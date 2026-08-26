Pensión del Bienestar... Gobierno de Sheinbaum visitará a Beneficiarios en sus casas; a quiénes aplica y qué debes hacer

La Secretaría de Bienestar denomina a este procedimiento “ compulsa de datos en sitio ” y tiene como objetivo comprobar que los beneficiarios mantienen las condiciones necesarias para permanecer en el programa.

Las visitas domiciliarias a beneficiarios de la Pensión del Bienestar son reales y forman parte de las reglas de operación vigentes desde el 1 de enero de 2026 por parte del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum . Sin embargo, contrario a algunas versiones que circulan, una primera visita fallida no significa que el apoyo se pierda de manera inmediata.

La medida aplica principalmente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años o más que tienen residencia permanente en México.

QUÉ REVISAN DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA

Durante una visita, el personal acreditado puede solicitar información para verificar los datos registrados del beneficiario. Entre los documentos contemplados están:

· Identificación oficial vigente

· CURP

· Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses

La revisión busca confirmar que el titular continúa con vida, reside en México y mantiene los requisitos de elegibilidad establecidos para recibir la pensión.

En caso de que la persona beneficiaria no pueda atender personalmente al personal de Bienestar, puede hacerlo su persona adulta auxiliar, siempre que esté registrada previamente en el programa.

QUÉ PASA SI NO ENCUENTRAN AL BENEFICIARIO

Uno de los principales puntos de confusión está relacionado con las consecuencias de no ser localizado. Las reglas de operación establecen un procedimiento gradual y no una cancelación automática.

Si durante la primera y segunda visita, realizadas en días y horarios diferentes, no se localiza al beneficiario ni a su auxiliar, el expediente puede pasar al estatus de “activo no emitible”.

Esto significa que la persona continúa dentro del padrón, pero el pago correspondiente al bimestre queda retenido mientras se aclara la situación.

Si transcurren dos bimestres consecutivos bajo ese estatus sin resolver la incidencia, puede proceder la suspensión del padrón. Posteriormente, después de otros dos bimestres bajo suspensión y sin una resolución, puede determinarse la baja definitiva por no localización.

Las propias reglas contemplan mecanismos para la reactivación del expediente y reexpedición de pagos cuando la situación logra aclararse.

“Las reglas no respaldan la idea de que la prestación se pierde inmediatamente después de una visita fallida”.

VISITAS EN CDMX TIENEN OTRO OBJETIVO

En la Ciudad de México existe un procedimiento diferente. El 7 de julio de 2026, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México publicó modificaciones a cuatro programas sociales locales.

En estos casos, las visitas domiciliarias no tienen como finalidad verificar a beneficiarios de la pensión federal, sino realizar registros de nuevos solicitantes.

Los programas contemplados son:

· Desde la Cuna Mujeres Sanas e Infancias Protegidas

· Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años

· Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, encabezada por Tomás Pliego Calvo, es la encargada de realizar las visitas, principalmente en colonias con índices de desarrollo social bajo y muy bajo.

LOS FRAUDES SON LA PRINCIPAL ALERTA

Mientras las visitas oficiales están contempladas en la normativa, también existen reportes de personas que intentan aprovechar esta situación para cometer fraudes.

En agosto de 2026, la Delegación de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes alertó sobre individuos que se presentan en domicilios haciéndose pasar por servidores de la nación.

El delegado Aldo Ruiz Sánchez advirtió: “Si ahorita aparece el gestor, está mintiendo; es un criminal y es un delincuente”.

La Secretaría de Bienestar y la Condusef también han advertido sobre fraudes mediante mensajes y llamadas, incluidos casos en los que se utiliza inteligencia artificial para clonar voces de funcionarios y engañar a beneficiarios.

El personal oficial no está autorizado para solicitar:

· El NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar

· Contraseñas o códigos de verificación

· Pagos en efectivo o depósitos

· Documentos sin una acreditación verificable