AICM reanuda aterrizajes, tras ser suspendidos por banco de neblina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 'Benito Juárez' (AICM) informó la mañana del 31 de diciembre que los aterrizajes serán suspendidos debido a la presencial de un banco de niebla, que se formó durante la madrugada del miércoles, la cual incluso afecta a las vialidades cercanas. En la red social de X, AICM explicó que dicha medida se implementó por motivos de seguridad para garantizar la integridad de los pasajeros y la tripulación, precisando que los despegues de vuelos se llevan a cabo con normalidad.

“Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad Seguiremos informando”, se escribió en la cuenta oficial del Aeropuerto. AICM afirmó a medios de comunicación que mantiene en constante monitoreo de las condiciones climáticas, por lo que las operaciones se reanudarán en cuanto la visibilidad en pista sea la adecuada para permitir el arribo seguro de los vuelos.

El C5 de la Ciudad de México (CDMX) indicó que la neblina también afecta la visibilidad en vialidades cercanas al aeropuerto, como Circuito Interior, Norte 29, en la colonia Moctezuma 2da. sección, así como en Avenida 608 y Avenida 412, de la colonia San Juan de Aragón IV sección. Por lo que hicieron un llamado a los automovilistas a tomar precauciones.

REANUDAN ATERRIZAJES Cerca de tres horas después de la suspensión de aterrizajes de vuelos, el AICM informó que se normalizó las operaciones de llegada e ida. Sugirieron a los usuarios del 'Benito Juárez' consultar los estatus de vuelo con las aerolíneas. "A partir de las 09:16 horas se normalizan los aterrizajes y despegues. Te sugerimos consultar con tu aerolínea el estatus de tu vuelo", señaló en una publicación de X.