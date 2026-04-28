Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: ajustan fechas de pago por días inhábiles

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/ 28 abril 2026
    Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: ajustan fechas de pago por días inhábiles
    Pagos de mayo 2026 se ajustan: ISSSTE adelanta depósitos y IMSS paga el 4 de mayo por días inhábiles. VANGUARDIA

Pensionados del ISSSTE recibirán su pago desde finales de abril, mientras que los del IMSS deberán esperar a mayo por ajuste en días bancarios

El calendario de pagos de pensiones correspondiente a mayo de 2026 presenta ajustes para beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debido a la coincidencia del inicio del mes con días inhábiles en el sistema bancario.

De acuerdo con la información oficial, los pensionados del ISSSTE serán los primeros en recibir su depósito, mientras que los del IMSS deberán esperar al primer día hábil de mayo para acceder a sus recursos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-consulto-el-saldo-de-mi-pension-del-bienestar-lo-puedes-hacer-facil-y-sin-salir-de-casa-MA20315779

ISSSTE ADELANTA PAGO DE PENSIÓN A FINALES DE ABRIL

En el caso del ISSSTE, los beneficiarios podrán disponer del pago correspondiente a mayo desde el 29 o 30 de abril, dependiendo de la institución bancaria. Este adelanto responde a la política del organismo de garantizar que los recursos estén disponibles antes de que inicie el mes cuando hay días inhábiles.

El depósito se realiza de manera automática, sin necesidad de que los pensionados realicen trámites adicionales, lo que permite mantener la continuidad en la entrega del ingreso mensual.

CALENDARIO DE PAGOS ISSSTE 2026

- Mayo: 29 de abril

- Junio: 29 de mayo

- Julio: 29 de junio

- Agosto: 30 de julio

- Septiembre: 28 de agosto

- Octubre: 30 de septiembre

- Noviembre: 29 de octubre

- Primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre

- Segunda parte (diciembre): 27 de noviembre

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IMSS DEPOSITARÁ LA PENSIÓN EL PRIMER DÍA HÁBIL DE MAYO

Por su parte, el IMSS informó que el pago de pensiones se realizará el lunes 4 de mayo, ya que el inicio del mes coincide con un periodo inhábil para operaciones bancarias.

La institución reiteró que su política consiste en efectuar los depósitos el primer día hábil de cada mes, por lo que en este caso el ajuste responde únicamente a la disponibilidad del sistema financiero.

CALENDARIO DE PAGO IMSS 2026

- Lunes 4 de mayo

- Lunes 1 de junio

- Miércoles 1 de julio

- Lunes 3 de agosto

- Martes 1 de septiembre

- Jueves 1 de octubre

- Lunes 2 de noviembre

- Martes 1 de diciembre

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https://vanguardia.com.mx/informacion/abren-registro-de-pensiones-bienestar-para-adultos-mayores-y-mujeres-del-27-de-abril-al-3-de-mayo-de-2026-CB20307371

SIN CAMBIOS EN MONTOS NI PRESTACIONES

Tanto el IMSS como el ISSSTE señalaron que estos ajustes en las fechas de depósito no implican modificaciones en los montos de las pensiones ni en las prestaciones asociadas. Cada beneficiario continuará recibiendo la cantidad correspondiente conforme a su historial laboral y al régimen bajo el cual se jubiló.

Las autoridades recordaron que los pagos se realizan directamente en las cuentas bancarias registradas por los pensionados, por lo que recomendaron consultar los canales oficiales de cada institución ante cualquier duda sobre fechas o depósitos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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