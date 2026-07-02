Paso a paso: ¿Cómo registrar tu línea telefónica? Guía completa para evitar la suspensión del servicio

Las personas que tengan una línea de telefonía móvil de prepago aún no vinculada deberán realizar un registro con su compañía telefónica para evitar la suspensión del servicio. El trámite consiste en asociar el número celular con la CURP del titular y puede hacerse por internet o de forma presencial. Conoce quiénes deben realizar el registro, el calendario por terminación del número, los documentos necesarios y el paso a paso para completar el proceso sin contratiempos.

¿Qué es el registro de la línea telefónica? La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) implementó un proceso para que las líneas de telefonía móvil de prepago estén asociadas a una persona mediante su Clave Única de Registro de Población (CURP). De acuerdo con las autoridades, el objetivo es que cada número telefónico tenga un titular identificado, lo que busca contribuir al combate de delitos como fraudes, extorsiones y secuestros virtuales. Es importante señalar que el trámite no se realiza directamente con el Gobierno, sino con la compañía telefónica que proporciona el servicio. ¿Quiénes deben registrar su línea? El registro está dirigido a las líneas de prepago que todavía no han sido vinculadas con una CURP. En cambio, muchas líneas de pospago ya quedaron asociadas desde el momento de su contratación, por lo que no requieren realizar nuevamente el procedimiento. La fecha límite depende del último dígito del número telefónico: - Terminación 0: 15 de agosto. - Terminación 1: 31 de agosto. - Terminación 2: 15 de septiembre. - Terminación 3: 30 de septiembre. - Terminación 4: 15 de octubre. - Terminación 5: 31 de octubre. - Terminación 6: 15 de noviembre. - Terminación 7: 30 de noviembre. - Terminación 8: 15 de diciembre. - Terminación 9: 31 de diciembre.

Paso a paso para registrar tu línea telefónica Si necesitas completar el trámite por internet, sigue estos pasos: Paso 1. Ingresa al portal de tu compañía telefónica Accede al sitio oficial de la empresa que proporciona tu servicio móvil e introduce tu número celular para iniciar el proceso. Paso 2. Presenta tu identificación oficial El sistema solicitará capturar ambos lados de una credencial vigente, como la credencial para votar (INE), para validar la identidad del titular. Paso 3. Verifica tu identidad Posteriormente deberás realizar una prueba de identidad utilizando la cámara de tu teléfono móvil y seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla. Según la CRT, este procedimiento no implica el almacenamiento de datos biométricos como huellas digitales o reconocimiento del iris; únicamente se utiliza una prueba de vida para confirmar que quien realiza el trámite es una persona real. Paso 4. Confirma el registro Una vez concluido el proceso, la compañía telefónica enviará un folio o comprobante que confirma que la línea quedó correctamente vinculada. ¿También puede hacerse de forma presencial? Sí. Quienes prefieran acudir personalmente pueden realizar el trámite en un Centro de Atención a Clientes de su compañía telefónica, presentando una identificación oficial vigente. El personal brindará apoyo para completar el registro desde el dispositivo móvil. ¿Qué ocurre si no registras tu línea?

Si el trámite no se realiza dentro de la fecha correspondiente al último dígito del número telefónico, la empresa podrá suspender el servicio en un plazo de hasta 72 horas. Durante ese periodo únicamente será posible realizar llamadas a números de emergencia, servicios de atención ciudadana y a la propia compañía telefónica. Una vez completado el registro, se restablecerán las llamadas, mensajes de texto y datos móviles de la línea. En caso de requerir orientación adicional, las autoridades informaron que también es posible solicitar apoyo a través de la línea de atención 079.

Publicidad

Temas

Curp Telecomunicaciones trámites

Localizaciones

México

