto de Ronaldo no solo incrementó su histórico registro goleador —que lo mantiene cada vez más cerca del objetivo simbólico de los 1,000 goles en su carrera—, sino que también se convirtió en una de las jugadas más comentadas del partido por lo inusual de la definición, al marcar literalmente con la espalda.