Abren registro de Pensiones Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres del 27 de abril al 3 de mayo de 2026

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/ 27 abril 2026
    Abren registro de Pensiones Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres del 27 de abril al 3 de mayo de 2026
    El nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas Adultas Mayores inició este lunes 27 de abril,. VANGUARDIA

El registro se llevará a cabo en los Módulos de Bienestar a nivel nacional, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

El nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas Adultas Mayores inició este lunes 27 de abril, y permanecerá abierto para nuevas solicitudes hasta el próximo domingo 3 de mayo.

El registro se llevará a cabo en los Módulos de Bienestar a nivel nacional, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Los solicitantes que deseen afiliarse a los programas deberán acudir de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tarjeta-dorada-para-adultos-mayores-beneficios-y-requisitos-para-tramitarla-II20280923

Este proceso tiene el objetivo de ordenar y agilizar el trámite; facilitando de esta forma la incorporación de las personas que cumplan con los requisitos en tiempo y forma. Este es el calendario oficial para el registro a ambas pensiones:

- Lunes 27 de abril: A, B, C;
- Martes 28 de abril: D, E, F, G, H;
- Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M;
- Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R;
- Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z;
- Sábado 2 de mayo y domingo 3 de mayo: todas las letras.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA REGISTRARSE

Para realizar el registro, los interesados deberán acudir a su módulo con los siguientes documentos, y en caso de ser solicitado también, el de la persona auxiliar designada.

Durante el registro también se podrá añadir a una persona auxiliar, esto es un representante de confianza designado por el beneficiario (adulto mayor o persona con discapacidad), la cual realizará trámites, notificará cambios y gestionará el cobro de recursos de ser necesario.

https://vanguardia.com.mx/informacion/tarjeta-rosa-2026-requisitos-y-como-obtener-el-apoyo-de-6-mil-pesos-AH20279854

Para completar el registro se debe presentar la siguiente documentación:

- Identificación oficial vigente (credencial para votar INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).
- CURP (de impresión reciente).
- Acta de nacimiento (que sea legible).
- Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).
Teléfono de contacto (celular y de casa).

Las personas que no puedan asistir personalmente al módulo pueden solicitar atención en su domicilio. Para ello, se debe llamar a la Línea de Bienestar 800 639 42 64, con el fin de que un servidor de la nación acuda a realizar el trámite.

¿CÓMO UBICAR MÓDULO?

Las direcciones de los módulos pueden ser encontrados en el portal digital ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, de manera sencilla y directa. Una vez dentro, para identificar el tuyo deberás seleccionar tu entidad federativa y municipio.

Posteriormente marca la casilla del captcha “No soy un robot” y da clic en “Buscar”. La página te arrojará de manera automática el número del módulo que te corresponde, así como la dirección en el que se encuentra.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-cuando-depositan-los-6-mil-400-pesos-del-periodo-mayo-junio-de-2026-calendario-tentativo-JD20233648

CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de:

- Redes sociales oficiales @bienestarmx

- Línea de Bienestar 800 63 94 264

- Portal oficial de la Secretaría de Bienestar

En el marco de la actual política social del Gobierno federal, se mantiene la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y se implementa la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mexicanas de 60 a 64 años.

Este programa fue impulsado por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca reconocer el trabajo de las mujeres en el cuidado familiar, al tiempo que se fortalece el apoyo económico para personas adultas mayores.

El proceso de inscripción estará disponible únicamente durante la semana establecida, por lo que las autoridades reiteraron la invitación a acudir al módulo correspondiente o solicitar apoyo domiciliario en caso necesario.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sat-limita-devoluciones-automaticas-estos-contribuyentes-no-recibiran-saldo-a-favor-en-abril-de-2026-AJ20295137

PROGRAMAS DE LAS PENSIONES DEL BIENESTAR

Las llamadas ‘Pensiones del Bienestar’ están conformadas por los programas para:

- Todas aquellas personas de la tercera edad que cumplan 65 o más años se les entrega la Pensión Adultos Mayores, para recibir seis mil 400 pesos bimestrales;

- Pensión Mujeres Bienestar está enfocada a mujeres entre los 60 y 64 años de edad, quienes reciben un monto bimestral de tres mil 100 pesos para cubrir gastos por los años que han trabajado en el hogar;

- Personas con discapacidad, para recibir el pago bimestral de tres mil 300 pesos, que ha beneficiado a 1 millón 614 mil personas, siendo un programa universal en 24 estados gracias a la coordinación con gobiernos locales;

- Programa para Madres Trabajadoras que atiende a 256 mil niñas y niños entre recién nacidos y hasta los 4 años que reciben mil 650 pesos bimestrales; así como tres mil 720 pesos bimestrales para aquellas niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos y hasta los 6 años;

- Mientras que Sembrando Vida respalda a más de 409 mil productores con un jornal mensual de seis mil 450 pesos.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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