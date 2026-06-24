Pato Merlín se cotiza... es la mascota del Atlante FC y visita Netflix

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    Pato Merlín se cotiza... es la mascota del Atlante FC y visita Netflix
    De caminar en el Centro Histórico a conquistar el entretenimiento y el fútbol mexicano, la mascota más querida del momento se convierte en una marca cotizada VANGUARDIA/ARCHIVO

El Pato Merlín conquista México. Tras su paso por el Atlante FC como la mascota oficial del equipo y visitar las oficinas de Netflix, el ave se vuelve aún más viral

El Pato Merlín —la sensación viral y mascota no oficial del Mundial— realizó un espectacular recorrido por las instalaciones del Atlante FC y, posteriormente, hizo una visita especial a las oficinas de Netflix Latinoamérica.

El fenómeno en redes sociales no para de crecer y ahora el ave más famosa de México da brincos enormes en las industrias del entretenimiento y del deporte, demostrando que su arrastre con el público va en serio.

La historia comenzó de manera muy sencilla en las calles del Centro Histórico, pero la autenticidad del ave rompió el internet por completo.

Su carisma lo llevó a convivir con miles de aficionados, transformándose rápido en un símbolo de identidad y alegría para la gente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/registran-al-famoso-pato-merlin-ante-el-impi-y-aseguran-colaboracion-exclusiva-para-una-marca-mexicana-IO21583487

El impacto fue tan fuerte que marcas internacionales y equipos con gran tradición buscaron sumarlo a sus proyectos para conectar con las nuevas audiencias.

EL PASO DE MERLÍN POR EL ATLANTE Y NETFLIX

Después de convertirse en todo un fenómeno social y embajador en la Ciudad de México, el famoso Pato Merlín se enfundó en los colores azulgranas para visitar al Atlante y convertirse en el “Pato de Hierro” del histórico “Equipo del Pueblo”. Su llegada al club causó furor entre los seguidores más fieles, quienes aplaudieron la integración de esta figura a la identidad de una de las escuadras con mayor tradición en el fútbol mexicano.

El recorrido no terminó en las canchas de juego, ya que las plataformas digitales de entretenimiento también abrieron sus puertas para recibir al popular personaje. En su visita a Netflix Latinoamérica, el ave conoció de cerca los pasillos donde se cocinan las series y películas más vistas de la región. Los empleados del lugar aprovecharon el momento para documentar el recorrido del simpático visitante en redes sociales.

La velocidad con la que se expandió su imagen encendió las alertas de su familia humana respecto al uso comercial y legal de su nombre. Debido a que diversas empresas comenzaron a lanzar productos inspirados en su figura sin autorización, sus cuidadores tomaron la decisión de buscar asesoría legal inmediata. La meta principal es asegurar que la esencia del proyecto se mantenga intacta y ligada a sus raíces originales.

PROTECCIÓN LEGAL ANTE EL IMPI

Debido a la enorme popularidad del ave, sus dueños (Carla y su hijo Cristian) han tenido que iniciar el proceso de registro oficial ante el IMPI para proteger su identidad y evitar el plagio de la marca de su querida mascota. El trámite busca frenar la explotación comercial desmedida por parte de terceros que intentan aprovecharse del éxito orgánico que el animal construyó en las plataformas digitales.

“Ya eran demasiados abusos los que estaban cometiendo con el nombre de mi pato y no se me hace justo porque a nosotros no nos estaba beneficiando que las otras empresas estuvieran haciendo esto... por eso opté ya por registrar el nombre de Merlín”, explicó Carla al hablar sobre las razones que la impulsaron a proteger legalmente la marca familiar. La prioridad absoluta sigue siendo el bienestar del animal y el respeto a su historia.

El crecimiento de su presencia en eventos masivos y corporativos plantea un panorama interesante sobre cómo los fenómenos virales se transforman en activos valiosos. Mientras el proceso legal avanza en las oficinas gubernamentales, el ave continúa sumando seguidores de todas las edades. Su capacidad para unir a la afición deportiva y a los gigantes del streaming demuestra el poder de la empatía en la era digital.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/merlin-en-la-mananera-sheinbaum-recibe-al-pato-mundialista-y-a-su-familia-CA21563735

DATOS CURIOSOS SOBRE LA SENSACIÓN DEL MOMENTO

• El Pato Merlín se desplaza usando calcetines especiales para proteger sus patas del asfalto caliente de la Ciudad de México durante sus caminatas cotidianas.

• Su alimentación incluye una dieta estricta basada en frutas, verduras frescas y una buena dosis de proteínas bajo estricta supervisión de profesionales veterinarios.

• El ave tiene una expectativa de vida de entre 14 y 17 años, lo que garantiza que habrá proyectos y presencia del personaje para mucho tiempo más.

• Su comunidad en redes sociales creció de forma totalmente orgánica, sin necesidad de agencias de publicidad o costosas estrategias de marketing tradicional.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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