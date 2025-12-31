AICM reanuda aterrizajes, tras ser suspendidos por banco de neblina

México
/ 31 diciembre 2025
    AICM reanuda aterrizajes, tras ser suspendidos por banco de neblina
    (IMAGEN ILUSTRATIVA) El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó la mañana del 31 de diciembre que los aterrizajes serán suspendidos debido a la presencial de un banco de niebla. CUARTOSCURO
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

Pasadas las 9 de la mañana, el servicio se reanudó para aterrizajes y despegues. Recomendaron verificar estatus de vuelo

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ‘Benito Juárez’ (AICM) informó la mañana del 31 de diciembre que los aterrizajes serán suspendidos debido a la presencial de un banco de niebla, que se formó durante la madrugada del miércoles, la cual incluso afecta a las vialidades cercanas.

En la red social de X, AICM explicó que dicha medida se implementó por motivos de seguridad para garantizar la integridad de los pasajeros y la tripulación, precisando que los despegues de vuelos se llevan a cabo con normalidad.

TE PUEDE INTERESAR: Alcanza Saltillo 54 vuelos al AIFA y el 86% de ocupación en dos meses

“Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad Seguiremos informando”, se escribió en la cuenta oficial del Aeropuerto.

AICM afirmó a medios de comunicación que mantiene en constante monitoreo de las condiciones climáticas, por lo que las operaciones se reanudarán en cuanto la visibilidad en pista sea la adecuada para permitir el arribo seguro de los vuelos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Debido al mal clima desvían vuelo de Viva Aerobús al aeropuerto de Monterrey

El C5 de la Ciudad de México (CDMX) indicó que la neblina también afecta la visibilidad en vialidades cercanas al aeropuerto, como Circuito Interior, Norte 29, en la colonia Moctezuma 2da. sección, así como en Avenida 608 y Avenida 412, de la colonia San Juan de Aragón IV sección.

Por lo que hicieron un llamado a los automovilistas a tomar precauciones.

TE PUEDE INTERESAR: AICM pierde juicio de presunto fraude por $229 millones de pesos

REANUDAN ATERRIZAJES

Cerca de tres horas después de la suspensión de aterrizajes de vuelos, el AICM informó que se normalizó las operaciones de llegada e ida. Sugirieron a los usuarios del ‘Benito Juárez’ consultar los estatus de vuelo con las aerolíneas.

“A partir de las 09:16 horas se normalizan los aterrizajes y despegues. Te sugerimos consultar con tu aerolínea el estatus de tu vuelo”, señaló en una publicación de X.

TE PUEDE INTERESAR: Se consolidan Volaris y Viva Aerobus con la creación de nuevo grupo

¿QUÉ ES UN BANCO DE NEBLINA?

Un banco de neblina es una nube baja y muy densa, pegada al suelo que reduce la visibilidad, que aparece cuando hay mucha humedad y el aire se enfría sobre todo en la madrugada o anochecer.

Complica la movilidad porque pilotos y conductores pierden referencia en la pista, lo que obliga a suspender los aterrizajes en aeropuertos o provoca el riesgo de accidentes en carreteras.

Cabe destacar que el banco de neblina normalmente se disipa en cuanto el sol comienza a calentar.

