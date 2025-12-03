Pensión del Bienestar: AQUÍ puedes ubicar el módulo para tu registro en diciembre 2025

Desde el 1 de diciembre, la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, informó que se abrió un último periodo de registro en 2025 para la Pensión del Bienestar, dirigida a Adultos Mayores de 65 años de edad, y a Mujeres de edades entre 60 y 64 años.

La etapa de registro se abre en un periodo estimado de cada dos meses, por lo que si no alcanza a inscribirse en este diciembre, podrá hacerlo próximamente en febrero.

Es importante mencionar que, para evitar una multitud de personas en los módulos correspondientes, se planificó un registro escalonado, conforme a la inicial del primer apellido del beneficiario, el cual podrás consultar más adelante.

AQUÍ PUEDES UBICAR EL MÓDULO PARA EL REGISTRO DE LA PENSIÓN BIENESTAR

Para facilitar el acceso de información sobre el proceso de registro de adultos mayores, la Secretaría del Bienestar habilitó una página web en la que los beneficiarios podrán ubicar el módulo más cercano. Considere que los horarios de atención son de lunes a sábado, de 10:00 horas a las 16:00.