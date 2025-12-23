$!Alertan por estafas ligadas al MTU en apps bancarias; así buscan quedarse con tu dinero

Algunas instituciones han notificado estos cambios a través de sus canales oficiales, como aplicaciones móviles, correos electrónicos verificados o mensajes dentro de sus plataformas digitales. No obstante, la modificación del MTU ha sido utilizada como pretexto por personas ajenas a las instituciones financieras para intentar cometer fraudes.

Con la entrada en vigor del MTU, los bancos han informado a sus clientes sobre la necesidad de definir un monto máximo de operaciones diarias dentro de sus aplicaciones móviles. Esta medida busca reducir riesgos de fraude y proteger a los usuarios en caso de accesos no autorizados a sus cuentas.

El límite del Monto Transaccional de Usuario (MTU) en aplicaciones bancarias comenzó a aplicarse de manera formal. A partir de esta implementación, diversas instituciones bancarias han solicitado a sus clientes realizar ajustes en la configuración de sus cuentas. Sin embargo, de manera paralela, también han surgido reportes sobre estafas relacionadas con la supuesta modificación del MTU , las cuales han encendido alertas entre usuarios y especialistas en seguridad financiera.

REPORTAN LLAMADAS SOSPECHOSAS

En los últimos días, usuarios han reportado la recepción de llamadas telefónicas supuestamente provenientes de bancos, en las que se les informa sobre la necesidad urgente de modificar el MTU. Estas comunicaciones no forman parte de los procedimientos oficiales de las instituciones financieras y podrían representar un riesgo para la seguridad de la información personal y patrimonial de los clientes.

De acuerdo con los testimonios, estas llamadas buscan aprovechar la falta de información o la confusión generada por la entrada en vigor de la nueva medida.

SURGE UN NUEVO MÉTODO DE FRAUDE LIGADO AL MTU

Especialistas advierten que los estafadores constantemente adaptan sus estrategias, y el uso de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, ha hecho que estas prácticas sean cada vez más sofisticadas.

En este contexto, la implementación del MTU ha sido utilizada como un nuevo argumento para generar confianza entre las posibles víctimas.

Este tipo de fraude se basa principalmente en la desinformación y en la percepción de urgencia, factores que pueden llevar a los usuarios a actuar sin verificar la autenticidad del contacto.

¿CÓMO OPERAN LAS ESTAFAS RELACIONADAS CON EL MTU?

Usuarios que han sido contactados describen un patrón común en los intentos de fraude, entre los que se incluyen los siguientes pasos:

- Recepción de una llamada desde un número desconocido, en la que la persona se identifica como personal del banco.

- Advertencia sobre la supuesta necesidad inmediata de modificar el MTU para evitar bloqueos en la cuenta.

- Solicitud de realizar una transferencia “de prueba” para confirmar que el nuevo monto fue aplicado correctamente.

- Simulación de asistencia durante el proceso, mientras se obtienen datos financieros o personales del usuario.

Estas acciones pueden derivar en accesos no autorizados, transferencias indebidas o el vaciado de cuentas bancarias.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR FRAUDES

Ante estos reportes, autoridades y especialistas en seguridad financiera recomiendan a los usuarios mantenerse atentos y adoptar medidas preventivas para evitar ser víctimas de estafa. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

- No compartir datos personales, contraseñas, códigos de verificación o información bancaria por teléfono.

- Desconfiar de llamadas que se identifiquen como “bancarias”, ya que las instituciones no realizan ajustes de cuentas por esta vía.

- Verificar cualquier cambio o notificación únicamente a través de la aplicación oficial del banco o sus canales institucionales.

- Evitar responder llamadas desconocidas o identificadas como spam.

- Reportar cualquier intento de fraude directamente a la institución financiera correspondiente.

¿QUÉ ES EL MONTO TRANSACCIONAL DE USUARIO (MTU)?

El MTU es una medida dirigida a los usuarios de aplicaciones bancarias que tiene como objetivo limitar la cantidad máxima de dinero que puede operarse diariamente desde una cuenta. Cada cliente define su propio límite, de acuerdo con sus necesidades y hábitos financieros.

En caso de que se intente realizar una operación que supere el monto establecido, la cuenta puede entrar en un modo denominado “defensivo”, lo que implica restricciones temporales para prevenir posibles fraudes.

