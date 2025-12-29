Policía Cibernética alerta por fraudes en llamadas internacionales con ladas +1 y +44: ¿De qué se trata?

/ 29 diciembre 2025
    La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) alertó por un incremento de reportes sobre posibles fraudes, a través de llamadas internacionales. VANGUARDIA

Conoce las medidas de precaución recomendadas por la SSC de la Ciudad de México, y qué hacer en caso de ser víctima

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) alertó por un incremento de reportes sobre posibles fraudes, a través de llamadas internacionales.

De acuerdo con esta institución, los principales objetivos de este modus operandi es el robo de datos personales, cobrar trámites falsos e instalar softwares maliciosos en los dispositivos de las víctimas.

Ante el riesgo inminente, se realizó un llamado a todo México para evitar este tipo de situaciones.

EVITA CONTESTAR LLAMADAS CON ESTOS NÚMEROS

La SSC-CDMX identificó que los números desconocidos son provenientes de regiones específicas, gracias a las ladas:

* +1 que pertenece a Estados Unidos.

* +44 que pertenece a Reino Unido.

Asimismo, la institución explicó que la principal justificación de los ciberdelincuentes al hacer la llamada, es ofrecer empleos falsos.

SSC-CDMX

RECOMENDACIONES A TOMAR EN CUENTA EN CASO DE SER VÍCTIMA

Autoridades instaron a la ciudadanía a tomar las siguientes medidas de precaución:

1. Ignora llamadas/mensajes desconocidos.

2. No compartas datos personales.

3. No realices pagos sin verificar.

4. Consulta siempre la autenticidad de la empresa.

5. Mantén actualizado tu dispositivo.

Mientras que estas son las recomendaciones en caso de que hayas detectado un fraude:

1. Suspende todo contacto.

2. Guarda evidencia como capturas y mensajes.

3. Realiza una denuncia a la Policía Cibernética.

4. Contacta a tu banco.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

