Diputados federales de Coahuila destacan labor de fuerzas federales tras captura y muerte de ‘El Mencho’

Coahuila
/ 22 febrero 2026
    El diputado priista Rubén Moreira afirmó que el cambio de estrategia en seguridad comienza a dar resultados.

Tras operativo federal, crece preocupación por respuesta del crimen organizado

Diputados coahuilenses se posicionaron tras un operativo de seguridad realizado en Jalisco, el cual habría derivado en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras estos hechos, el diputado federal del PRI, Rubén Moreira, señaló que el cambio en la estrategia de seguridad ya comienza a mostrar resultados y reconoció la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“El combate a los criminales debe continuar y a él deben sumarse gobernadores que hoy son omisos. La estrategia de ‘abrazos’ fue un error y costó muchas vidas”, expresó el legislador coahuilense.

Por su parte, el diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, dirigió un mensaje a la ciudadanía ante la ola de violencia que se desató presuntamente como reacción del grupo criminal tras el operativo.

El diputado panista Marcelo Torres Cofiño llamó a la población a mantener la calma.

“A las familias que hoy sienten miedo en sus casas: no están solas. Entiendo la preocupación. Por eso el llamado es a cuidarnos: resguardarse, evitar traslados innecesarios y seguir solo información oficial”, manifestó.

El legislador también reconoció la labor de los elementos de seguridad que participan en las acciones para contener la situación y llamó a mantener la calma y la solidaridad social.

De acuerdo con reportes preliminares, el operativo provocó una serie de actos violentos en distintas zonas, atribuidos presuntamente a integrantes del CJNG, lo que ha generado preocupación entre la población y el reforzamiento de medidas de seguridad en la región.

Gerardo Hernández

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Manolo Jiménez comenzaron con las obras de este nuevo hospital en Saltillo.

Durante la mañana de este domingo se reportan bloqueos carreteros, colocación de ponchallantas y quemas de vehículos en varios municipios de Michoacán, Tamaulipas y Jalisco.

Extraba­jadores y familias de la Región Centro mantienen la expectativa sobre el proceso judicial que definirá el futuro de la siderúrgica.

El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera “ilegal” al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida.

