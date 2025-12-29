Policía Cibernética alerta por fraudes en llamadas internacionales con ladas +1 y +44: ¿De qué se trata?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) alertó por un incremento de reportes sobre posibles fraudes, a través de llamadas internacionales.

De acuerdo con esta institución, los principales objetivos de este modus operandi es el robo de datos personales, cobrar trámites falsos e instalar softwares maliciosos en los dispositivos de las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan por estafas ligadas al MTU en apps bancarias; así buscan quedarse con tu dinero

Ante el riesgo inminente, se realizó un llamado a todo México para evitar este tipo de situaciones.

EVITA CONTESTAR LLAMADAS CON ESTOS NÚMEROS

La SSC-CDMX identificó que los números desconocidos son provenientes de regiones específicas, gracias a las ladas:

* +1 que pertenece a Estados Unidos.

* +44 que pertenece a Reino Unido.

Asimismo, la institución explicó que la principal justificación de los ciberdelincuentes al hacer la llamada, es ofrecer empleos falsos.