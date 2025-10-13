Prepárese... Se aproxima frente frío a México; temperaturas de -5 grados, lluvias y granizadas para estos estados

Para este lunes, el aporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura , mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.

El SMN detalló que este sistema se extenderá durante los próximos días, acompañado del clásico “Norte”, con vientos fuertes y ambiente gélido en varias regiones.

Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero , tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para el martes, un nuevo frente frío asociado con la corriente en chorro subtropical ingresará y recorrerá el noroeste de México, por lo que se prevén fuertes rachas de viento en dicha región.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, la onda tropical 37 sobre Guerrero y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Otro canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia , ocasionarán lluvias y chubascos en el norte y centro del país, así como lluvias puntuales fuertes en el occidente de México.

Canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México, el sureste mexicano y la Península de Yucatán, interactuarán con la posible formación de una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano y con una circulación ciclónica en niveles altos, que desplazará sobre el occidente de dicho golfo, el oriente y noreste del territorio nacional, condiciones que generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones, pronosticándose durante el miércoles y jueves, lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

La onda tropical 37 se desplazará sobre el occidente del país, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 13 y máxima de 25 grado, el martes tendremos una máxima de 23 y una mínima de 12 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 23 y mínima de 11.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (noreste), Sinaloa y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y cuándo llega el frío?, serán 56 frentes fríos en esta temporada invernal

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.