Pensión Modalidad 40 del IMSS... ¿cuáles son los requisitos para inscribirte y cuándo es recomendable hacerlo?

Este mecanismo permite seguir acumulando semanas de cotización y mantener vigente el historial de aportaciones, factores que pueden influir directamente en el cálculo de una futura pensión.

Cada vez son más las personas que, al concluir una relación laboral, buscan alternativas para fortalecer su retiro. Una de las opciones que ha ganado relevancia es la Modalidad 40 del IMSS , un programa diseñado para continuar realizando aportaciones al Seguro Social de manera independiente.

Aunque muchas personas consideran que sus contribuciones terminan al dejar de trabajar para un patrón, este esquema ofrece la posibilidad de continuar dentro del sistema y mejorar las condiciones para la jubilación.

¿QUÉ ES LA MODALIDAD 40?

Conocida oficialmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, esta figura está contemplada en la Ley del Seguro Social y está dirigida a quienes ya fueron dados de baja del régimen obligatorio, pero desean seguir cotizando.

Uno de sus principales beneficios es que el interesado puede elegir el Salario Base de Cotización sobre el cual realizará sus aportaciones. Este aspecto es clave porque dicho salario forma parte del cálculo que determinará el monto de la pensión.

Además, quienes participan en este programa conservan la protección correspondiente a los seguros de Invalidez y Vida, así como los beneficios relacionados con Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE

No todas las personas pueden acceder a este programa. Entre los requisitos indispensables se encuentra haber causado baja del régimen obligatorio del IMSS y contar con al menos 52 semanas cotizadas durante los cinco años previos a esa baja.

El trámite puede realizarse tanto en línea como de manera presencial. Para iniciar el proceso es necesario contar con la CURP, el Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico vigente.

En el caso del registro digital, los solicitantes deben ingresar al portal del instituto, capturar su información personal y seleccionar el salario con el que desean continuar cotizando.

CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE

La legislación establece que el salario elegido no puede ser inferior al último registrado antes de la baja ni superar el equivalente a 25 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Una vez enviada la solicitud, el IMSS revisa la información proporcionada y emite una respuesta en un plazo aproximado de cinco días hábiles.

Para quienes prefieren acudir a una subdelegación, será necesario presentar una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y un escrito libre manifestando la intención de incorporarse a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.

CUÁNTO SE PAGA Y CUÁNDO ES RECOMENDABLE INSCRIBIRSE

El costo de la Modalidad 40 depende del Salario Base de Cotización que cada persona elija. Las cuotas cubren conceptos relacionados con los seguros de Invalidez y Vida, además de las aportaciones destinadas al Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

A diferencia de un empleo formal, bajo este esquema el trabajador asume el pago total de las contribuciones, ya que no existe participación patronal. También debe considerarse que las cuotas continúan incrementándose de forma gradual como parte de la reforma de pensiones aprobada en 2020, con ajustes previstos hasta 2030.

Generalmente, este programa resulta atractivo para personas cercanas a la edad de retiro que buscan incrementar su salario promedio de cotización y fortalecer el monto de su futura pensión, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la legislación vigente.