Pensión Bienestar septiembre 2026: conoce las fechas tentativas para recibir los 6,400 pesos

Los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar podrían comenzar a recibir su próximo pago a partir del martes 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario tentativo que circula previo a la publicación oficial de la Secretaría de Bienestar.

La distribución de los depósitos se realizaría, como en periodos anteriores, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

De manera preliminar, el operativo se extendería hasta el viernes 25 de septiembre, aunque estas fechas todavía están sujetas a confirmación y podrían presentar modificaciones cuando las autoridades publiquen el calendario definitivo.

Calendario tentativo de la Pensión Bienestar

Las fechas que se manejan como referencia para septiembre de 2026 son las siguientes:

- Martes 1 de septiembre: A

- Miércoles 2: B

- Jueves 3 y viernes 4: C

- Lunes 7: D, E, F

- Martes 8 y miércoles 9: G

- Jueves 10: H, I, J, K

- Viernes 11: L

- Lunes 14 y martes 15: M

- Miércoles 16: Sin depósitos

- Jueves 17: N, Ñ, O

- Viernes 18: P, Q

- Lunes 21 y martes 22: R

- Miércoles 23: S

- Jueves 24: T, U, V

- Viernes 25: W, X, Y, Z

El 16 de septiembre no se contemplan depósitos debido al día de descanso por la conmemoración de la Independencia de México.