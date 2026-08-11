Pensión Bienestar septiembre 2026: conoce las fechas tentativas para recibir los 6,400 pesos

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    Pensión Bienestar septiembre 2026: conoce las fechas tentativas para recibir los 6,400 pesos
    Aunque la Secretaría de Bienestar todavía no publica el calendario oficial, ya circulan fechas tentativas para recibir los 6 mil 400 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre. FOTO: CUARTOSCURO

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendría su próximo operativo de pago durante septiembre de 2026.

Los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar podrían comenzar a recibir su próximo pago a partir del martes 1 de septiembre de 2026, de acuerdo con el calendario tentativo que circula previo a la publicación oficial de la Secretaría de Bienestar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sheinbaum-reabre-registro-para-depositarle-6-mil-400-pesos-a-hombres-y-mujeres-mayores-de-65-anos-de-edad-requisitos-y-como-inscribirse-KF22638983

La distribución de los depósitos se realizaría, como en periodos anteriores, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

De manera preliminar, el operativo se extendería hasta el viernes 25 de septiembre, aunque estas fechas todavía están sujetas a confirmación y podrían presentar modificaciones cuando las autoridades publiquen el calendario definitivo.

Calendario tentativo de la Pensión Bienestar

Las fechas que se manejan como referencia para septiembre de 2026 son las siguientes:

- Martes 1 de septiembre: A

- Miércoles 2: B

- Jueves 3 y viernes 4: C

- Lunes 7: D, E, F

- Martes 8 y miércoles 9: G

- Jueves 10: H, I, J, K

- Viernes 11: L

- Lunes 14 y martes 15: M

- Miércoles 16: Sin depósitos

- Jueves 17: N, Ñ, O

- Viernes 18: P, Q

- Lunes 21 y martes 22: R

- Miércoles 23: S

- Jueves 24: T, U, V

- Viernes 25: W, X, Y, Z

El 16 de septiembre no se contemplan depósitos debido al día de descanso por la conmemoración de la Independencia de México.

$!Los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar podrían comenzar a recibir su próximo pago a partir del martes 1 de septiembre de 2026.
Los adultos mayores que reciben la Pensión Bienestar podrían comenzar a recibir su próximo pago a partir del martes 1 de septiembre de 2026. FOTO: CUARTOSCURO

¿Cuánto recibirán los adultos mayores?

Para el bimestre septiembre-octubre de 2026, el monto señalado para los beneficiarios de 65 años o más sería de 6 mil 400 pesos.

El apoyo se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que los adultos mayores no necesitan recurrir a intermediarios para recibir el dinero.

La Pensión Bienestar se entrega de manera bimestral y forma parte de los principales programas sociales del Gobierno de México.

¿Cuándo será oficial el calendario de septiembre?

Por ahora, las fechas anteriores deben considerarse únicamente como una programación tentativa. La Secretaría de Bienestar será la encargada de confirmar oficialmente los días correspondientes a cada letra del apellido.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-como-saber-si-ya-me-llego-el-pago-BD22473130

Por ello, se recomienda a los beneficiarios esperar el anuncio oficial antes de considerar definitiva alguna fecha. Una vez publicado el calendario, será posible conocer con certeza qué día se realizará el depósito de los 6 mil 400 pesos.

Los adultos mayores deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para evitar confusiones y consultar correctamente la fecha que les corresponde.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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