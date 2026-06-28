Si tu número termina en 0 o 1, debes registrarlo antes de esta fecha para evitar la suspensión

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    Si tu número termina en 0 o 1, debes registrarlo antes de esta fecha para evitar la suspensión
    En México, el proceso de vinculación de líneas telefónicas avanza de forma obligatoria para todos los usuarios de telefonía móvil. FOTO: CUARTOSCURO

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones estableció los plazos máximos para vincular las líneas telefónicas; conoce qué servicios perderás si no realizas el trámite.

En México, el proceso de vinculación de líneas telefónicas avanza de forma obligatoria para todos los usuarios de telefonía móvil. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) implementó un calendario nacional con el objetivo de asociar cada número celular a una identidad específica, una medida diseñada para mitigar el uso de dispositivos anónimos en actividades delictivas como fraudes y extorsiones telefónicas.

https://vanguardia.com.mx/informacion/con-la-nueva-prorroga-para-registro-de-celulares-que-pasa-si-no-quiero-vincular-mi-linea-con-la-curp-IF21711548

Si posees una línea telefónica, especialmente bajo la modalidad de prepago, es fundamental que revises el último dígito de tu número. Las autoridades han fijado fechas límite estrictas según la terminación numérica, siendo los dígitos 0 y 1 los primeros en la lista de vencimientos para este año.

Calendario de vencimiento para terminaciones 0 y 1

De acuerdo con las disposiciones oficiales de la CRT, los usuarios deben completar de manera oportuna el registro ante su respectiva compañía proveedora de servicios. Los plazos límite quedan distribuidos de la siguiente manera:

- Números con terminación en 0: Tienen como fecha límite el 15 de agosto de 2026.

- Números con terminación en 1: Tienen como fecha límite el 31 de agosto de 2026.

El trámite requiere asociar la línea con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular, un movimiento que busca dar certeza jurídica y seguridad al espectro de las telecomunicaciones en el país.

$!La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) implementó un calendario nacional.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) implementó un calendario nacional. FOTO: CUARTOSCURO

Consecuencias y servicios suspendidos por falta de registro

Las autoridades regulatorias advirtieron que no habrá prórrogas automáticas. Una vez concluido el plazo asignado para cada dígito, las empresas de telefonía móvil procederán a la suspensión del servicio de las líneas rezagadas en un lapso no mayor a 72 horas.

Si tu línea es suspendida por no realizar el registro a tiempo, perderás de forma inmediata el acceso a los siguientes servicios esenciales:

- Llamadas convencionales salientes y entrantes.

- Envío y recepción de mensajes de texto (SMS).

- Conexión a datos móviles e internet de navegación.

https://vanguardia.com.mx/informacion/amplian-plazo-de-registro-de-lineas-telefonicas-hasta-diciembre-publican-calendario-de-registro-por-digito-IC21675863

Funciones que permanecen activas: Durante el periodo de suspensión, los dispositivos afectados solo mantendrán acceso limitado para realizar llamadas a números de emergencia, contactar a los centros de atención telefónica de su operadora, comunicarse con servicios de atención ciudadana y recibir alertas sísmicas o notificaciones oficiales de protección civil.

Para evitar la desconexión y asegurar la continuidad de tus herramientas de comunicación, se recomienda recopilar los datos de identidad solicitados y efectuar el alta correspondiente a través de las plataformas digitales o sucursales físicas de tu compañía telefónica antes de las fechas señaladas.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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