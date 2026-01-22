Pensión del Bienestar:.. así puedes cobrar sin la Tarjeta del Bienestar

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 22 enero 2026
    Pensión del Bienestar:.. así puedes cobrar sin la Tarjeta del Bienestar
    Conoce cómo cobrar tu Pensión del Bienestar sin tarjeta, qué documentos necesitas, cómo reponerla en caso de pérdida y cuánto tarda el nuevo plástico. Guía actualizada 2025.

Si perdiste o extraviaste tu Tarjeta del Bienestar, aún puedes cobrar tu pensión o beca directamente en el banco o en oficinas de la Financiera del Bienestar presentando tus documentos oficiales

Si eres beneficiario de la Pensión del Bienestar 2025 y no tienes tu Tarjeta del Bienestar, ya sea por pérdida, robo o porque aún no la recibes, existen alternativas oficiales para retirar tu dinero.

El directorio de la Secretaría del Bienestar indica que se puede acudir directamente a una sucursal bancaria del Banco del Bienestar o a las oficinas de la Financiera del Bienestar (antes Telecomm). En ambos casos, es indispensable llevar la documentación actualizada y una identificación oficial vigente.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COBRAR SIN TARJETA

Para poder realizar el cobro sin tarjeta en cualquier Banco del Bienestar, deberás presentar:

Acta de nacimiento (original y copia).

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, o credencial del INAPAM).

CURP actualizado.

Número de teléfono de contacto.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿De cuánto sería el aumento en 2026?

Con estos documentos, el personal del banco podrá verificar tu identidad y permitirte recibir el apoyo correspondiente.

OFICINAS DE LA FINANCIERA DEL BIENESTAR: UNA OPCIÓN SEGURA

Las oficinas de la Financiera del Bienestar (antes Telecomm) también permiten retirar el dinero sin tarjeta. Este servicio es especialmente útil en comunidades rurales donde no hay sucursales del Banco del Bienestar.

Los beneficiarios solo deben presentarse con los documentos oficiales y solicitar el retiro de su pensión o beca. Estas oficinas operan bajo estrictas medidas de seguridad y verificación de identidad para proteger los recursos.

CÓMO SOLICITAR LA REPOSICIÓN DE LA TARJETA DE BIENESTAR

Si tu Tarjeta del Bienestar fue robada, extraviada o dañada, deberás reportarla de inmediato al número 800 900 2000, donde el personal te asistirá para cancelarla y evitar el mal uso de tus fondos.

Posteriormente, debes acudir a un módulo u oficina de la Secretaría del Bienestar para llenar el formato de reposición. Al finalizar el trámite, recibirás un talón verde como comprobante del proceso.

Si deseas conocer la ubicación del módulo más cercano a tu domicilio, puedes consultarlo en el portal oficial de la Secretaría del Bienestar.

¿CUÁNTO TARDA LA ENTREGA DE LA NUEVA TARJETA DEL BIENESTAR?

El tiempo estimado para recibir tu nueva tarjeta es de un bimestre, es decir, alrededor de dos meses desde que realizas el trámite.

Una vez que el nuevo plástico esté listo, la dependencia te notificará por teléfono para que acudas a recogerlo. En caso de que el tiempo de espera sea mayor, puedes comunicarte al número 800 639 4264, donde te orientarán sobre el estado de tu solicitud.

LÍNEA DEL BIENESTAR: ATENCIÓN DIRECTA A LOS BENEFICIARIOS

Si tienes dudas sobre tu pago, registro o reposición de la tarjeta, puedes comunicarte a la Línea del Bienestar al número 800 639 4264.

Horario de atención:

De lunes a viernes: 8:00 a 21:00 horas

Sábados, domingos y días festivos: 9:00 a 13:00 horas

Este canal está habilitado para resolver dudas sobre cualquier programa de apoyo social, incluyendo pensiones, becas y programas de inclusión.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR 2025

• La Pensión del Bienestar beneficia a más de 12 millones de adultos mayores en todo el país.

• El pago es bimestral y actualmente supera los 6,000 pesos por depósito.

• La Financiera del Bienestar sustituyó oficialmente a Telecomm en 2023.

• Existen más de 3,000 sucursales del Banco del Bienestar en operación.

• El programa forma parte de la política social prioritaria del Gobierno Federal.

El programa Pensión del Bienestar 2025 busca garantizar que todas las personas adultas mayores reciban su apoyo de manera oportuna, incluso si no cuentan con la Tarjeta del Bienestar. Con las opciones de retiro directo en el banco o en la Financiera del Bienestar, ningún beneficiario quedará sin acceso a sus recursos.

Además, el proceso de reposición del plástico se ha simplificado para brindar atención rápida y segura. De esta manera, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la inclusión financiera y el bienestar social de las y los adultos mayores.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Qué ocurre si perdemos o nos roban la Tarjeta del Bienestar?

DUDAS SOBRE EL TEMA

¿Puedo cobrar la Pensión del Bienestar sin tarjeta?

Sí, puedes hacerlo en el Banco del Bienestar o en las oficinas de la Financiera del Bienestar, presentando tus documentos oficiales.

¿Qué documentos necesito para cobrar sin tarjeta?

Acta de nacimiento, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y número telefónico.

¿Cómo repongo mi tarjeta si la perdí o me la robaron?

Llama al 800 900 2000 para cancelarla y acude a un módulo del Bienestar para tramitar una nueva.

¿Cuánto tarda la reposición de la tarjeta?

Aproximadamente dos meses después de haber iniciado el trámite.

¿Cuál es el número de atención del Bienestar?

Puedes comunicarte al 800 639 4264 de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas y fines de semana de 9:00 a 13:00.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Pensión del Bienestar
tarjetas

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

El regaño de Sheinbaum a Harfuch
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la detención de Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, en Michoacán

Cae en Michoacán a Carlos Alejandro ‘N’, alias ‘El Botox’, objetivo prioritario por extorsión y homicidios
Carreras. El Salón de la Fama de los Compositores reconocerá a figuras clave de la música contemporánea y del rock en una ceremonia que se celebrará en Nueva York.

Eligen a Alanis Morissette, Taylor Swift y Gene Simmons para el Salón de la Fama de los Compositores
El 2026 abrió con un cambio significativo: el registro al padrón de telefonía móvil, que se hizo obligatorio desde el día 9 de enero.

Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista
¿Te llegó un mensaje de Spotify a cerca de tu método de pago? Usuarios en redes sociales reportaron que recibieron un mensaje de texto en el que el remitente se hacía pasar por la aplicación de streaming.

‘Su método de pago venció’: alertan suplantación de Spotify para estafar a usuarios

Las nominaciones para la 98ª edición de los Premios Oscar se darán a conocer hoy jueves 22 de enero de 2026.

Premio Óscar 2026... Conoce a los nominados de la gran gala de cine (Lista Completa)
La Embajada de Estados Unidos en México anunció que el programa de FIFA PASS o Pase FIFA ha iniciado.

Mundial 2026: Embajada de EU abre citas prioritarias para tramitar la visa con FIFA PASS