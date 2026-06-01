Se dispara 133% el uso de la ‘modalidad 40’ para aumentar pensiones, advierten riesgos al IMSS

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Se dispara 133% el uso de la ‘modalidad 40’ para aumentar pensiones, advierten riesgos al IMSS
    Ante estados líderes en registros como la Ciudad de México y Nuevo León, especialistas urgen a implementar una reforma de pensiones que ponga un tope de entre 70% y 80% a este modelo. CUARTOOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Dinero
PIB
Pensiones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Ciep
IMSS

Aumentó un 133% el uso de la Modalidad 40 del IMSS, presionando las finanzas públicas; expertos urgen a topar pensiones ante un gasto de 6.2% del PIB

Cada vez más trabajadores están aprovechando las disposiciones legales de lo que se conoce como “Modalidad 40” para retirarse con una pensión del IMSS mucho más alta que la que les tocaría por el salario que tuvieron en su vida laboral.

En los últimos 10 años, el número de personas que están pagando este tipo de modalidad (como una vía para pensionarse) creció 133 por ciento a nivel nacional, con un saldo total de 272 mil 919 registros al cierre del año pasado.

https://vanguardia.com.mx/dinero/cae-10-ieps-por-estimulos-de-combustibles-EE21073896

La Modalidad 40 (Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio) es un esquema de cotización voluntaria del IMSS que permite a las personas que estuvieron afiliadas al instituto y que dejaron de laborar en una empresa seguir aportando cuotas por su cuenta para asegurar o mejorar su derecho a pensión. Esta modalidad solo beneficia a trabajadores formales que cotizan bajo la Ley de 1973; es decir, que fueron registrados en el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

El número de personas que está optando por esta modalidad para pensionarse registró una tasa de crecimiento anual compuesta de 8,8 por ciento en la última década.

Mientras que las cinco entidades que porcentualmente crecieron más en los últimos 10 años fueron Jalisco con 146 por ciento, Estado de México con 145, Sinaloa con 140, Nuevo León con 100 y la Ciudad de México con 58 por ciento. Así, los estados con mayor número de registros son la Ciudad de México con 44 mil 312 al cierre del año pasado y Nuevo León con 34 mil 829.

Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que una pensión debería ser acorde a las contribuciones a lo largo de la vida laboral, pero la Ley de 1973 del IMSS tenía una cuestión más solidaria. Mencionó que las pensiones que se obtuvieron vía Modalidad 40 contribuyente a la presión de las finanzas públicas, ya que no está tan regulado el esquema y se presta para abusos.

“La generación de transición se está financiando con impuestos; el IMSS recibe una transferencia del Gobierno federal para pagar pensiones” , dijo.

Macías señaló que cuando una tasa de reemplazo (que se refiere al porcentaje del sueldo que se tiene como pensión) es superior al 100 por ciento, no es sostenible. Por ello, sugirió revisar el esquema de la Modalidad 40 y limitar el monto de pensión a un 70 u 80 por ciento del salario.

https://vanguardia.com.mx/informacion/no-quieres-vincular-tu-celular-con-tu-curp-esto-es-lo-que-debes-saber-IE21070844

"De acuerdo con la OCDE, una tasa de reemplazo es adecuada entre 70 por ciento y 80 por ciento, entonces pensaría que podría ser una guía para evitar los abusos. Creo que es necesario hacer una reforma de pensiones amplia, que también contempla la Modalidad 40" , concluyó.

Agrega que el gasto en pensiones en México representa alrededor del 6.2 por ciento del PIB.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
PIB
Pensiones

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Ciep
IMSS

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Mundial: Falta poco

Mundial: Falta poco
NosotrAs: Las elegidas

NosotrAs: Las elegidas
Claudia Sheinbaum expresó preocupación por los efectos que las redes sociales pueden tener en niñas, niños y adolescentes, especialmente en temas relacionados con ansiedad, desinformación y exposición a contenidos negativos.

Advierte Sheinbaum por ansiedad que provocan redes sociales a niños; lee encíclica del Papa León XIV
Una revisión de casos revela que el proceso de entrega promedia 624 días, frenado habitualmente por amparos.

México extraditó al 99% de reclamados por EU en 10 años; amenaza caso Rocha Moya romper récord: FGR
Si estás planeando comprar una casa en lo que resta de 2026, te urge conocer este beneficio que el Infonavit tiene guardado para ti.

Depósito de 70,000 pesos del Infonavit: ¿Cómo puedes recibirlo en tu cuenta este 2026?
Una de las mayores preocupaciones es saber si el gobierno aplicará multas económicas o castigos legales por no registrarse.

¿No quieres vincular tu celular con tu CURP? Esto es lo que debes saber
Paola Márquez, influencer originaria de Huehuetlán, fue encontrada sin vida en su domicilio de San Luis Potosí; autoridades continúan las investigaciones.

Muere la influencer Paola Márquez en San Luis Potosí; esto es lo que se sabe
La convocatoria destaca por la importante presencia de futbolistas con pasado americanista y por el liderazgo de Chivas como el club que más jugadores aporta desde la Liga MX.

Lista definitiva para el Mundial 2026... Selección Mexicana con esencia de Chivas y América