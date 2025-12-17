Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan el primer pago de enero 2026? (Calendario tentativo)

Tras el pago correspondiente a noviembre-diciembre, la atención se centra en el depósito enero-febrero de 2026 , el primero del nuevo año. Aunque la Secretaría del Bienestar no ha publicado aún el calendario oficial, los antecedentes permiten anticipar cómo se realizará la dispersión.

La Pensión del Bienestar es uno de los programas sociales más importantes del país, ya que otorga apoyo económico bimestral a adultos mayores , mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad .

De acuerdo con esquemas anteriores, el pago se organiza por letra inicial del primer apellido, lo que evita aglomeraciones y facilita la entrega ordenada de los recursos.

¿CUÁNDO DEPOSITAN EL PRIMER PAGO DE 2026?

Con base en la operación de bimestres pasados, se estima que los depósitos podrían iniciar entre el viernes 2 y el lunes 5 de enero de 2026, considerando los primeros días hábiles del año.

Diversas proyecciones apuntan a que la dispersión comenzaría el lunes 5 de enero, extendiéndose durante varias semanas hasta cubrir a todos los beneficiarios. Sin embargo, estas fechas son tentativas y dependen del anuncio oficial de la titular de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

El pago para adultos mayores se realizará dentro del mes de enero, siempre respetando el orden alfabético, como ocurre de forma habitual.

CALENDARIO TENTATIVO DE PAGOS PENSIÓN BIENESTAR ENERO 2026

Fecha de depósito | Letra inicial

· Lunes 5 de enero | A

· Martes 6 de enero | B

· Miércoles 7 de enero | C

· Jueves 8 de enero | C

· Viernes 9 de enero | D, E, F

· Lunes 12 de enero | G

· Martes 13 de enero | G

· Miércoles 14 de enero | H, I, J, K

· Jueves 15 de enero | L

· Viernes 16 de enero | M

· Lunes 19 de enero | M

· Martes 20 de enero | N, Ñ, O

· Miércoles 21 de enero | P, Q

· Jueves 22 de enero | R

· Viernes 23 de enero | R

· Lunes 26 de enero | S

· Martes 27 de enero | T, U, V

· Miércoles 28 de enero | W, X, Y, Z

Este calendario no es oficial y puede sufrir modificaciones.

REQUISITOS PARA REGISTRARSE EN LA PENSIÓN BIENESTAR

Para incorporarse al programa, cuando exista convocatoria, se debe acudir a los Módulos del Bienestar con:

· Identificación oficial vigente· CURP actualizada· Acta de nacimiento· Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)· Número telefónico de contacto

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, también se solicita certificado médico expedido por una institución pública. Es posible designar un auxiliar, quien deberá presentar la misma documentación.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

· El pago es bimestral

· La dispersión se realiza por orden alfabético

· El depósito se hace directamente en la Tarjeta Bienestar

· El calendario oficial solo se publica en canales institucionales