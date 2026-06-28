Si tu número termina en 0 o 1, debes registrarlo antes de esta fecha para evitar la suspensión

En México, el proceso de vinculación de líneas telefónicas avanza de forma obligatoria para todos los usuarios de telefonía móvil. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) implementó un calendario nacional con el objetivo de asociar cada número celular a una identidad específica, una medida diseñada para mitigar el uso de dispositivos anónimos en actividades delictivas como fraudes y extorsiones telefónicas.

Si posees una línea telefónica, especialmente bajo la modalidad de prepago, es fundamental que revises el último dígito de tu número. Las autoridades han fijado fechas límite estrictas según la terminación numérica, siendo los dígitos 0 y 1 los primeros en la lista de vencimientos para este año.

Calendario de vencimiento para terminaciones 0 y 1

De acuerdo con las disposiciones oficiales de la CRT, los usuarios deben completar de manera oportuna el registro ante su respectiva compañía proveedora de servicios. Los plazos límite quedan distribuidos de la siguiente manera:

- Números con terminación en 0: Tienen como fecha límite el 15 de agosto de 2026.

- Números con terminación en 1: Tienen como fecha límite el 31 de agosto de 2026.

El trámite requiere asociar la línea con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular, un movimiento que busca dar certeza jurídica y seguridad al espectro de las telecomunicaciones en el país.