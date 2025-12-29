Policía Cibernética alerta por fraudes en llamadas internacionales con ladas +1 y +44: ¿De qué se trata?
Conoce las medidas de precaución recomendadas por la SSC de la Ciudad de México, y qué hacer en caso de ser víctima
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) alertó por un incremento de reportes sobre posibles fraudes, a través de llamadas internacionales.
De acuerdo con esta institución, los principales objetivos de este modus operandi es el robo de datos personales, cobrar trámites falsos e instalar softwares maliciosos en los dispositivos de las víctimas.
Ante el riesgo inminente, se realizó un llamado a todo México para evitar este tipo de situaciones.
EVITA CONTESTAR LLAMADAS CON ESTOS NÚMEROS
La SSC-CDMX identificó que los números desconocidos son provenientes de regiones específicas, gracias a las ladas:
* +1 que pertenece a Estados Unidos.
* +44 que pertenece a Reino Unido.
Asimismo, la institución explicó que la principal justificación de los ciberdelincuentes al hacer la llamada, es ofrecer empleos falsos.
RECOMENDACIONES A TOMAR EN CUENTA EN CASO DE SER VÍCTIMA
Autoridades instaron a la ciudadanía a tomar las siguientes medidas de precaución:
1. Ignora llamadas/mensajes desconocidos.
2. No compartas datos personales.
3. No realices pagos sin verificar.
4. Consulta siempre la autenticidad de la empresa.
5. Mantén actualizado tu dispositivo.
Mientras que estas son las recomendaciones en caso de que hayas detectado un fraude:
1. Suspende todo contacto.
2. Guarda evidencia como capturas y mensajes.
3. Realiza una denuncia a la Policía Cibernética.
4. Contacta a tu banco.