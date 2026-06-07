Prepárate para la invasión de cucarachas... esto es lo que las saca del drenaje y las lleva directo a tu cocina o baño

Los sistemas de drenaje funcionan como refugios naturales para estas especies, ya que ofrecen oscuridad, humedad constante y alimento disponible. Sin embargo, cuando las condiciones cambian o el espacio se vuelve insuficiente, buscan nuevas rutas para sobrevivir.

Con la llegada de las altas temperaturas y la temporada de lluvias, la presencia de cucarachas dentro de los hogares suele incrementarse. Aunque muchas personas creen que estos insectos aparecen únicamente por falta de limpieza, la realidad es que existen diversos factores ambientales que favorecen su aparición.

Por esa razón, baños, cocinas y áreas de lavado se convierten en los principales puntos de ingreso. Las tuberías y desagües representan una vía directa para que estos insectos lleguen al interior de las viviendas.

EL CALOR Y LAS LLUVIAS SON SUS PRINCIPALES ALIADOS

Especialistas en control de plagas explican que durante la temporada de lluvias el nivel del agua dentro del drenaje aumenta, obligando a las cucarachas a abandonar sus escondites para evitar quedar atrapadas.

A este fenómeno se suma el incremento de las temperaturas, ya que el calor acelera su metabolismo y favorece su reproducción, provocando un aumento considerable en la población de estos insectos.

La combinación de humedad, restos de comida y espacios cálidos crea un ambiente ideal para que encuentren refugio en el interior de las casas, especialmente durante la noche, cuando suelen salir en busca de alimento.

ESTO ES LO QUE LAS ATRAE HASTA TU COCINA O BAÑO

Aunque el drenaje es su principal vía de acceso, existen elementos cotidianos que funcionan como un imán para las cucarachas. Pequeñas migajas, grasa acumulada, basura sin tapa o platos sucios representan una fuente constante de alimento.

También son atraídas por las fugas de agua y la humedad en lavabos, coladeras y tuberías, ya que necesitan ambientes húmedos para mantenerse activas y reproducirse.

Incluso una mínima abertura en una coladera o una grieta en las paredes puede convertirse en el acceso perfecto para que estos insectos recorran la vivienda sin ser detectados durante el día.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS CUCARACHAS

• Existen más de 4 mil 500 especies de cucarachas en el mundo, aunque solo unas cuantas conviven con los seres humanos.

• Son capaces de permanecer varios días sin alimento y sobrevivir durante semanas únicamente con acceso al agua.

• Su velocidad les permite recorrer hasta 1.5 metros por segundo, lo que dificulta atraparlas.

• Pueden esconderse en espacios extremadamente pequeños gracias a la flexibilidad de su cuerpo.

• La mayoría desarrolla su actividad durante la noche, cuando hay menos movimiento y encuentran mejores condiciones para buscar comida.