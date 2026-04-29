Pensión del Bienestar... Aquí puedes ubicar tu Banco del Bienestar por estado para cobrar los 6 mil 400 pesos en mayo de 2026

La entrega de recursos de la Pensión del Bienestar ya está en marcha en distintas regiones de México. Durante mayo de 2026, beneficiarios de programas como la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y el apoyo a personas con discapacidad comienzan a recibir hasta 6 mil 400 pesos, dependiendo del esquema al que pertenezcan. Para muchos usuarios, especialmente adultos mayores, el retiro en efectivo sigue siendo la vía más práctica. Aunque existen alternativas digitales, la cercanía de una sucursal física continúa siendo clave para garantizar el acceso oportuno a los recursos.

“Prefiero ir directamente al banco, ahí siento más seguro mi dinero”, comenta una beneficiaria en Villahermosa, reflejando una realidad común en amplios sectores de la población. Un dato relevante es que gran parte de estos apoyos se distribuyen sin intermediarios, lo que fortalece la transparencia en la entrega y reduce riesgos de comisiones indebidas. QUÉ ES EL BANCO DEL BIENESTAR Y QUÉ SERVICIOS OFRECE El Banco del Bienestar es una institución financiera creada por el Gobierno de México con el objetivo de ampliar la inclusión financiera y acercar servicios bancarios a comunidades donde antes no existían. Actualmente cuenta con 3 mil 49 sucursales en operación en las 32 entidades del país, siendo Veracruz el estado con mayor presencia, con 292 puntos activos. Este despliegue lo convierte en una de las redes bancarias más extensas en zonas rurales. Entre los servicios disponibles destacan: · Retiro de apoyos sociales · Consulta de saldo y movimientos · Depósitos bancarios · Pago de servicios básicos · Recepción de remesas · Apertura de cuentas de ahorro · Entrega de la tarjeta del bienestar Un dato curioso es que muchas sucursales fueron instaladas en localidades donde nunca había existido un banco, cambiando por completo la dinámica económica de esas comunidades.

CÓMO UBICAR TU SUCURSAL MÁS CERCANA Para facilitar el acceso a los beneficiarios, la Secretaría del Bienestar habilitó un sistema digital que permite localizar sucursales de forma sencilla mediante un mapa interactivo. El proceso es intuitivo: · Ingresar al portal oficial aquí · Seleccionar el punto más cercano a tu ubicación · Consultar la dirección exacta de la sucursal Este sistema resulta especialmente útil en estados con alta cobertura como Tabasco, Chiapas o Veracruz, donde las sucursales están distribuidas incluso en comunidades alejadas de las zonas urbanas. “Cada vez hay más bancos cerca, ya no tenemos que viajar tanto”, señala un usuario del sureste, destacando el impacto de esta expansión. SUCURSALES PRINCIPALES POR ESTADO DE LA REPÚBLICA Aquí tienes el listado de las sucursales principales en las capitales de los 32 estados, en el formato que me pediste para que te sea mucho más fácil de leer o copiar: • Aguascalientes, Aguascalientes: Av. Universidad No. 1001, Col. San Cayetano. • Baja California, Mexicali: Calle E No. 450, Col. Nueva. • Baja California Sur, La Paz: Calle Guillermo Prieto y 5 de Mayo, Col. Centro. • Campeche, San Francisco de Campeche: Calle 10 No. 222, Col. Centro. • Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: 1a. Av. Norte Poniente No. 250, Col. Centro. • Chihuahua, Chihuahua: Av. Independencia y Libertad, Col. Centro. • Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc: Av. Reforma No. 1, Col. Tabacalera. • Coahuila, Saltillo: C. Manuel Acuña 114, Int. local 5, (edif. Lomelí), Col. Centro. • Colima, Colima: Calle Madero No. 195, Col. Centro. • Durango, Victoria de Durango: Calle Constitución No. 302 Sur, Col. Centro. • Estado de México, Toluca: Av. Independencia No. 106, Col. Centro. • Guanajuato, Guanajuato: Av. Juárez No. 25, Col. Centro. • Guerrero, Chilpancingo: Av. Juárez No. 26, Col. Centro. • Hidalgo, Pachuca de Soto: Calle Matamoros No. 202, Col. Centro. • Jalisco, Guadalajara: Av. Juárez No. 235, Col. Centro. • Michoacán, Morelia: Av. Madero Poniente No. 358, Col. Centro. • Morelos, Cuernavaca: Calle Morrow No. 12, Col. Centro. • Nayarit, Tepic: Av. México No. 32 Sur, Col. Centro. • Nuevo León, Monterrey: Calle Mariano Escobedo No. 823, Col. Centro. • Oaxaca, Oaxaca de Juárez: Calle García Vigil No. 310, Col. Centro. • Puebla, Puebla de Zaragoza: Av. Reforma No. 115, Col. Centro. • Querétaro, Santiago de Querétaro: Av. Constituyentes No. 128, Col. Centro. • Quintana Roo, Chetumal: Av. Álvaro Obregón No. 248, Col. Centro. • San Luis Potosí, San Luis Potosí: Calle Morelos No. 405, Col. Centro. • Sinaloa, Culiacán: Av. Álvaro Obregón No. 358 Sur, Col. Centro. • Sonora, Hermosillo: Blvd. Rosales No. 125, Col. Centro. • Tabasco, Villahermosa: Av. Francisco I. Madero No. 311, Col. Centro. • Tamaulipas, Ciudad Victoria: Calle 8 y 9 Morelos, Col. Centro. • Tlaxcala, Tlaxcala de Xicohténcatl: Plaza de la Constitución No. 19, Col. Centro. • Veracruz, Xalapa: Calle Enríquez No. 1, Col. Centro. • Yucatán, Mérida: Calle 65 No. 490 por 58 y 56, Col. Centro. • Zacatecas, Zacatecas: Av. Hidalgo No. 605, Col. Centro. ALTERNATIVAS DIGITALES PARA CONSULTAR TU SALDO Aunque el retiro en ventanilla es una opción común, también existen herramientas digitales para quienes buscan evitar traslados. La aplicación oficial del banco permite consultar el saldo y realizar operaciones desde el celular. Disponible en sistemas Android e iOS, esta plataforma está diseñada exclusivamente para quienes ya cuentan con una tarjeta del bienestar activa. Su configuración requiere datos básicos como el número telefónico, los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP. Entre sus funciones destacan: · Consulta de saldo en tiempo real · Revisión de movimientos · Pagos electrónicos Un dato relevante es que el uso de esta aplicación ha crecido de forma sostenida en zonas urbanas, aunque en áreas rurales aún predomina el uso de efectivo. La combinación entre infraestructura física y herramientas digitales refleja el modelo híbrido con el que opera el banco, adaptándose a las distintas necesidades de la población beneficiaria en México.

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