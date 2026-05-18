$!Ruth Ramos destaca la importancia de visibilizar historias trans con ‘Soy Mario’

El cine no sólo cuenta historias de ficción, de amor o inspiradas en los libros más vendidos del mundo. También relata aquello que no se cuenta, lo que existe pero pocas veces se habla, y es ahí donde entra el filme mexicano ‘Soy Mario’, en el que Ruth Ramos da vida a ‘Jessica’, uno de los personajes clave de la trama. En charla con VMÁS, la actriz originaria de Tijuana habló sobre el reto de formar parte de esta apuesta de Sharon Kleinberg, así como de la importancia que el proyecto representa en su carrera. Apenas hace unas semanas, el filme tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en donde no sólo ganó el Premio Maguey del Jurado, sino que también conmovió a la audiencia y comenzó a generar interés y conversación.

¿Cómo llegas tú a este proyecto? “Yo llego a mi casting por medio de una solicitud y de mi agencia. Hice casting y pasó un rato y, bueno, yo ahí dije: ‘Bueno, ya fue’. Pero después de un tiempo me llamaron para hacer un callback, porque en ese momento ya tenían al actor, o sea, ya tenían al protagonista. Entonces, para ese callback, para mí fue algo muy clave, porque ahí fue la prueba de esa relación muy específica que tienen ellos dos en la historia”. Cuéntame acerca de Jessica, ¿Cuál fue el reto para ti de darle vida? “Jessica es un personaje con esos ojos que luego te puedes encontrar. Ella anda en su ritmo, anda en su onda, tiene su propio mundo, digamos. Y, bueno, cuando se encuentra con Mario surge esta relación tan especial entre los dos. Todo el proceso de creación junto con Sharon y con Oustin, la verdad, fue bastante amoroso y comprensivo. Siempre me sentí muy acompañada por Sharon y también por Oustin.

“Creo que, si hubiera que hablar de algún reto, tal vez sería directamente el trabajo con Austin, pero ni siquiera sé si ponerle la palabra ‘reto’, porque claro, para Austin fue su primer largometraje y él es un actor natural”. Durante las grabaciones, Ramos también cumplió la función de apoyo emocional para el protagonista fuera de cámaras, según relató la actriz. “Entonces, en ese sentido, yo quería que también se sintiera acompañado y que esos nervios de su primera película y toda la expectativa, pues él pudiera llevarlos y manejarlos desde un lugar muy bonito. Entonces, cuando conocí a Oustin y supe que él iba a ser Mario, yo quise trabajar también eso con él: que se sintiera muy cómodo en la película y también en nuestra relación como compañeros. Creo que sí se logró”.

¿Qué representa para ti este proyecto en tu carrera? “Para mí, ‘Soy Mario’ guarda un lugar muy importante en mi corazón y en mi experiencia también. Es una película con una temática bastante poderosa e importante de poner sobre la mesa y proyectar”. VISIBILIZANDO COMUNIDADES ‘Soy Mario’, dirigida por Sharon Kleinberg, cuenta la historia, como su nombre lo dice, de ‘Mario’, un hombre trans de 40 años que trabaja como taxista en México. Su vida da un giro inesperado tras descubrir que está embarazado, lo que lo confronta con sus miedos, sus deseos de paternidad y la complicada reacción de su entorno familiar y laboral, de acuerdo con la sinopsis oficial.

De ahí que esta historia llegue a la audiencia resulta clave no sólo para su equipo de producción, sino también para su elenco, que busca inspirar y dar visibilidad en la sociedad. “En ese sentido, ya quiero verla, pero representa también una puerta para seguir visibilizando estas temáticas, estas experiencias y estas elecciones que generalmente son muy variables con lo que vivimos los humanos”.

¿Qué opinas de traer este tipo de temáticas al cine mexicano? “Son importantes. Creo que son situaciones que tal vez a la sociedad mexicana le pueden incomodar o hacer ruido y que, como no las entendemos en el día a día, preferimos darles la vuelta. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante ponerlo ahí y dialogarlo, crear un encuentro también desde la visibilidad”. Ruth, a la hora de la filmación, ¿existe alguna parte que digas: “Ya quisiera que la audiencia viera esto” de la película? “Siento que te spoilearía. Lo que yo quiero es que se generen otras preguntas en uno mismo, otras emociones, otras perspectivas que tal vez ni uno sabía sobre este tema. Finalmente, eso es lo potente del cine: llegas, ves una película y sales de otra manera, sin creer que te podías sentir así o que podías llegar a pensar eso. Entonces, yo quiero que la vean toda, de inicio a fin, y que, si tenemos suerte, pues que les suceda algo, que también los mueva”.

¿Qué viene para ti en tu carrera después de los estrenos en festivales? “Bueno, ahorita mismo estamos emocionados con el festival, con compartirla y seguir moviéndola. Hay otros estrenos también de otros proyectos que espero que este año comiencen a moverse. Entonces, bueno, ahorita vamos poco a poco. Hay otros proyectos por estrenarse. No tenemos todavía fecha, pero esperamos pronto poder compartirlo con ustedes”.