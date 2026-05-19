Presiona China a manufactura de México y EU; anticipan que se agudice caída de empleos

Guillermo Bernal, director de Asuntos Públicos de la American Chamber of Commerce (AmCham México), explicó que el crecimiento de China ha impactado negativamente en el empleo manufacturero estadounidense y por tanto en México.

La competencia de China en el escenario de una estrecha relación entre México y Estados Unidos puede provocar una caída de empleos manufactureros en ambos países, al tiempo que ya se presentó una disminución del 2024 al 2025.

“Estamos intrínsecamente relacionados con México y Estados Unidos en términos de los tipos de manufactura que se generan en una u otra economía. Un empleo de manufactura que se crea en México tiene un empleo de manufactura en espejo en Estados Unidos y viceversa, porque lo que tenemos en México y en Estados Unidos, más que una relación comercial, es un sistema de coproducción” , expuso.

Bernal expuso que si bien el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es parcialmente responsable de la caída del empleo manufacturero en ambos países, es mucho más significativo el papel de China que influyó en procesos de offshoring, es decir, la deslocalización de procesos productivos para mejorar las cadenas de producción.

Agregó que también ha influido el hecho de que la economía estadounidense evolucionó de tener base en la manufactura a una basada en servicios.

Respecto al sistema de coproducción, expuso que la generación de un empleo manufacturero en cualquier otra región, incluyendo China, no repercute en Estados Unidos y por tanto en México.

También consideró que las últimas decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump están influenciadas por una guerra comercial y de hegemonía contra China.

“Si le preguntan a cualquier analista estadounidense en qué están de acuerdo republicanos y demócratas, es justamente la amenaza que tiene China para la economía estadounidense. Y en ese sentido, una cosa central que está sucediendo con todos los cambios políticos que está pasando en Estados Unidos es que quieren reducir la dependencia de mercados asiáticos y muy concretamente de China”, comentó.

Añadió que, por ejemplo, en el año 2000 el socio comercial de prácticamente toda América Latina era Estados Unidos, mientras que hoy en día es China. Ese escenario se ha repetido también en África, Asia y Oceanía.

En ese sentido, Bernal hizo énfasis en que México llega a las renegociaciones del T-MEC con una ventaja competitiva, que es ser el principal socio comercial de Estados Unidos, al acaparar cerca del 30 por ciento de sus exportaciones.

“La lógica de la integración regional tiene que ver con un tema de competencia como bloque. Si competimos cada país en separado contra China, vamos a perder absolutamente. De hecho ya está sucediendo. No me quiero adelantar, pero eso es justamente lo que está pasando con el régimen arancelario actual, estamos perdiendo competitividad global en muchos mercados muy relevantes para Norteamérica”, apuntó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el empleo manufacturero cayó 0.67 por ciento entre 2024 y 2025.

Los datos muestran que la cantidad de personas ocupadas en este rubro, del cuarto trimestre del 2024 al mismo periodo del año siguiente, pasó de 490 mil 303 a 487 mil 014.

Este escenario es ligeramente mayor al presentado a nivel nacional, pues el empleo en este rubro pasó de 9 millones 660 mil 257 a 9 millones 611 mil 882, una reducción del 0.50 por ciento.

NUEVO T-MEC, ANTES DE ELECCIONES

Bernal consideró que hay una “probabilidad bajísima” de que el T-MEC se extienda para los próximos 16 años en la revisión del próximo primero de julio, como se había planteado en un principio.

No obstante, aseguró que hay una ventana de oportunidad resuelta antes de las elecciones intermedias a la Cámara de Representantes estadounidense que se realizará en noviembre.

Agregó que es poco probable que se dé un tratado bilateral sin Canadá porque la administración de Donald Trump no va a delegar esa decisión al Congreso.