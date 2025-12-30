Cristiano Ronaldo anota su gol 957... ¡con la espalda!

Cristiano Ronaldo volvió a marcar en la Saudi Pro League y alcanzó un nuevo hito en su extraordinaria carrera: su gol número 957 como profesional, aunque de una forma poco habitual.

Fue durante el empate 2-2 de Al-Nassr ante Al-Ettifaq, correspondiente a la fecha 12 del campeonato saudí.

En el partido disputado este martes, el conjunto local se adelantó en el marcador con un gol de Georginio Wijnaldum, pero Al-Nassr reaccionó tras el descanso.

TE PUEDE INTERESAR: Gilberto Mora iguala a Saint-Maximin y cierra 2025 como el jugador más caro de la Liga MX