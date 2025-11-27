Pensión del Bienestar... ¿cuándo se entrega, de cuánto es y cómo solicitar el Pago de Marcha en 2025?

Información
/ 27 noviembre 2025
    Pensión del Bienestar... ¿cuándo se entrega, de cuánto es y cómo solicitar el Pago de Marcha en 2025?
    Descubre cómo solicitar el Pago de Marcha de la Pensión Bienestar 2025, que aumentó a 3,100 pesos. Te explicamos los requisitos, documentos y proceso para acceder a este apoyo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Este apoyo está diseñado para ayudar a los seres queridos del pensionado a cubrir gastos inmediatos tras su deceso

El Pago de Marcha es un apoyo económico único otorgado a los familiares de los beneficiarios de la Pensión del Bienestar en caso de fallecimiento. Su objetivo es ayudar a cubrir gastos inmediatos derivados del deceso del pensionado.

¿CUÁNTO DINERO SE ENTREGA EN 2025?

Para el año 2025, el Pago de Marcha aumentó a 3 mil 100 pesos, 100 pesos más que en 2024, cuando el monto era de 3 mil pesos. Este incremento responde a la inflación y a la necesidad de proporcionar un mejor respaldo económico a las familias afectadas.

CÓMO SOLICITAR EL PAGO DE MARCHA DE LA PENSIÓN BIENESTAR

En caso del fallecimiento de un beneficiario, los familiares deben seguir estos pasos para solicitar el apoyo:

• Notificar el fallecimiento: Comunicarse con la Secretaría del Bienestar a través de la Línea de Bienestar (Tel. 800 6394 264) lo antes posible.

• Cumplir con el plazo de notificación: La solicitud debe realizarse dentro de los dos meses posteriores al fallecimiento.

• Contar con un representante o adulto auxiliar designado: Durante la inscripción a la pensión, el beneficiario debió haber registrado a un representante autorizado para realizar trámites en su nombre.

Presentarse en la delegación correspondiente con la documentación requerida.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR EL PAGO DE MARCHA

El representante designado debe presentar los siguientes documentos en la delegación del Bienestar más cercana:

• Identificación oficial (INE o pasaporte) del solicitante.

• Acta de defunción del beneficiario.

• Identificación oficial del pensionado fallecido.

• CURP de la persona fallecida.

• Constancia médica de una institución pública para cotejo.

• Confirmación de no haber recibido pagos posteriores al fallecimiento del beneficiario.

¿SE PUEDE COBRAR LA PENSIÓN BIENESTAR DE UNA PERSONA FALLECIDA?

Es importante saber que, tras el fallecimiento de un beneficiario, la Secretaría del Bienestar lo dará de baja del padrón de manera automática. Intentar cobrar la pensión de una persona fallecida es considerado un delito y podría derivar en la pérdida del derecho al Pago de Marcha y otras consecuencias legales.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL PAGO DE MARCHA Y LA PENSIÓN BIENESTAR

• El programa de Pensión Bienestar inició en 2019 como parte de los programas sociales del Gobierno de México.

• En 2025, el apoyo bimestral aumentó a 6,200 pesos, beneficiando a más de 14 millones de adultos mayores.

• El Pago de Marcha se creó para brindar un respaldo inmediato a las familias tras el fallecimiento de un pensionado.

• La notificación oportuna es clave para evitar fraudes y garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

