Se dispara 133% el uso de la ‘modalidad 40’ para aumentar pensiones, advierten riesgos al IMSS

En los últimos 10 años, el número de personas que están pagando este tipo de modalidad (como una vía para pensionarse) creció 133 por ciento a nivel nacional, con un saldo total de 272 mil 919 registros al cierre del año pasado.

Cada vez más trabajadores están aprovechando las disposiciones legales de lo que se conoce como “Modalidad 40” para retirarse con una pensión del IMSS mucho más alta que la que les tocaría por el salario que tuvieron en su vida laboral.

La Modalidad 40 (Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio) es un esquema de cotización voluntaria del IMSS que permite a las personas que estuvieron afiliadas al instituto y que dejaron de laborar en una empresa seguir aportando cuotas por su cuenta para asegurar o mejorar su derecho a pensión. Esta modalidad solo beneficia a trabajadores formales que cotizan bajo la Ley de 1973; es decir, que fueron registrados en el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

El número de personas que está optando por esta modalidad para pensionarse registró una tasa de crecimiento anual compuesta de 8,8 por ciento en la última década.

Mientras que las cinco entidades que porcentualmente crecieron más en los últimos 10 años fueron Jalisco con 146 por ciento, Estado de México con 145, Sinaloa con 140, Nuevo León con 100 y la Ciudad de México con 58 por ciento. Así, los estados con mayor número de registros son la Ciudad de México con 44 mil 312 al cierre del año pasado y Nuevo León con 34 mil 829.

Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que una pensión debería ser acorde a las contribuciones a lo largo de la vida laboral, pero la Ley de 1973 del IMSS tenía una cuestión más solidaria. Mencionó que las pensiones que se obtuvieron vía Modalidad 40 contribuyente a la presión de las finanzas públicas, ya que no está tan regulado el esquema y se presta para abusos.

“La generación de transición se está financiando con impuestos; el IMSS recibe una transferencia del Gobierno federal para pagar pensiones” , dijo.

Macías señaló que cuando una tasa de reemplazo (que se refiere al porcentaje del sueldo que se tiene como pensión) es superior al 100 por ciento, no es sostenible. Por ello, sugirió revisar el esquema de la Modalidad 40 y limitar el monto de pensión a un 70 u 80 por ciento del salario.