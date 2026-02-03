¿Por qué las mujeres suelen pasar más frío en invierno?... esto es lo que dice la ciencia

/ 3 febrero 2026
    ¿Por qué las mujeres suelen pasar más frío en invierno?... esto es lo que dice la ciencia
    Si alguna vez te has preguntado por qué las mujeres suelen buscar el abrigo extra en invierno más que los hombres, la ciencia tiene varias respuestas. VANGUARDIA/Gemini/IA

Descubre las razones científicas detrás de la mayor sensibilidad de las mujeres al frío. ¡Entiende cómo la biología influye!

La percepción del frío no es uniforme y la biología dicta gran parte de estas variaciones. Uno de los factores principales es la temperatura corporal central, que en las mujeres tiende a ser ligeramente superior, pero sus extremidades (manos y pies) suelen estar más frías. Esta paradoja se debe a que el cuerpo femenino prioriza mantener calientes los órganos vitales, redirigiendo el flujo sanguíneo de las extremidades.

Además, la tasa metabólica basal de las mujeres es, en promedio, más baja que la de los hombres. Esto significa que generan menos calor interno de forma natural. Una menor actividad metabólica se traduce en una producción reducida de calor, lo que las hace más vulnerables a las bajas temperaturas ambientales, especialmente durante la temporada de invierno.

La distribución de la grasa corporal también es relevante. Aunque las mujeres tienen un mayor porcentaje de grasa, esta se localiza predominantemente en capas subcutáneas que no siempre actúan como un aislante térmico tan efectivo como se podría pensar. La grasa visceral en hombres, por ejemplo, puede contribuir a una mayor sensación de calor interno.

EL IMPACTO HORMONAL FEMENINO

Las hormonas femeninas, particularmente los estrógenos, juegan un papel significativo en la regulación de la temperatura. Durante el ciclo menstrual, los niveles de estrógeno y progesterona fluctúan, afectando la dilatación de los vasos sanguíneos y, por ende, la cantidad de calor que se irradia desde la piel.

En la fase lútea del ciclo menstrual, por ejemplo, la temperatura corporal basal de la mujer puede aumentar, pero esto no siempre se traduce en una menor sensación de frío. De hecho, el incremento de la progesterona puede hacer que el cuerpo sea más sensible a las bajas temperaturas externas, intensificando la percepción de frío.

Las mujeres que toman anticonceptivos hormonales también pueden experimentar cambios en su termorregulación debido a la alteración de los niveles hormonales. Estos factores hormonales hacen que la experiencia del frío sea dinámica y esté intrínsecamente ligada a los ritmos biológicos femeninos, haciendo del invierno un reto mayor.

CONSEJOS PARA COMBATIR EL FRÍO

Para mitigar la sensación de frío, es fundamental adoptar estrategias adecuadas. Vestirse en capas es una de las recomendaciones más efectivas, ya que permite ajustar el aislamiento térmico según la actividad y la temperatura ambiente. Optar por materiales como la lana o las fibras térmicas puede marcar una gran diferencia.

Mantenerse hidratada y consumir alimentos calientes como sopas, tés e infusiones también contribuye a elevar la temperatura corporal. El movimiento y la actividad física regular estimulan la circulación sanguínea, lo que ayuda a calentar el cuerpo de forma natural, reduciendo la sensación de frío en extremidades.

Considerar el uso de calzado y guantes adecuados, especialmente si se pasa tiempo al aire libre, es crucial para proteger las manos y los pies, que son las partes del cuerpo más propensas a enfriarse. Pequeños cambios en los hábitos diarios pueden hacer que el invierno sea mucho más confortable para las mujeres.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA TEMPERATURA CORPORAL

· La temperatura corporal central de un ser humano sano oscila entre 36.5 °C y 37.5 °C.

· Los escalofríos son una respuesta natural del cuerpo para generar calor a través de la contracción muscular involuntaria.

· La sensación térmica es subjetiva y puede variar incluso entre personas del mismo sexo debido a diferencias en el metabolismo o la aclimatación.

