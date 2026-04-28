$!Pensión IMSS e ISSSTE mayo 2026: ajustan fechas de pago por días inhábiles

El calendario de pagos de pensiones correspondiente a mayo de 2026 presenta ajustes para beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), debido a la coincidencia del inicio del mes con días inhábiles en el sistema bancario. De acuerdo con la información oficial, los pensionados del ISSSTE serán los primeros en recibir su depósito, mientras que los del IMSS deberán esperar al primer día hábil de mayo para acceder a sus recursos.

ISSSTE ADELANTA PAGO DE PENSIÓN A FINALES DE ABRIL En el caso del ISSSTE, los beneficiarios podrán disponer del pago correspondiente a mayo desde el 29 o 30 de abril, dependiendo de la institución bancaria. Este adelanto responde a la política del organismo de garantizar que los recursos estén disponibles antes de que inicie el mes cuando hay días inhábiles. El depósito se realiza de manera automática, sin necesidad de que los pensionados realicen trámites adicionales, lo que permite mantener la continuidad en la entrega del ingreso mensual. CALENDARIO DE PAGOS ISSSTE 2026 - Mayo: 29 de abril - Junio: 29 de mayo - Julio: 29 de junio - Agosto: 30 de julio - Septiembre: 28 de agosto - Octubre: 30 de septiembre - Noviembre: 29 de octubre - Primera parte del aguinaldo: primera quincena de noviembre - Segunda parte (diciembre): 27 de noviembre

IMSS DEPOSITARÁ LA PENSIÓN EL PRIMER DÍA HÁBIL DE MAYO Por su parte, el IMSS informó que el pago de pensiones se realizará el lunes 4 de mayo, ya que el inicio del mes coincide con un periodo inhábil para operaciones bancarias. La institución reiteró que su política consiste en efectuar los depósitos el primer día hábil de cada mes, por lo que en este caso el ajuste responde únicamente a la disponibilidad del sistema financiero. CALENDARIO DE PAGO IMSS 2026 - Lunes 4 de mayo - Lunes 1 de junio - Miércoles 1 de julio - Lunes 3 de agosto - Martes 1 de septiembre - Jueves 1 de octubre - Lunes 2 de noviembre - Martes 1 de diciembre

SIN CAMBIOS EN MONTOS NI PRESTACIONES Tanto el IMSS como el ISSSTE señalaron que estos ajustes en las fechas de depósito no implican modificaciones en los montos de las pensiones ni en las prestaciones asociadas. Cada beneficiario continuará recibiendo la cantidad correspondiente conforme a su historial laboral y al régimen bajo el cual se jubiló. Las autoridades recordaron que los pagos se realizan directamente en las cuentas bancarias registradas por los pensionados, por lo que recomendaron consultar los canales oficiales de cada institución ante cualquier duda sobre fechas o depósitos.

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