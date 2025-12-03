Pensión del Bienestar: AQUÍ puedes ubicar el módulo para tu registro en diciembre 2025

    Desde el 1 de diciembre, la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, informó que se abrió un último periodo de registro en 2025 para la Pensión del Bienestar. FOTO: SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Conoce las fechas de registro y los requisitos obligatorios que deberás llevar para poder registrarte a la Pensión Adultos Mayores o Pensión Mujeres Bienestar

Desde el 1 de diciembre, la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel, informó que se abrió un último periodo de registro en 2025 para la Pensión del Bienestar, dirigida a Adultos Mayores de 65 años de edad, y a Mujeres de edades entre 60 y 64 años.

La etapa de registro se abre en un periodo estimado de cada dos meses, por lo que si no alcanza a inscribirse en este diciembre, podrá hacerlo próximamente en febrero.

Es importante mencionar que, para evitar una multitud de personas en los módulos correspondientes, se planificó un registro escalonado, conforme a la inicial del primer apellido del beneficiario, el cual podrás consultar más adelante.

AQUÍ PUEDES UBICAR EL MÓDULO PARA EL REGISTRO DE LA PENSIÓN BIENESTAR

Para facilitar el acceso de información sobre el proceso de registro de adultos mayores, la Secretaría del Bienestar habilitó una página web en la que los beneficiarios podrán ubicar el módulo más cercano. Considere que los horarios de atención son de lunes a sábado, de 10:00 horas a las 16:00.

$!FOTO: SECRETARÍA DEL BIENESTAR
FOTO: SECRETARÍA DEL BIENESTAR

VANGUARDIA recomienda seguir estos pasos para hacer un proceso aún más sencillo:

1. Ingrese a la página https://ubicatumodulo.bienestar.go.mx/

2. Seleccione la entidad federativa en la que reside.

3. Ingrese el municipio, región o alcaldía a la que pertenece.

4. Seleccione el botón ‘Buscar’.

5. Revise cuidadosamente los resultados y, si se necesita, puede consultar el mapa para ubicar la ruta más conveniente.

6. También puede enlazar la dirección con la aplicación de Google Maps.

CONSULTE AQUÍ EL CALENDARIO DE REGISTRO PARA LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

Las fechas fueron reveladas en las redes sociales de Ariadna Montiel:

* Letras A, B, C: lunes 1 y 8 de diciembre.

* Letras D, E, F, G, H: martes 2 y 9 de diciembre.

* Letras I, J, K, L, M: miércoles 3 y 10 de diciembre.

* Letras N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 4 y 11 de diciembre.

* Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 5 y 12 de diciembre.

* TODAS LAS LETRAS: sábado 6 y 13.

Recuerde que el registro es basado en la primera letra del apellido paterno de la persona.

$!FOTO: SECRETARÍA DEL BIENESTAR
FOTO: SECRETARÍA DEL BIENESTAR

REQUISITOS QUE NO DEBE OLVIDAR PARA SU REGISTRO A LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

Para un registro exitoso en la Pensión del Bienestar, debe llevar los siguientes documentos:

1. Identificación oficial vigente: Puede ser la INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad.

2. CURP.

3. Acta de nacimiento.

4. Comprobante de domicilio: No debe ser mayor a 6 meses. Puede ser la factura de teléfono, luz, gas, agua o predial.

5. Teléfono de contacto.

Es importante mencionar que para la Pensión Mujeres Bienestar, se debe tener de 60 a 64 años de edad, y para la Pensión Adultos Mayores, 65 años de edad o más.

