¡Merlín en la Mañanera!... Sheinbaum recibe al ‘Pato Mundialista’ y a su familia

Carla Gómez, la mujer que cuida al llamado “Pato Mundialista” , compartió detalles sobre la vida del animal y explicó que Merlín pasó de ser una compañía cotidiana a convertirse en un personaje querido por vecinos, clientes y usuarios de redes sociales.

La historia de un pato que comenzó acompañando a una familia en las calles de la Ciudad de México terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más comentados previo al Mundial 2026 . Se trata de Merlín , un ave que ganó popularidad después de aparecer con la camiseta de la Selección Mexicana y que ahora recibió una invitación especial para acudir a la Mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , junto a sus dueños.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que decidió invitar a la familia del pato debido al impacto que tuvo su historia y como una forma de reconocer el cariño que despertó entre la población.

EL NACIMIENTO DEL FENÓMENO MERLÍN

Antes de convertirse en una figura viral, Merlín era parte de la rutina diaria de Carla Gómez, quien trabaja en la venta de aguas en las calles capitalinas. Según relató, el pato siempre acompañaba sus jornadas y terminó formando parte del negocio familiar.

La dueña del ave explicó que entre sus compradores y vecinos ya existía un afecto especial por Merlín, pues su presencia se volvió habitual en la zona. Con el paso del tiempo, el pato dejó de ser visto únicamente como una mascota y comenzó a convertirse en un símbolo de compañía y alegría.

Gómez incluso bromeó al señalar que Merlín es “el patrón” del negocio, una frase que rápidamente llamó la atención por la forma en que describe la importancia del animal dentro de su vida cotidiana.

El punto de cambio llegó durante la inauguración del Mundial 2026, cuando decidieron vestir al pato con la camiseta del equipo mexicano para mostrar apoyo al Tricolor. La intención, según contó Carla, era simplemente compartir un momento especial.

Sin embargo, nunca imaginaron que aquella imagen alcanzaría tanta popularidad y que Merlín terminaría siendo reconocido como una mascota no oficial relacionada con la fiesta futbolística.

LA INVITACIÓN A LA MAÑANERA Y EL APOYO A SU FAMILIA

Ante la creciente atención que recibió la historia, Claudia Sheinbaum anunció que la familia de Merlín sería invitada a participar en la conferencia matutina. El objetivo, explicó, era acompañar a quienes están detrás del fenómeno viral además de brindar ayuda a la familia.

La noticia generó expectativa entre seguidores del pato, quienes han seguido la evolución de su fama desde las calles hasta las plataformas digitales.

Carla Gómez también aprovechó el momento para hablar sobre su esfuerzo como madre autónoma y sobre los retos que ha enfrentado para sacar adelante a su familia. Su testimonio agregó una dimensión más humana a una historia que comenzó como una escena cotidiana.

“El pato es parte de nuestra familia”, ha expresado Gómez al hablar sobre la relación que tiene con Merlín y la manera en que el animal se ha integrado a su vida.

Más allá de la popularidad en internet, el caso del pato mundialista refleja cómo algunos personajes inesperados pueden convertirse en símbolos de identidad y cercanía para muchas personas.

El fenómeno también muestra el alcance que pueden tener las redes sociales para transformar momentos sencillos en historias que cruzan fronteras y generan conversación.

MERLÍN BUSCA PROTEGER SU IDENTIDAD

Con la fama llegaron nuevos retos para la familia del pato. Carla Gómez informó que comenzará el proceso para registrar los derechos de autor relacionados con el nombre de Merlín ante el crecimiento de su popularidad.

La intención es proteger la identidad de la mascota ahora que su imagen comenzó a circular ampliamente y se convirtió en un referente previo al torneo internacional.

El registro representa un paso importante para una historia que pasó de ser una anécdota local a un fenómeno con alcance nacional.

La popularidad de Merlín también abrió una conversación sobre cómo los personajes surgidos de manera espontánea pueden adquirir un valor cultural inesperado. Sin formar parte de una estrategia comercial, el pato logró conectar con miles de personas gracias a una escena sencilla.

La llegada de la familia a la Mañanera marca un nuevo capítulo para una historia que inició con un vínculo entre una trabajadora y su mascota, pero que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más curiosas relacionadas con la previa del Mundial 2026.