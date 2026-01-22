Pensión del Bienestar:.. así puedes cobrar sin la Tarjeta del Bienestar

El directorio de la Secretaría del Bienestar indica que se puede acudir directamente a una sucursal bancaria del Banco del Bienestar o a las oficinas de la Financiera del Bienestar (antes Telecomm) . En ambos casos, es indispensable llevar la documentación actualizada y una identificación oficial vigente .

Si eres beneficiario de la Pensión del Bienestar 2025 y no tienes tu Tarjeta del Bienestar , ya sea por pérdida, robo o porque aún no la recibes, existen alternativas oficiales para retirar tu dinero .

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COBRAR SIN TARJETA

Para poder realizar el cobro sin tarjeta en cualquier Banco del Bienestar, deberás presentar:

• Acta de nacimiento (original y copia).

• Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, o credencial del INAPAM).

• CURP actualizado.

• Número de teléfono de contacto.

• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿De cuánto sería el aumento en 2026?

Con estos documentos, el personal del banco podrá verificar tu identidad y permitirte recibir el apoyo correspondiente.

OFICINAS DE LA FINANCIERA DEL BIENESTAR: UNA OPCIÓN SEGURA

Las oficinas de la Financiera del Bienestar (antes Telecomm) también permiten retirar el dinero sin tarjeta. Este servicio es especialmente útil en comunidades rurales donde no hay sucursales del Banco del Bienestar.

Los beneficiarios solo deben presentarse con los documentos oficiales y solicitar el retiro de su pensión o beca. Estas oficinas operan bajo estrictas medidas de seguridad y verificación de identidad para proteger los recursos.

CÓMO SOLICITAR LA REPOSICIÓN DE LA TARJETA DE BIENESTAR

Si tu Tarjeta del Bienestar fue robada, extraviada o dañada, deberás reportarla de inmediato al número 800 900 2000, donde el personal te asistirá para cancelarla y evitar el mal uso de tus fondos.

Posteriormente, debes acudir a un módulo u oficina de la Secretaría del Bienestar para llenar el formato de reposición. Al finalizar el trámite, recibirás un talón verde como comprobante del proceso.

Si deseas conocer la ubicación del módulo más cercano a tu domicilio, puedes consultarlo en el portal oficial de la Secretaría del Bienestar.

¿CUÁNTO TARDA LA ENTREGA DE LA NUEVA TARJETA DEL BIENESTAR?

El tiempo estimado para recibir tu nueva tarjeta es de un bimestre, es decir, alrededor de dos meses desde que realizas el trámite.

Una vez que el nuevo plástico esté listo, la dependencia te notificará por teléfono para que acudas a recogerlo. En caso de que el tiempo de espera sea mayor, puedes comunicarte al número 800 639 4264, donde te orientarán sobre el estado de tu solicitud.

LÍNEA DEL BIENESTAR: ATENCIÓN DIRECTA A LOS BENEFICIARIOS

Si tienes dudas sobre tu pago, registro o reposición de la tarjeta, puedes comunicarte a la Línea del Bienestar al número 800 639 4264.

• Horario de atención:

De lunes a viernes: 8:00 a 21:00 horas

Sábados, domingos y días festivos: 9:00 a 13:00 horas

Este canal está habilitado para resolver dudas sobre cualquier programa de apoyo social, incluyendo pensiones, becas y programas de inclusión.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR 2025

• La Pensión del Bienestar beneficia a más de 12 millones de adultos mayores en todo el país.

• El pago es bimestral y actualmente supera los 6,000 pesos por depósito.

• La Financiera del Bienestar sustituyó oficialmente a Telecomm en 2023.

• Existen más de 3,000 sucursales del Banco del Bienestar en operación.

• El programa forma parte de la política social prioritaria del Gobierno Federal.

El programa Pensión del Bienestar 2025 busca garantizar que todas las personas adultas mayores reciban su apoyo de manera oportuna, incluso si no cuentan con la Tarjeta del Bienestar. Con las opciones de retiro directo en el banco o en la Financiera del Bienestar, ningún beneficiario quedará sin acceso a sus recursos.

Además, el proceso de reposición del plástico se ha simplificado para brindar atención rápida y segura. De esta manera, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la inclusión financiera y el bienestar social de las y los adultos mayores.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Qué ocurre si perdemos o nos roban la Tarjeta del Bienestar?

DUDAS SOBRE EL TEMA

¿Puedo cobrar la Pensión del Bienestar sin tarjeta?

Sí, puedes hacerlo en el Banco del Bienestar o en las oficinas de la Financiera del Bienestar, presentando tus documentos oficiales.

¿Qué documentos necesito para cobrar sin tarjeta?

Acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y número telefónico.

¿Cómo repongo mi tarjeta si la perdí o me la robaron?

Llama al 800 900 2000 para cancelarla y acude a un módulo del Bienestar para tramitar una nueva.

¿Cuánto tarda la reposición de la tarjeta?

Aproximadamente dos meses después de haber iniciado el trámite.

¿Cuál es el número de atención del Bienestar?

Puedes comunicarte al 800 639 4264 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y fines de semana de 9:00 a 13:00.