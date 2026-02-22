Diputados federales de Coahuila destacan labor de fuerzas federales tras captura y muerte de ‘El Mencho’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Tras operativo federal, crece preocupación por respuesta del crimen organizado
Diputados coahuilenses se posicionaron tras un operativo de seguridad realizado en Jalisco, el cual habría derivado en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras estos hechos, el diputado federal del PRI, Rubén Moreira, señaló que el cambio en la estrategia de seguridad ya comienza a mostrar resultados y reconoció la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
TE PUEDE INTERESAR: Blindan Coahuila ante hechos violentos en el occidente del país
“El combate a los criminales debe continuar y a él deben sumarse gobernadores que hoy son omisos. La estrategia de ‘abrazos’ fue un error y costó muchas vidas”, expresó el legislador coahuilense.
Por su parte, el diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, dirigió un mensaje a la ciudadanía ante la ola de violencia que se desató presuntamente como reacción del grupo criminal tras el operativo.
“A las familias que hoy sienten miedo en sus casas: no están solas. Entiendo la preocupación. Por eso el llamado es a cuidarnos: resguardarse, evitar traslados innecesarios y seguir solo información oficial”, manifestó.
TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Fiscal creación de unidades de élite y Policía de Caminos en Coahuila
El legislador también reconoció la labor de los elementos de seguridad que participan en las acciones para contener la situación y llamó a mantener la calma y la solidaridad social.
De acuerdo con reportes preliminares, el operativo provocó una serie de actos violentos en distintas zonas, atribuidos presuntamente a integrantes del CJNG, lo que ha generado preocupación entre la población y el reforzamiento de medidas de seguridad en la región.