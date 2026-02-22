Diputados federales de Coahuila destacan labor de fuerzas federales tras captura y muerte de ‘El Mencho’

Diputados coahuilenses se posicionaron tras un operativo de seguridad realizado en Jalisco, el cual habría derivado en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras estos hechos, el diputado federal del PRI, Rubén Moreira, señaló que el cambio en la estrategia de seguridad ya comienza a mostrar resultados y reconoció la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“El combate a los criminales debe continuar y a él deben sumarse gobernadores que hoy son omisos. La estrategia de ‘abrazos’ fue un error y costó muchas vidas”, expresó el legislador coahuilense.

Por su parte, el diputado federal del PAN, Marcelo Torres Cofiño, dirigió un mensaje a la ciudadanía ante la ola de violencia que se desató presuntamente como reacción del grupo criminal tras el operativo.